Je Marekani anaweza kuziwekea nchi zote Duniani vikwazo?

Gambino said: Hivi uchumi wa Afrika nzima unaweza kulingana na uchumi wa Yew York? Click to expand...

Ujue kwamba New York ndio financial center ya dunia Manhattan street Ni rich huo ni mtaa tuu sasa jiji zima la new york Ni even richer than the rest of Europe combined.Put togetherUkGermanFranceItalyHizo ndio babe za ulaya na hazifui dafu kwa new york