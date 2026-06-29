Je, anguko la kijamii, kisiasa na kiuchumi la Mzee Wilbroad Peter Slaa ni fundisho kwa wasaliti wote?

Je, anguko la kijamii, kisiasa na kiuchumi la Mzee Wilbroad Peter Slaa ni fundisho kwa wasaliti wote?

Tlaatlaah

Tlaatlaah

JF-Expert Member
Joined
May 18, 2023
Posts
41,044
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34,417
Ama kwa hakika, mkataa pema pabaya pana muita.

Mzee huyo baada ya kujilimbikizia fedha na mali za kutosha akiwa kuhani wa kanisa, akaisaliti nadhiri yake ya sakaramenti ya upadre na kuachana na kazi ya uinjilishaji na kutimikia kwenye sakaramenti ya ya ndoa, kwa tamaa za mwili.

Akiwa huko,
akajiingiza kwenye masuala ya uongozi wa kisiasa. Baada ya kujilimbikizia fedha na mali nyingi sana, akapata kiburi na akajiona hana hadhi tena ya kuendelea kua na aina ya familia aliyokua nayo, akatumia ukwasi alionao kufanya unyang'anyi na kupora mke wa wenyewe kibabe, na kuisaliti familia yake ya awali hadharani na kwa udhalilishaji wa kiwango kibaya na cha fedheha sana.

Mzee hakuishia hapo,
akiwa huko huko kwenye siasa na mke mpya alietokana na nguvu ya ukwasi aliokua nao, kwa kunyimwa nafasi ya kugombea nafasi ya urais na chama chake, Mzee huyo aliamua kususa na kudai kuachana na siasa za Tanzania, kumbe ilikua ni unafiki mtupu, na kumbe ule ulikua ndio mwanzo wa mwisho wa anguko lake kisiasa.

Ghafla,
Mzee akatunukiwa nafasi ya uongozi na hayati rais JPM, akawa balozi, na kwa vile alikua mtu mwenye tamaa na uchu wa madaraka, Mzee akatokomea Sweden kwa haraka sana na mke wa wizi, ambae ni wazi anampasua kichwa vilivyo hivi sasa.

Na,
Katika hali isiyo ya kawaida,
Mzee alipopigwa chini kwenye nafasi ya ubalozi, akiwa bado na vihela kidogo, akaanzisha movement iliyoitwa sauti ya wananchi, lakini kutokana na hali mbaya ya kifamilia anayopitia kutoka kwa mke aliepora kwa mwanaume mwenzake, movement hiyo haikudumu sana, na mara ghafla tena Mzee, ikasemekana amerudi chadema, mahali ambapo pamemtokomeza zaidi kisiasa kwa sasa.

In fact,
tangu mwanzo wa andiko hadi mwisho, unaona tabia na hulka ambazo sio za kiungwana, zinavyomtesa na kumsulubisha sana Mzee huyu, asieaminika, kuheshimika wala kutabirika tena kwenye siasa za Tanzania kwa sasa.

Tamaa za fedha, tamaa za kingono, usaliti, majivuno, uporaji, uchu wa vyeo na madaraka ni laana na sababu za mikosi mingi na mabalaa mengi ambayo watu wengi huteseka nayo bila wao kujua.

Sidhani kama kuna miongoni mwa wadau wa JF ambae ana la kujifunza kutoka kwa Mzee huyu useless, ispokua kuepuka aina ya maisha ya anasa na tamaa za mzee huyo.

Lakini pia,
licha ya ya mapungufu hayo ya huyo mzee,
je ni wakati muafaka sasa kwa kanisa na vyama vya siasa alivyowahi kuvitumikia, kumsamehe na kumsitiri kwa fedheha za kijamii, kisiasa na kiuchumi anazopitia kwa sasa?🐒

Mungu Ibariki Tanzania
 
Sema CHADEMA nao wakampigie magoti na kumwomba msamaha hawara wa Dr Slaa, Bi Mushumbusi vinginevyo laana ya kumtelekeza Bi Mushumbusi pamoja na kumwaga damu kwenye maandamano ya Januari 5, 2011 itawatafuna. Kwenye yale maandamano Bi Mushumbusi alipasuliwa kwenye paji la uso na kumwaga damu nyingi kwa ajili ya CHADEMA. Ila cha kushangaza CHADEMA wakamtosa Baby wake kwenye urais na kumpa tiketi mtu waliyemtuhumu kuwa ni fisadi. Kinachoendelea CHADEMA kwa sasa ni matokeo ya laana ya hawara wa Dr Slaa.
 
Tlaatlaah said:
Ama kwa hakika, mkataa pema pabaya pana muita.

Mzee huyo baada ya kujilimbikizia fedha na mali za kutosha akiwa kuhani wa kanisa, akaisaliti nadhiri yake sakaramenti ya upadre na kuachana na kazi ya uinjilishaji na kutimikia kwenye sakaramenti ya ya ndoa.

Akiwa huko,
akajiingiza kwenye masuala ya uongozi wa kisiasa. Baada ya kujilimbikizia fedha na mali nyingi sana, akapata kiburi na akajiona hana hadhi tena ya kuendelea kua na aina ya familia aliyokua nayo, akatumia ukwasi alionao kufanya unyang'anyi na kupora mke wa wenyewe kibabe, na kuisaliti familia yake ya awali hadharani na kwa udhalilishaji wa kiwango kibaya na cha fedheha sana.

Mzee hakuishia hapo,
akiwa huko huko kwenye siasa na mke mpya alietokana na nguvu ya ukwasi aliokua nao, Mzee kwa kunyimwa nafasi ya kugombea nafasi ya urais na chama chake, aliamua kususa na kudai kuachana na siasa za Tanzania, kumbe ilikua ni unafiki mtupu, na kumbe ule ulikua mwanzo wa mwisho wa anguko lake kisiasa.

Ghafla,
Mzee akawa balozi, na kwa vile alikua mtu mwenye tamaa na uchu wa madaraka, Mzee akatokomea Sweden kwa haraka sana na mke wa wizi ambae ni wazi anampasua kichwa vilivyo hivi sasa.

Na,
Katika hali isiyo ya kawaida,
Mzee alipopigwa chini kwenye nafasi ya ubalozi, akiwa bado na vihela kidogo, akaanzisha movement iliyoitwa sauti ya wananchi, lakini kutokana na hali ya kifamilia anayopitia, movement hiyo haikudumu sana, na mara Mzee, ikasemekana amerudi chadema, mahali ambapo pamemtokomeza zaidi kisiasa kwa sasa.

In fact,
tangu mwanzo wa andiko hadi mwisho, unaona tabia na hulka ambazo zinamtesa na kumsulubisha sana Mzee huyu asieaminika wala kutabirika kwenye siasa za Tanzania kwa sasa.

Tamaa za fedha, tamaa za kingono, usaliti, majivuno, uporaji, uchu wa vyeo na madaraka ni laana na sababu za mikosi mingi na mabalaa mengi ambayo watu wengi huteseka nayo bila wao kujua.

Kwanza nadhani hakuna la kujifunza kwa Mzee huyu useless.

Lakini pili,
licha ya ya mapungufu hayo, je ni wakati muafaka sasa kwa kanisa na vyama vya siasa alivyowahi kuvitumikia, kumsamehe na kumsitiri kwa fedheha za kijamii, kisiasa na kiuchumi anazopitia kwa sasa?🐒

Mungu Ibariki Tanzania
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Screenshot_20260617-221102~2.png
Screenshot_20260616-173300~2.png
 
Tlaatlaah said:
Ama kwa hakika, mkataa pema pabaya pana muita.

Mzee huyo baada ya kujilimbikizia fedha na mali za kutosha akiwa kuhani wa kanisa, akaisaliti nadhiri yake sakaramenti ya upadre na kuachana na kazi ya uinjilishaji na kutimikia kwenye sakaramenti ya ya ndoa.

Akiwa huko,
akajiingiza kwenye masuala ya uongozi wa kisiasa. Baada ya kujilimbikizia fedha na mali nyingi sana, akapata kiburi na akajiona hana hadhi tena ya kuendelea kua na aina ya familia aliyokua nayo, akatumia ukwasi alionao kufanya unyang'anyi na kupora mke wa wenyewe kibabe, na kuisaliti familia yake ya awali hadharani na kwa udhalilishaji wa kiwango kibaya na cha fedheha sana.

Mzee hakuishia hapo,
akiwa huko huko kwenye siasa na mke mpya alietokana na nguvu ya ukwasi aliokua nao, Mzee kwa kunyimwa nafasi ya kugombea nafasi ya urais na chama chake, aliamua kususa na kudai kuachana na siasa za Tanzania, kumbe ilikua ni unafiki mtupu, na kumbe ule ulikua mwanzo wa mwisho wa anguko lake kisiasa.

Ghafla,
Mzee akawa balozi, na kwa vile alikua mtu mwenye tamaa na uchu wa madaraka, Mzee akatokomea Sweden kwa haraka sana na mke wa wizi ambae ni wazi anampasua kichwa vilivyo hivi sasa.

Na,
Katika hali isiyo ya kawaida,
Mzee alipopigwa chini kwenye nafasi ya ubalozi, akiwa bado na vihela kidogo, akaanzisha movement iliyoitwa sauti ya wananchi, lakini kutokana na hali ya kifamilia anayopitia, movement hiyo haikudumu sana, na mara Mzee, ikasemekana amerudi chadema, mahali ambapo pamemtokomeza zaidi kisiasa kwa sasa.

In fact,
tangu mwanzo wa andiko hadi mwisho, unaona tabia na hulka ambazo zinamtesa na kumsulubisha sana Mzee huyu asieaminika wala kutabirika kwenye siasa za Tanzania kwa sasa.

Tamaa za fedha, tamaa za kingono, usaliti, majivuno, uporaji, uchu wa vyeo na madaraka ni laana na sababu za mikosi mingi na mabalaa mengi ambayo watu wengi huteseka nayo bila wao kujua.

Kwanza nadhani hakuna la kujifunza kwa Mzee huyu useless.

Lakini pili,
licha ya ya mapungufu hayo, je ni wakati muafaka sasa kwa kanisa na vyama vya siasa alivyowahi kuvitumikia, kumsamehe na kumsitiri kwa fedheha za kijamii, kisiasa na kiuchumi anazopitia kwa sasa?🐒

Mungu Ibariki Tanzania
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Mlimlipa, akatumika, au aliishi viapo, akatumika, muda wake umepita.

Tutafute mwingine tumtumie
 
MamaSamia2025 said:
Sema CHADEMA nao wakampigie magoti na kumwomba msamaha hawara wa Dr Slaa, Bi Mushumbusi vinginevyo laana ya kumtelekeza Bi Mushumbusi pamoja na kumwaga damu kwenye maandamano ya Januari 5, 2011 itawatafuna. Kwenye yale maandamano Bi Mushumbusi alipasuliwa kwenye paji la uso na kumwaga damu nyingi kwa ajili ya CHADEMA. Ila cha kushangaza CHADEMA wakamtosa Baby wake kwenye urais na kumpa tiketi mtu waliyemtuhumu kuwa ni fisadi. Kinachoendelea CHADEMA kwa sasa ni matokeo ya laana ya hawara wa Dr Slaa.
Click to expand...
Kama laana haijawatafuna CCM kwa wizi wa kura na umwagaji damu wa october, chadema wanaonewa sana
 
Tlaatlaah said:
Ama kwa hakika, mkataa pema pabaya pana muita.

Mzee huyo baada ya kujilimbikizia fedha na mali za kutosha akiwa kuhani wa kanisa, akaisaliti nadhiri yake ya sakaramenti ya upadre na kuachana na kazi ya uinjilishaji na kutimikia kwenye sakaramenti ya ya ndoa, kwa tamaa za mwili.

Akiwa huko,
akajiingiza kwenye masuala ya uongozi wa kisiasa. Baada ya kujilimbikizia fedha na mali nyingi sana, akapata kiburi na akajiona hana hadhi tena ya kuendelea kua na aina ya familia aliyokua nayo, akatumia ukwasi alionao kufanya unyang'anyi na kupora mke wa wenyewe kibabe, na kuisaliti familia yake ya awali hadharani na kwa udhalilishaji wa kiwango kibaya na cha fedheha sana.

Mzee hakuishia hapo,
akiwa huko huko kwenye siasa na mke mpya alietokana na nguvu ya ukwasi aliokua nao, kwa kunyimwa nafasi ya kugombea nafasi ya urais na chama chake, Mzee huyo aliamua kususa na kudai kuachana na siasa za Tanzania, kumbe ilikua ni unafiki mtupu, na kumbe ule ulikua ndio mwanzo wa mwisho wa anguko lake kisiasa.

Ghafla,
Mzee akatunukiwa nafasi ya uongozi na hayati rais JPM, akawa balozi, na kwa vile alikua mtu mwenye tamaa na uchu wa madaraka, Mzee akatokomea Sweden kwa haraka sana na mke wa wizi, ambae ni wazi anampasua kichwa vilivyo hivi sasa.

Na,
Katika hali isiyo ya kawaida,
Mzee alipopigwa chini kwenye nafasi ya ubalozi, akiwa bado na vihela kidogo, akaanzisha movement iliyoitwa sauti ya wananchi, lakini kutokana na hali mbaya ya kifamilia anayopitia kutoka kwa mke aliepora kwa mwanaume mwenzake, movement hiyo haikudumu sana, na mara ghafla tena Mzee, ikasemekana amerudi chadema, mahali ambapo pamemtokomeza zaidi kisiasa kwa sasa.

In fact,
tangu mwanzo wa andiko hadi mwisho, unaona tabia na hulka ambazo sio za kiungwana, zinavyomtesa na kumsulubisha sana Mzee huyu, asieaminika, kuheshimika wala kutabirika tena kwenye siasa za Tanzania kwa sasa.

Tamaa za fedha, tamaa za kingono, usaliti, majivuno, uporaji, uchu wa vyeo na madaraka ni laana na sababu za mikosi mingi na mabalaa mengi ambayo watu wengi huteseka nayo bila wao kujua.

Sidhani kama kuna miongoni mwa wadau wa JF ambae ana la kujifunza kutoka kwa Mzee huyu useless, ispokua kuepuka aina ya maisha ya anasa na tamaa za mzee huyo.

Lakini pia,
licha ya ya mapungufu hayo ya huyo mzee,
je ni wakati muafaka sasa kwa kanisa na vyama vya siasa alivyowahi kuvitumikia, kumsamehe na kumsitiri kwa fedheha za kijamii, kisiasa na kiuchumi anazopitia kwa sasa?🐒

Mungu Ibariki Tanzania
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Anguko ni lako na chama chako na familia zenu.Wazalendo wamesimama na maslahi ya taifa lao.
 
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