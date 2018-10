Je, CCM inajiuliza hili swali?

Natarajia yote muliona vile matokeo ya jana na pia yaliojiri.Na kila wakati i remind you my swahili not so good, lakini najitahidi maana nikiandika na english sio wengi watasoma na pia sio wengi wataelewa,Sasa nije kwa hoja, je wana ccm wanajiuliza hii swali, kwanini kila wakati tunashinda 100%,yaani katika kila uchanguzi wao wanaibuka washindi, na hata ukiangalia ile idadi mugombea wa CCM anashinda nae, hata inazidi waliojitokeza kupiga kura!!!!!!!!!!!!!!!!!!,sasa kaa wewe ni wanafuzi na unafanya tusema 8 subjects, na kila mara unapata 100% katika kila subject kila mtihani ukiweko, JIULIZE SWALI !!!!!!!, either mwalimu wako ni pubavu,au hajui anajofanya au huo mwalimu wako hana akili timamu.



You can never evan try to explain that in the LAW OF PROBABILITY(thats for those who did linear programming degrees).sasa hao wana ccm je wanafikiri aje , yaani ni kaa mtu ambae anaambiwa na kila mtu, YOU ARE THE BEST, na huo mtu anaamini hio maneno anaambiwa na kila mtu,Hata kama wewe ni mume na umeoa au uko katika relationship kaa your wife or girlfreand beleives, agrees and gives go ahead to anything you tell her, she has issues with her mental faculty.Hata yesu hakupendwa na kila mtu, mutafakari yaho wakuu. blessed week ahead for you all.