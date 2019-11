Je, machangudoa wamejificha kwenye nyumba za kufanyia Massage?

Habari wakuu,



Natumaini mpo poa, katika pilika zangu wiki iliopita nikaona si mbaya kwenda pale colleseum cleopatra kupata therapy moja ka ajili ya relaxation. Nikiwa naelekea nikaona nyumba moja hapa Kinondoni imeandikwa wanafanya massage, nikaona why not kujaribu hii maana hata hivyo pale colleseum bei imesimama.



Nikazama ndani wakaja mabinti kama kumi hivi, ni jambo la ajabu nikaduwaa kwa kuwa na mavazi ya nusu uchi.



Basi nikasema kwa kuwa nimeingia basi wacha nijionee, wakaniambia kuna room ya elfu 50,000 na room ya 80,000. Nikaona okay naenda kwa elfu 80,000 full body. Nikaambiwa nichague binti.



Nikaona nichague tinginya maana i like nyama nyama. Basi kanifanyia massage kwa dakika 30 then baada ya kumaliza akaniwashia jaccuzi nikaingia nikaduwaa na yeye akavua nguo akaingia! This was strange...



Akaanza nifanyia massage kwenye jaccuzi lenye maji ya vugu vugu na kuchezea dushe. Aiseee this triggered my mind kumbe machangudoa wamehamia huku! I will not try this again.