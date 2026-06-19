Israel Inapiga Bila Kuchoka Lebanon, Iran ni Vilio TU Na Kubweka

Brother Depo said:



Iran kama ilivyo kawaida Kubweka bweka, safari hii wameacha Kubweka wameanza kutoa milio. Watishia kuvunja negotiation



Iran walianza kusema kuwa Israel akiendelea na mashambulizi Lebanon basi Iran nao Watajibu kwa kushanmbulia Israel, lakini ulikua mkwara mbuzi, Israeli ikaendelea kumwaga moto bila majibu yoyote.



Sasa hivi wanasema watasitisha negotiation, wakati mwanzo walisema nao wataishambulia Israel . 🤣🤣



Wajaribu kurusha hata kijiko ndani ya Israel waone Tehran itavyowaka🤣

Au warushe hata sindano tu waone🤣🤣



Endeleeni kucheka na Netanyahu mkifikiri ana utani na nyie, muulizeni Ayatollah khamenei na mwenzake Larijani🤣



Cc;

mdogoee

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View attachment 3611148 Israel inafanya mapigo na mwendo ndani ya Lebanon, Iran waanza kulia Rasmi.Iran kama ilivyo kawaida Kubweka bweka, safari hii wameacha Kubweka wameanza kutoa milio. Watishia kuvunja negotiationIran walianza kusema kuwa Israel akiendelea na mashambulizi Lebanon basi Iran nao Watajibu kwa kushanmbulia Israel, lakini ulikua mkwara mbuzi, Israeli ikaendelea kumwaga moto bila majibu yoyote.Sasa hivi wanasema watasitisha negotiation, wakati mwanzo walisema nao wataishambulia Israel . 🤣🤣Wajaribu kurusha hata kijiko ndani ya Israel waone Tehran itavyowaka🤣Au warushe hata sindano tu waone🤣🤣Endeleeni kucheka na Netanyahu mkifikiri ana utani na nyie, muulizeni Ayatollah khamenei na mwenzake Larijani🤣Cc; Adiosamigo Click to expand...

Iran wataingia we subiri utaona afu hata Iran asipo ingia inatosha Hezbullah anavyo safirisha maiti kutoka Lebanon kwenda Israel mimi nasema USA na Europe wasiwasaidie Israel na uhakika 💯 Israel peke yake hawezi moto wa Hezbollah tatizo Europe wanafiki haswa France na UK na Germany wanajidai hatumsaidii Israel kumbe nyuma kwa nyuma wanawasaidia pia msisahau wako warabu pia UAE hata Israel alisema UAE kawasaidia kule Gaza kawapekekea vifaruu na pesa nyingi sana pia Jordan wanawasaidia Israel sana na pia India na nchi nyingi sana wanamsaidia Israel nyuma ya paziaTazama maiti hao kutoka Lebanon