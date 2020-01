Hata kulala bila kujitikisa siku nzima ni usumbufu...sijui unakuaudia usumbufu gani

Life is all about perspective, how do you perceive things, to me to have full functioning hands and legs means a lot!Mungu hakutupa huu mwili na viungo vyake bure, lazima kutumika kwa ajili ya family na jamii kwa ujumla, siku nikichoka saana huwa kuna swali linakuja “ hivi ungekuwa huna mikono na miguu ungefanyaje?” Nguvu ninayoamka nayo hapo chini ni ya namna ya ajabu sana. So work ndugu.