Je, kwa dini ya kiislamu ni ruksa kuvuta sigara?

Wasalaam waleikhum ndugu zangu waislam na wakristo....



Ni kawaida kwa waumini wa kislamu kukuta hawatumii pombe kwa kuwa imekatazwa kwenye maandiko. Ila sigara kwao ni kama chanda na pete!! Ukitembelea nchi nyingi za kiislamu kuna uvutaji mkubwa wa sigara na siku hizi shisha.



Je ni ruksa kwao kuvuta sigara?