Israel Inapiga Bila Kuchoka Lebanon, Iran ni Vilio TU Na Kubweka

Brother Depo
Senior Member
- Feb 26, 2026
- 107
- 151
Israel inafanya mapigo na mwendo ndani ya Lebanon, Iran waanza kulia Rasmi.
Iran kama ilivyo kawaida Kubweka bweka, safari hii wameacha Kubweka wameanza kutoa milio. Watishia kuvunja negotiation
Iran walianza kusema kuwa Israel akiendelea na mashambulizi Lebanon basi Iran nao Watajibu kwa kushanmbulia Israel, lakini ulikua mkwara mbuzi, Israeli ikaendelea kumwaga moto bila majibu yoyote.
Sasa hivi wanasema watasitisha negotiation, wakati mwanzo walisema nao wataishambulia Israel . 🤣🤣
Wajaribu kurusha hata kijiko ndani ya Israel waone Tehran itavyowaka🤣
Au warushe hata sindano tu waone🤣🤣
Endeleeni kucheka na Netanyahu mkifikiri ana utani na nyie, muulizeni Ayatollah khamenei na mwenzake Larijani🤣
Cc; Adiosamigo
mdogoee
6 Pack
Ritz
zitto junior
Echolima1
Khaibar
100 others
Iran kama ilivyo kawaida Kubweka bweka, safari hii wameacha Kubweka wameanza kutoa milio. Watishia kuvunja negotiation
Iran walianza kusema kuwa Israel akiendelea na mashambulizi Lebanon basi Iran nao Watajibu kwa kushanmbulia Israel, lakini ulikua mkwara mbuzi, Israeli ikaendelea kumwaga moto bila majibu yoyote.
Sasa hivi wanasema watasitisha negotiation, wakati mwanzo walisema nao wataishambulia Israel . 🤣🤣
Wajaribu kurusha hata kijiko ndani ya Israel waone Tehran itavyowaka🤣
Au warushe hata sindano tu waone🤣🤣
Endeleeni kucheka na Netanyahu mkifikiri ana utani na nyie, muulizeni Ayatollah khamenei na mwenzake Larijani🤣
Cc; Adiosamigo
mdogoee
6 Pack
Ritz
zitto junior
Echolima1
Khaibar
100 others