Italia Ni nchi ya majitu uingereza ni vijitu

Muda wake unaisha Leo hii trh 4 Novemba 2019 kwa muktadha wa katiba/sheria.



Halafu kufuatiwa na matakwa ya mamlaka ya uteuzi kwa kuzingatia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.



Uboguz wake uko wapi? Wewe na superbug nani boguz zaidi.Ukijadili ndio maamuzi ya uteuzi yatabadilika kwa maono yako pasipo kuzingatia Katiba?



Una umri gani we bwana mdogo?



"You can't discuss and make impossible to be possible and vice versa".



Pimbi wewe!!!



Povu ruksa kurusha kama mate ya nyoka aina ya Cobra,omo ipo itasafisha.



Hahahahaha, tusipotoshane hapa!!!!