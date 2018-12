Iraq yaifanya Christmass kuwa siku rasmi ya mapumziko kitaifa

Kupitia maamuzi yaliyofanywa na baraza la mawaziri la Iraq, kuanzia mwaka huu sikukuu ya Christimass imekuwa rasmi siku ya mapumziko kwa watu wote. Mwanzoni sikukuu hiyo ilikuwa ni mapumziko wa Waumini wa dini ya Kikristu tu.Kufuatia tangazo hilo la serikali kwa sasa watu wote watapumzika kusherekea kuzaliwa kwa Kristu Masia. Iraq ina wakristu wachache wapatao asilimia 5 ya wananchi wote wa Iraq ambao ni wa kabila la Asysiria wanaozungumza lugha ya ki-aramaic ambayo ndiyo ilikuwa moja ya lugha alizokuwa akizungumza Yesu Kristu.Tangazo la twitter la serikali ya Iraq lililotangaza mapumziko kwa wananchi wa IraqPrime Minister-designate Adel Abdul-Mahdi (centre), whose Cabinet announced today that it is extending the holiday of Christmas Day, originally just for Christians, to everyone in Iraq