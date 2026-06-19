Israel Inapiga Bila Kuchoka Lebanon, Iran ni Vilio TU Na Kubweka

Israel Inapiga Bila Kuchoka Lebanon, Iran ni Vilio TU Na Kubweka

Brother Depo

Brother Depo

Senior Member
Joined
Feb 26, 2026
Posts
107
Reaction score
151
Israel inafanya mapigo na mwendo ndani ya Lebanon, Iran waanza kulia Rasmi.

Iran kama ilivyo kawaida Kubweka bweka, safari hii wameacha Kubweka wameanza kutoa milio. Watishia kuvunja negotiation

Iran walianza kusema kuwa Israel akiendelea na mashambulizi Lebanon basi Iran nao Watajibu kwa kushanmbulia Israel, lakini ulikua mkwara mbuzi, Israeli ikaendelea kumwaga moto bila majibu yoyote.

Sasa hivi wanasema watasitisha negotiation, wakati mwanzo walisema nao wataishambulia Israel . 🤣🤣

Wajaribu kurusha hata kijiko ndani ya Israel waone Tehran itavyowaka🤣
Au warushe hata sindano tu waone🤣🤣

Endeleeni kucheka na Netanyahu mkifikiri ana utani na nyie, muulizeni Ayatollah khamenei na mwenzake Larijani🤣

Cc; Adiosamigo
mdogoee
6 Pack
Ritz
zitto junior
Echolima1
Khaibar
100 others
Screenshot_20260619-144703.png
 
HIMARS said:
Iran hawezi mrushia Israel kisa Lebanon
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Walijaribu ile mwanzo, walichokutana nacho hawarudii tena. Ndio maana wameamua Kubweka bweka TU🤣

Walikua Israel ni kama Kuwait au Bahrain.

Netanyahu anawatamani sana, safari hii watakula vichwa vya Ghalibaf na Aragchi. Ndio maana unaona hao kina Ghalibaf ni wajanja, wanajua kuwa Hawa watu kukupeleka kuzimu ni dakika TU🤣🤣🤣

Cc: zitto junior , mdogoee , Adiosamigo
 
Brother Depo said:
Walijaribu ile mwanzo, walichokutana nacho hawarudii tena. Ndio maana wameamua Kubweka bweka TU🤣

Walikua Israel ni kama Kuwait au Bahrain.

Netanyahu anawatamani sana, safari hii watakula vichwa vya Ghalibaf na Aragchi. Ndio maana unaona hao kina Ghalibaf ni wajanja, wanajua kuwa Hawa watu kukupeleka kuzimu ni dakika TU🤣🤣🤣

Cc: zitto junior , mdogoee , Adiosamigo
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Mkataba wa amani umeshasainiwa so huo mtego Iran hawatoingia. US ndio wana jukumu la kuwatuliza hao vibaraka wao kama ambavyo Iran imewatuliza PMZ, Houthi n.k kutoshambulia Israel.

Kama mlidhani Iran itarudi vitani na kuacha dili kubwa la ushindi basi mnadanganyana tu.
 
Brother Depo said:
Endeleeni kucheka na Netanyahu mkifikiri ana utani na nyie
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Poleni sana najua bado mna maumivu ya mkataba wa kusurrender kwa Iran. Vita na Iran imewashinda mnshabikia kuua watoto wa Lebanon?? Kwanini Israel asiende kupambana na Iran moja kwa moja mpaka alazimishe USA amsaidie? Kama bado hujaelewa kwanini Israel hawezi basi na wewe una akili mbovu kuliko Trump.

Ila ndio hivyo endelea kuugulia maumivu. Wao Iran ndio kwanza wameruhusiwa kuuza mafuta na wanasubiri USD 24 Billion ziachiwe. Nyie endeleeni kutapatapa tu siku Trump akiwageukia ndio mtajua nani ni baba na nani ni kijakazi
 
Brother Depo said:
Israel inafanya mapigo na mwendo ndani ya Lebanon, Iran waanza kulia Rasmi.

Iran kama ilivyo kawaida Kubweka bweka, safari hii wameacha Kubweka wameanza kutoa milio. Watishia kuvunja negotiation

Iran walianza kusema kuwa Israel akiendelea na mashambulizi Lebanon basi Iran nao Watajibu kwa kushanmbulia Israel, lakini ulikua mkwara mbuzi, Israeli ikaendelea kumwaga moto bila majibu yoyote.

Sasa hivi wanasema watasitisha negotiation, wakati mwanzo walisema nao wataishambulia Israel . 🤣🤣

Wajaribu kurusha hata kijiko ndani ya Israel waone Tehran itavyowaka🤣
Au warushe hata sindano tu waone🤣🤣

Endeleeni kucheka na Netanyahu mkifikiri ana utani na nyie, muulizeni Ayatollah khamenei na mwenzake Larijani🤣

Cc; Adiosamigo
mdogoee
6 Pack
Ritz
zitto junior
Echolima1
Khaibar
100 others
View attachment 3611148
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Iran wataingia we subiri utaona afu hata Iran asipo ingia inatosha Hezbullah anavyo safirisha maiti kutoka Lebanon kwenda Israel mimi nasema USA na Europe wasiwasaidie Israel na uhakika 💯 Israel peke yake hawezi moto wa Hezbollah tatizo Europe wanafiki haswa France na UK na Germany wanajidai hatumsaidii Israel kumbe nyuma kwa nyuma wanawasaidia pia msisahau wako warabu pia UAE hata Israel alisema UAE kawasaidia kule Gaza kawapekekea vifaruu na pesa nyingi sana pia Jordan wanawasaidia Israel sana na pia India na nchi nyingi sana wanamsaidia Israel nyuma ya pazia

Tazama maiti hao kutoka Lebanon

View: https://youtu.be/mYpe2-TCCtU?si=Smhitn3juKlri96X
 
zitto junior said:
Mkataba wa amani umeshasainiwa so huo mtego Iran hawatoingia. US ndio wana jukumu la kuwatuliza hao vibaraka wao kama ambavyo Iran imewatuliza PMZ, Houthi n.k kutoshambulia Israel.

Kama mlidhani Iran itarudi vitani na kuacha dili kubwa la ushindi basi mnadanganyana tu.
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Kwa hiyo Iran anaogopa kujibu sababu ya mkataba? Mbona viongozi wake Kila siku wanabweka?
 
Wameuliwa leo mpaka kiongozi wa tanker , israel anaangusha ghorofa kwa mtu mmoja wakati wenzao wanapiga double ..Mgambo wanawatoa mavi
 
Ulimsikiliza Trump aliposema Israel pasipo US si chochote na wangepigwa wamalizwe... Ameongea kitu ambacho kila siku tunawaambia humu...

Israel si lolote si chochote au nikuwekee video?
 
zitto junior said:
Poleni sana najua bado mna maumivu ya mkataba wa kusurrender kwa Iran. Vita na Iran imewashinda mnshabikia kuua watoto wa Lebanon?? Kwanini Israel asiende kupambana na Iran moja kwa moja mpaka alazimishe USA amsaidie? Kama bado hujaelewa kwanini Israel hawezi basi na wewe una akili mbovu kuliko Trump.

Ila ndio hivyo endelea kuugulia maumivu. Wao Iran ndio kwanza wameruhusiwa kuuza mafuta na wanasubiri USD 24 Billion ziachiwe. Nyie endeleeni kutapatapa tu siku Trump akiwageukia ndio mtajua nani ni baba na nani ni kijakazi
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Ayatollah khamenei, Larijani, mawaziri, wakuu wa majeshi waliuliwa. Kwa hiyo hao ni watoto?

Wale makamanda wote waliuliwa nao ni watoto?🤣

Endeleeni TU, uzuri Netanyahu anajua mnapojificha. Yule ayatollah mpya Hadi Leo hajaonekana hadharani. Siku akitokeza kichwa TU wanapita nae
 
Brother Depo said:
Walijaribu ile mwanzo, walichokutana nacho hawarudii tena. Ndio maana wameamua Kubweka bweka TU🤣

Walikua Israel ni kama Kuwait au Bahrain.

Netanyahu anawatamani sana, safari hii watakula vichwa vya Ghalibaf na Aragchi. Ndio maana unaona hao kina Ghalibaf ni wajanja, wanajua kuwa Hawa watu kukupeleka kuzimu ni dakika TU🤣🤣🤣

Cc: zitto junior , mdogoee , Adiosamigo
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Unaongea usichokijua..
 
Adiosamigo said:
Iran wataingia we subiri utaona afu hata Iran asipo ingia inatosha Hezbullah anavyo safirisha maiti kutoka Lebanon kwenda Israel mimi nasema USA na Europe wasiwasaidie Israel na uhakika 💯 Israel peke yake hawezi moto wa Hezbollah tatizo Europe wanafiki haswa France na UK na Germany wanajidai hatumsaidii Israel kumbe nyuma kwa nyuma wanawasaidia pia msisahau wako warabu pia UAE hata Israel alisema UAE kawasaidia kule Gaza kawapekekea vifaruu na pesa nyingi sana pia Jordan wanawasaidia Israel sana na pia India na nchi nyingi sana wanamsaidia Israel nyuma ya pazia

Tazama maiti hao kutoka Lebanon

View: https://youtu.be/mYpe2-TCCtU?si=Smhitn3juKlri96X
Click to expand...

Hueleweki, Iran wataingia au hawataingia? Simama sehemu Moja

Israel peke yake hawezi?? Hiki kiburi ndio kiliwaponza khamenei na larijani, sasa hivi wapo kuzimu 🤣🤣
 
100 others said:
Unaongea usichokijua..
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Nisichojua kipi? Unafikiri Aragchi na Ghalibaf hawapendi kuishi?? Wanajua fika kuwa wanaliwa fasta tu endapo Israel itashambulia tena Iran

Nyie ndio mliponza larijani hadi akafanya maandamano mtaani, kesho yake wayahudi wakambamiza mabomu zaidi ya 10🤣

Huyu Ayatollah wa sasa ni mjanja, anaongelea shimonj mwezi wa tatu sasa, hakuna hata aliyemuona
 
Marekani na Israel ni kama vile kati ya mwenye Nyumba na mbwa wake.

Marekani yupo ndani haguswi kutokana na mbwa wake huku anafanya vurugu zote. Kwa wale wenye Nyumba za geti mtaelewa zaidi hapa.
 
Israel ni mwaribifu na kiburi sana...anamtafuta tu Iran avunje agano na US ili US arudi mzigoni...ila trump atampunguzia supply ya siraha kimya kimya.
 
Brother Depo said:
Hueleweki, Iran wataingia au hawataingia? Simama sehemu Moja

Israel peke yake hawezi?? Hiki kiburi ndio kiliwaponza khamenei na larijani, sasa hivi wapo kuzimu 🤣🤣
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Tatizo wewe kenge hufahamu Iran ni USA ndiye alimuomba asimshambulie Israel na Iran alimuambia USA kama Israel haipo kwenye mkataba mimi tamshambulia USA akamwambia Israel ukijidai haupo kwenye mkataba kati ya Iran na USA basi kitakacho kupata sisi hatupo na wewe utapigana na Iran bila support kutoka USA imebidi mashoga kule Israel yakubali hayata shambulia Lebanon tena hahaha

Upande wangu mimi sitaki vita isimame sababu nataka kuona Israel anatiwa adabu na Iran
 
Brother Depo said:
Nisichojua kipi? Unafikiri Aragchi na Ghalibaf hawapendi kuishi?? Wanajua fika kuwa wanaliwa fasta tu endapo Israel itashambulia tena Iran

Nyie ndio mliponza larijani hadi akafanya maandamano mtaani, kesho yake wayahudi wakambamiza mabomu zaidi ya 10🤣

Huyu Ayatollah wa sasa ni mjanja, anaongelea shimonj mwezi wa tatu sasa, hakuna hata aliyemuona
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Nimekuuliza uliona clip ya Trump akisema pasipo US Israel ingepigwa imalizwe.. Uliona hio clip? Hizi nyuzi unajisumbua bure tu lakini finally pro Israel mwenyewe Trump amekiri.. Kwamba Israel pasipo US hana uwezo kukabiliana na Iran.

Tukiwa tunawaambia ukweli kuweni waelewa.
 
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