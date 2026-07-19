Je, Demokrasia Tanzania ipo kwa vitendo au ipo kwenye maandishi tu?

Je, Demokrasia Tanzania ipo kwa vitendo au ipo kwenye maandishi tu?

ShesRise_1

ShesRise_1

JF-Expert Member
Joined
Aug 21, 2025
Posts
14,133
Reaction score
32,693
Mara nyingi tunasikia baadhi ya nchi ikiwemo Tanzania zikijinasibu kuwa zinafuata mfumo wa demokrasia

Lakini swali langu ni hili: Je, demokrasia inaonekana kwa vitendo, au ipo kwenye maandishi tu?

Kwa uelewa wangu, demokrasia ya kweli ni pamoja na:

Wananchi kuwa huru kutoa maoni yao bila kubughudhiwa, ilimradi maoni hayo ni ya kujenga na yana tija
Sheria kufanya kazi bila kupindishwa(Mahakama huru)

Wananchi kupiga kura kuchagua viongozi wanaowataka(haki ya msingi)

Sasa mimi najiuliza hapa Tanzania kuna demokrasia?

Kama ndiyo, ni mambo gani yanakufanya uamini kuwa demokrasia ipo?

Au ipo kwa kiwango kidogo sana?

Au hamna kabisa, na ni mambo gani yanakufanya uamini kuwa hakuna demokrasia?

Swali la mjadala 👇

Unadhani ni nini kifanyike ili demokrasia isitoke kwenye kitabu tu bali ije kwenye vitendo?

Naona baadhi ya wananchi wamejaribu kutumia njia mbalimbali kupaza sauti zao, lakini hakuna matokeo positive

Wakajaribu kuandamana, sote tunajua nini kilitokea(October)

Juzi hapa kwenye Saba Saba waliweka nadhiri, mambo yakawa sivyo walivyotarajia

Nasikia tena wanapanga tarehe nyingine

Je, haya yote yanashindwa kufanikiwa kwa sababu hakuna demokrasia?

Au kuna sababu nyingine zinazofanya mambo haya yasiwe na matokeo?

Nini kifanyike ili taifa lipate utulivu, wananchi wasikike, na demokrasia iwe kitu kinachoonekana kwenye vitendo?

Karibuni kwenye mjadala

NB : Sina chama mimi mwana nchi ninaetamani kuona taifa bora sio bora taifa

ShesRise_1 ✋️
 
ShesRise_1 said:
Kwanini unadhani hivyo
Ni mambo gani yanakufanya uhitimishe hivyo?
Click to expand...
Democracy ni mfumo wa utawala ambapo mamlaka ya mwisho yapo kwenye mikono ya wananchi/raia wote.

Wananchi hushiriki katika maamuzi ya nchi moja kwa moja au kupitia wawakilishi waliowachagua kupitia chaguzi huru.

hii haijawahi kutokea tz labda in the future.
 
Tukifuta jeshi la POLISI utaona maana halisi ya demokrasia.

As long as polisi wanaishi, hutaona democracy Tanzania

Je Scandinavian countries kuna demokrasia? If so walifsnyaje kukawa na demokrasia?
 
ShesRise_1 said:
Mara nyingi tunasikia baadhi ya nchi ikiwemo Tanzania zikijinasibu kuwa zinafuata mfumo wa demokrasia

Lakini swali langu ni hili: Je, demokrasia inaonekana kwa vitendo, au ipo kwenye maandishi tu?

Kwa uelewa wangu, demokrasia ya kweli ni pamoja na:

Wananchi kuwa huru kutoa maoni yao bila kubughudhiwa, ilimradi maoni hayo ni ya kujenga na yana tija
Sheria kufanya kazi bila kupindishwa(Mahakama huru)

Wananchi kupiga kura kuchagua viongozi wanaowataka(haki ya msingi)

Sasa mimi najiuliza hapa Tanzania kuna demokrasia?

Kama ndiyo, ni mambo gani yanakufanya uamini kuwa demokrasia ipo?

Au ipo kwa kiwango kidogo sana?

Au hamna kabisa, na ni mambo gani yanakufanya uamini kuwa hakuna demokrasia?

Swali la mjadala 👇

Unadhani ni nini kifanyike ili demokrasia isitoke kwenye kitabu tu bali ije kwenye vitendo?

Naona baadhi ya wananchi wamejaribu kutumia njia mbalimbali kupaza sauti zao, lakini hakuna matokeo positive

Wakajaribu kuandamana, sote tunajua nini kilitokea(October)

Juzi hapa kwenye Saba Saba waliweka nadhiri, mambo yakawa sivyo walivyotarajia

Nasikia tena wanapanga tarehe nyingine

Je, haya yote yanashindwa kufanikiwa kwa sababu hakuna demokrasia?

Au kuna sababu nyingine zinazofanya mambo haya yasiwe na matokeo?

Nini kifanyike ili taifa lipate utulivu, wananchi wasikike, na demokrasia iwe kitu kinachoonekana kwenye vitendo?

Karibuni kwenye mjadala

NB : Sina chama mimi mwana nchi ninaetamani kuona taifa bora sio bora taifa

ShesRise_1 ✋️
Click to expand...
Mizania ya demokrasia imepwaya sana ukizingatia kwa sasa kuna malalamiko kuhusu......

1. Uhuru wa vyama vya upinzani kufanya shughuli zao umekuwa ukilalamikiwa na vyama vya Siasa hasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo

2. Kumekuwa na malalamiko kuhusu uwanja wa ushindani wa kisiasa kutokuwa sawa, hasa wakati wa chaguzi yametokea toka uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019 na 2024 na uchaguzi mkuu mwaka 2020 na 2025

2. Wanaharakati na vyama vya upinzani wamekuwa wakidai kukabiliwa na vitisho, vikwazo, kesi na shinikizo la kisiasa.

3. Hoja ya uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza na uwajibikaji wa taasisi imekuwa sehemu ya mjadala mkubwa, Chombo cha habari Clouds FM kiliwahi kufungiwa wiki moja na kikaamlishwa kutoa tangazo la kuiomba radhi serikali, Online TV ya Jambo ilifungiwa siku 90 na hata huu mtandao wa Jamiiforums ulifungiwa bila hata sababu za msingi.

Hapo utaona ni namna gani demokrasia imebaki kwenye vitabu na midomo ya watu lakini utekelezaji wake kwa vitendo haupo
 
Red black said:
Democracy ni mfumo wa utawala ambapo mamlaka ya mwisho yapo kwenye mikono ya wananchi/raia wote.
Click to expand...
Ni kweli kabisa mkuu
Red black said:
Wananchi hushiriki katika maamuzi ya nchi moja kwa moja au kupitia wawakilishi waliowachagua kupitia chaguzi huru.

hii haijawahi kutokea tz labda in the future.
Click to expand...
Kama ni hivyo ni nini kifanyike walau tuonje ladha ya Democracy kwa mara ya kwanza
Maana umesema hatujawahi kabisa kua na Democracy hapo kabla
 
Retired said:
Tukifuta jeshi la POLISI utaona maana halisi ya demokrasia.

As long as polisi wanaishi, hutaona democracy Tanzania
Click to expand...
Jeshi la police kama ni kikwazo kama ulivyosema ni nini kifanyike kulifuta kama hii itaweza kutupeleka huko tunapotamani
Retired said:
Je Scandinavian countries kuna demokrasia? If so walifsnyaje kukawa na demokrasia?
Click to expand...
Sifahamu kuhusu hili ngoja waje wajuzi
 
Mmepewa Treni bila Reli ngoma itakapo pasua ndio huko huko.
Demokrasia ina maana ya kufanikiwa hata kupitia gharama za watu wengine.

Maisha ya makundi matatu:
Mlia shida, Muwakilishi na Mbobevu anae Ekti kutwikwa mizigo ni ujinga mkubwa mno.

Nashauri CHAPANENI PASIKALIKE.
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register