Je, kuna uhusiano kati ya IQ ya mtu na kabila lake, umasikini wake au kimo chake?

Jidu La Mabambasi said: Jamani nijulisheni ,huyu Nkamia mbona ana IQ ndogo hivi?

Na anawawakilisha jimbo gani? Click to expand...

field marshall1 amepanua wigo wa mjadala huu. Unaweza kusoma hoja zake na kushiriki mjadala >> Mdauamepanua wigo wa mjadala huu. Unaweza kusoma hoja zake na kushiriki mjadala >> Tatizo la ufukara kwa baadhi ya makabila ni mfumo wa maisha (Lifestyles)

Wanabodi,Usingizi umekata kutokana na mawazo ya huku kukaza kwa vyuma!, mtu unalala hujui kesho siku itaanza vipi, ukiwa totally empty!. Hivyo faraja yangu pekee ni JF. Nimesoma uzi fulani, nikaanza kuwaza na kujiuliza maswali huku mengine nikijijibu mwenyewe.Huu ni uzi wa swali kuhusu I.Q za baadhi ya wanasiasa wetu wanaotuhumiwa kuwa na low I.Q, wakiwemo mawaziri, wabunge na wakuu wa mikoa, na vigogo wengine wengi, hivyo nikajiuliza kwanza jee ni kweli hawa wanaotuhumiwa kuwa na low I.Q, jee ni kweli wana low I.Q, au ni mtu tuu ametoa mawazo tofauti, wewe huyapendi, ndio unamtukana ana low I.Q?.I.Q ni kifupi cha Intelligence Quonset, ambao ni uwezo wa uelewa wa mambo wa akili ya binadamu, katika ufahamu, uelewa, kujieleza, kuchambua mambo, kujenga hoja, hekima, busara na mambo mengine yote yanayohusiana na kutumia ubongo, a,napo watu wenye I.Q kubwa, hufanya vizuri darasani na kwenye mitihani, watu wenye I.Q ndogo hufanya vibaya.Kwa kawaida, I.Q ya mtu hupimwa kwa vipimo mbalimbali, kipimo kikuu kikiwa ni kufanya aptitude test. Mimi nilipoajiriwa na FCO, ya UK, (Foreign Commonwealth Office), shortlisting tulikuwa watu 10, tukaitwa kwenye oral interview, tukabaki 5, tukaingia kwenye final aptitude test, nikapata kazi.Test ninayoitumia hapa, ni matokeo ya ufaulu wa darasa la saba kuingia sekondari, na matokeo ya ufauli wa kidato cha nne, sio kwa mtindo wa data collection, bali general sampling. Kwa nini watu wa maeneo fulani fulani, wanafaulu zaidi kuliko watu wa maeneo mengine, au kwanini watu wa makabila fulani fulani, wana akili kuliko makabila mengine!.Ndipo nikaanza kujiuliza, jee kuna uwezekano watu wenye I.Q ndogo ni kutokana na makabila yao, kiwango chao umasikini kwenye makuzi, au pia heights zao have something to do with low I.Q, yaani mtu akiwa mfupi, anakuwa na akili fupi?.Mtu wa kwanza kujiuliza kuhusu I.Q ta mtu sio mimi, bali kuna thread ilipanda humu!.Naomba kukiri zaidi ya kukosa usingizi, nimekuwa inspired na motivated kupandisha bandiko hili kutokana na hoja za mwana jf huyu, jidu-la-mabambasi , katika bandiko lake hiliMkuu Jidu, kwa vile mimi nimefanya kazi na Mhe. Juma Mkamia alipojoin RTD, hivyo naomba nisicomment kuhusu I.Q yake, kwa sababu kupata kazi Tanzania, hakuna aptitude test, wala sijafanya nae test kujua scores zake, ila generally kuna uhusiano mkubwa kati ya kiwango cha I.Q ya mtu nikimaanisha akili, na abject poverty. Maeneo yenye umasikini uliotopea, I.Q za wengi ziko low!.Angalia level ya umasikini ukanda wa Pwani, including Zanzibar, mikoa ya Singida, Dodoma, Lindi na Mtwara, au makabila yenye umasikini uliotopea kama Wagogo, Warangi, Wanyaturu, Wabarbaig, Wasandawe, Wataturu, Wahadzabe, Wazaramo, Wandengereko etc, linganisha na mikoa yanye neema, Kilimanjaro, Bukoba, Mbeya, Iringa, Mwanza, etc, angalia I.Q za Wachagga, Wahaya, Wanyakyusa etc, bila kusahau the royal tribe, Wasukuma, watu wanaokula vizuri, wanakuwa na I.Q kubwa. Makabila ya mlo mmoja, wanakuwa na low I.Q!.Data zangu ni kwa mujibu wa random sampling ya matokeo ya mitihani ya kidato cha 4!. Hili hata Mwalimu Nyerere aliliona, hivyo hadi leo, japo Tanzania nzima wanafanya mtihani mmoja wa darasa la saba lakini cut off points za kufaulu kwenda sekondari ni tofauti mikoa na mikoa ili Watanzania wote wapate fursa sawa za kuendelea kielimu. Tungetumia uniform cut off points, shule zote za sekondari nchini, zingejaa watu wa baadhi ya makabila tuu, au baadhi ya maeneo, wakiwemo Wachagga, Wahaya na Wanyakysa na kuna makabila na maeneo, wasingegusa kabisa secondary, saves for the exceptional to the case.Tanzania japo tuna makabila 120, makabila haya hayalingani, kuna makabila makubwa, na kuna makabila madogo, the biggest tribe or the giant ni Sukuma, the smallest ni Hadzabe.Uwezo wa akili za makabila haya unatofautiana, hivyo kuna advanced tribes, developed tribes na primitive tribes, hawa developed tribes wana akili zaidi za dasani kuliko the primitive tribes, lakini when it comes to intelligence, kuna primitive tribes wako more intelligent kuliko developed tribes, mfano the Masai are the best in alternative medicine, na ndio wana the best birth control, hawazaliwi vilema, wala zeruzeru!.Baadhi ya advanced tribes hadi kuzungumza kwa kilugha wanachomekea kimombo kidogo, mfano " mugambire inafu", "anigambire fulishi infront of my wife", wengine.Hawa developed tribes unakuta hadi vijijini wana nyumba bora, maji ya bomba na umeme, wakati wengine bado wanaishi kwenye tembe!. Jee akili zitafanana?.Tulipopata uhuru, nchi zote zinazotawaliwa na Uingereza, tulifanya mtihani mmoja tuu wa Cambridge, ulitungwa London, hivyo ni watu wa baadhi tuu ya makabila waliweza kufauli kuingia sekondari.Tukadhania ni kwa sababu mitihani inatungwa London, hivyo tukaachana na mitihani ya London, tukaanzisha NECTA, tukatunga mitihani yetu, bado tukakuta ni baadhi tuu ya makabila wanafanya vizuri, hivyo tukiendelea hivi kuna makabila shule wataushia kuisikia tuu.Ndipo Nyerere akaamua kubadili viwango vya ufaulu, ili kila Mtanzania asome na elimu ilikuwa bure.Mwalimu Nyerere aliwahi kuwasomesha kwa nguvu watoto 4 wa kabila la Wahadzabe, wote walifeli darasa la saba, lakini akalazimisha waende sekondari kwa lazima. Wakasomea pale Pugu, na wote wanne walipata Divisheni Zero!.Niliwahi kuuliza swali hili, sikupata jibuIla pia kuna uhusiano kati ya heigh ya mtu na akili zake, mtu akiwa mfupi, anakuwa na akili fupi!' Anza kuwa observe heights za waropokaji bungeni, utaniambia!'Hili la watu wafupi, nililizungumza hapa, wanafanya vitu vya ajabu kutafuta recognition ili ku compensate inferiority complex yao inayosababishwa na height!.Hili la poverty level na low I.Q lina athari kubwa kisiasa, angalia levels za umasikini kwenye maeneo watu waliochagua upinzani, ulinganishe na ngome za CCM, utakuta kwenye umasikini uliotopea ndizo ngome za CCM, na kule kwenye ehueni, na maeneo ya mijini, ndio wamewachagua wapinzani, angalia Kilimanjaro, Bukoba, Arusha, Tanga, Iringa, Mbeya etc, mkoa kama Dodoma hauwezi kuchagua upinzani, they are just too poor to make an informed decision to understand wanachagua nini!, t-shirt, kofia na shibe ya siku moja, inatosha kushawishi wachague nini!. Hata Singida, Lissu is an exceptional case. Hivyo hii situation ya I.Q level ina effects kwenye siasa zetu, hivyo kuendelea kushinda kwa CCM, has something to do with this na nilisema hapaHoja zote hizo zinauhusiano na I.Q, na kitu cha ajabu kabisa, ni kuwa I.Q is supposed to be constant, na static, lakini I.Q za Watanzania no ni za ajabu sana, they are dynamic and hence they change with time and place, kwa kadri vyuma vinavyobana, ndivyo CCM inavyoimarika, hivyo 2020 mtashuhudia, karibu majimbo yote ya upinzani kama sio yote kabisa huku bara, yatairejesha CCM, upinzani utaanza tena 2025 baada ya rais Magufuli kuipeleka Tanzania kwenye uchumi wa kati, na kuumaliza umasikini.NB. Kwenye every general rules, there is always exceptional to the case, hivyo hivyo kuna watu wa makabila masikini wenye high I.Q, na kuna watu wafupi wenye akili ndefu na kuna mijitu mibonge yenye akili fupi and vice versa!.PaskaliRejea------------