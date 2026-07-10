Jaji Mkuu Masaju awataka Mawakili wasiwe wanaharakati!!

JokaKuu said: ..Kichwa cha habari kinahusika.



..Kwa kweli kauli ya Jaji Mkuu imenishangaza.



..Lakini zaidi imenisikitisha, na kuniudhi.



..Hivi Wakili ktk nchi zetu za Kiafrika, anayetetea HAKI za watu, anaachaje kuwa Mwanaharakati?



..Kusipokuwa na Mawakili wanaharakati nani atawatetea wananchi wanyonge?



..Na Jaji Mkuu Masaju hakueleza kwanini hataki Mawakili wawe wanaharakati.



..Hakufafanua wanaharakati wana kasoro gani ktk utoaji wa HAKI hapa nchini.



..Je, wanaharakati ni kikwazo ktk utoaji wa HAKI, na utendaji wa Mahakama hapa nchini?



..Jaji Mkuu Ibrahim Juma aliwahi kusema Mahakama anayoiongoza haitatoa ushirikiano kwa wanaharakati.



..Naona Jaji Mkuu Masaju naye anatembea mulemule alipokuwa akitembea mtangulizi wake.



..Kwa kauli za Raisi, na Jaji Mkuu, kuhusu wanaharakati, wanaosema nchi yetu inahitaji KUKOMBOLEWA hawajakosea. Click to expand...

Fundi Mchundo said: Ndani ya kanisa kuna mapadri na maaskofu ambao ni waumini wa "liberation theology". Hawa wanaamini kuwa kanisa ni lazima lisimame upande wa wale ambao hawatendewi haki. Wakina Martin Luther King walikuwa viongozi wa dini. Demond Tutu alikuwa Askofu ambae hakuficha kuwa yeye yuko upande wa wale wasio na sauti na wasiotendewa haki. Hawa wote walikuwa wanaharakati. Kwa hali hiyo hauwezi kumzuia mtu aliyesomea sheria kutumia elimu hiyo kutetea wanaoonewa. Kama kufanya hivyo ndio uanaharakati basi so be it. Mheshimiwa anapaswa afafanue tamko hili kama kweli ni la kwake.



Amandla... Click to expand...

Nguvu ya Mawakili Kwenye Mfumo (Hoja Kuu ya Fundi Mchundo): Jaji mkuu au mahakama haiwezi kujitenga au kukataa kushirikiana na mawakili wenye weledi wanaojua sheria. Mawakili hawa wakiungana na kusimamia hoja zenye mashiko ya kisheria, wanamnyima Jaji nafasi ya kupinda ukweli. Wanailazimisha mahakama ifuate sheria na misingi ya katiba, iwe inapenda au haipendi. Wao ndio 'breki' ya mfumo pale Jaji anapotaka kwenda kinyume na haki. Muktadha wa Afrika: Katika mazingira yetu ambapo mifumo ya taasisi bado haina nguvu na utawala wa sheria unakiukwa mara kwa mara na wenye mamlaka, sheria lazima iwe silaha ya ukombozi. Wakili asiyekuwa mwanaharakati anakuwa ni mtazamaji tu wa dhuluma zinazofanywa na mfumo dhidi ya wanyonge. Sheria kama Ngao ya Wanyonge: Kama ulivyotolea mfano mzuri sana wa 'Liberation Theology' na akina Desmond Tutu au Nelson Mandela, elimu ya sheria haipo kwa ajili ya kulinda wenye nguvu tu. Ni lazima mawakili watumie weledi wao kusimama upande wa wale wasio na sauti. Hatari ya Kunyamazisha Mawakili: Mahakama inapoonyesha msimamo wa kutoshirikiana na mawakili wanaharakati, inatengeneza mazingira ya kuwa na mawakili waoga. Wananchi wanahitaji watetezi jasiri wanaoweza kuhoji ukiukwaji wa haki unaofanywa na vyombo vya dola bila uoga.

Mkuu Jokakuu, hoja yako ina mashiko sana, lakini kabla hatujamhukumu Jaji Mkuu, ni vizuri tumpatie 'benefit of doubt' na kuangalia kile alichomaanisha kwa upande wa kitaalamu.Alichomaanisha Jaji Mkuu ni kwamba, kitaalamu mawakili wanapaswa kuongozwa na misingi ya sheria, ushahidi, na maadili ya kazi (Legal Ethics) badala ya mihemko ya kisiasa au kijamii. Ndani ya chumba cha mahakama, haki haipatikani kwa kupiga kelele kwenye vyombo vya habari au kutafuta huruma ya umma, bali kwa vifungu vya sheria na hoja madhubuti. Huenda hofu yake ni kwamba uanaharakati ukizidi, unaweza kuingiza siasa mahakamani na kuharibu uhuru pamoja na weledi wa mhimili huo wa utoaji haki.Hata hivyo, tukiacha mtazamo huo wa kinadharia na kuingia kwenye uhalisia wetu, hoja zako zinasimama imara kwa 100%. Huwezi kutenganisha sheria na uanaharakati katika muktadha wa nchi zetu za kiafrika. Hapa ndipo hoja yainapokuja kwa uzito wa kipekee:Jaji hana mamlaka ya kujiamulia mambo kiholela kama mawakili watasimama imara na kwa weledi mkubwa:Kwa hiyo, weledi (Professionalism) wa mawakili hautenganishwi na wajibu wao wa kuweka mahakama kwenye mstari. Kama anavyosema Fundi Mchundo, mawakili wenye msimamo na ujasiri ndio walinzi wa mwisho wa haki, na wao ndio watakaohakikisha Jaji na mfumo mzima unanyooka na kufuata katiba. Kama kufanya hivyo ndio uanaharakati, basi uanaharakati huo ni lazima ili kulinda utu wetu. Amandla!