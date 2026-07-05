Je, kwa dini ya kiislamu ni ruksa kuvuta sigara?

Je, kwa dini ya kiislamu ni ruksa kuvuta sigara?

Mhandisi Mzalendo

Mhandisi Mzalendo

JF-Expert Member
Joined
Aug 23, 2010
Posts
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Wasalaam waleikhum ndugu zangu waislam na wakristo....

Ni kawaida kwa waumini wa kislamu kukuta hawatumii pombe kwa kuwa imekatazwa kwenye maandiko. Ila sigara kwao ni kama chanda na pete!! Ukitembelea nchi nyingi za kiislamu kuna uvutaji mkubwa wa sigara na siku hizi shisha.

Je ni ruksa kwao kuvuta sigara?
 
Mhandisi Mzalendo said:
Wasalaam waleikhum ndugu zangu waislam na wakristo....

Ni kawaida kwa waumini wa kislamu kukuta hawatumii pombe kwa kuwa imekatazwa kwenye maandiko. Ila sigara kwao ni kama chanda na pete!! Ukitembelea nchi nyingi za kiislamu kuna uvutaji mkubwa wa sigara na siku hizi shisha.

Je ni ruksa kwao kuvuta sigara?
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Acha udini, wakristo wakatoliki Pombe na Sigara ruksa. Kwanini husemi hao unakimbilia waislam?
Hivyo kabisa.
 
comrade_kipepe said:
Kuna jamaa jana nimemkuta anakunywa gongo, muislamu, nikamuuliza nguruwe unakula? Anasema Hali eti ni dhambi kubwa.

Nikaona haya mazezeta kweli
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Wewe ulienda kufanya nini kwa hiyo muislam aliyekuwa anakunywa gongo kwa kificho?
Gongo hainywewi hadharani.
 
Kadhi Mkuu 1 said:
Acha udini, wakristo wakatoliki Pombe na Sigara ruksa. Kwanini husemi hao unakimbilia waislam?
Hivyo kabisa.
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Mkuu kwanza futa kauli.
1. Mimi sio mdini.
2. Nimeuliza kwa nia njema kupata elimu.
3. Naishi na waislamu asilimia 99 wamenizunguka so sina hayo mambo.

Pia natambua wakatoliki tunakunywa nao pombe hata mapadri so sio dhambi kwao na jumapili wanagonga mvinyo madhabahuni....

Jikite kwenye mada.
 
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