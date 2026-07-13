Iran yashambulia mataifa matano ya Ghuba, yaifungia Hormuz baada ya mabomu ya Marekani

IRAN: Matangi ya mafuta na vituo vya risasi katika Kituo cha Anga cha Prince Hassan huko Jordan vyateketezwa kwa motoIdara ya Mahusiano ya Umma ya Kikosi cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC):Kwa jina la Mungu, Mtukufu, Mlazimishaji."Na piganeni nao hadi isiwepo tena fitnah (upotoshaji), na dini yote iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu."🔸Kwa watu mashujaa wa Iran:Hatua zenu thabiti, usiku na siku 135 za uwepo eneo la tukio, na maandamano ya mazishi ambayo hayajawahi kutokea ambayo wewe na watu wa heshima wa Iraq mliumba, mmeshangaza ulimwengu, mmewatia moyo mashujaa wa Uislamu, na kumfanya "Shetani Mkuu" ashtuke na kuogopesha. Inakimbilia hatua yoyote ili kufidia kushindwa huku kubwa.🔸Jana usiku, kufuatia operesheni ya Jeshi la Wanamaji la IRGC ya kuzuia meli mbili zinazokiuka sheria ambazo zilikuwa zikifunga mifumo yao na kusonga kwa njia isiyo halali, na kuhatarisha usafirishaji wa meli katika Mlango-Bahari wa Hormuz, jeshi la Marekani la mauaji ya watoto, ambalo lenyewe lilikuwa mchochezi wa vitendo hivi haramu na hatari, lilifichua tena asili yake ya kikatili kwa kushambulia kambi za pwani za vikosi vya jeshi la Iran.🔸Katika awamu ya kwanza ya kujibu mashambulizi haya, wapiganaji jasiri wa Uislamu walichoma moto vituo kadhaa vikubwa vya makombora na matangi ya mafuta katika Kituo cha Anga cha Prince Hassan huko Jordan, kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani.🔸Operesheni za kulipiza kisasi za wapiganaji zinaendelea, na matokeo yatatangazwa katika taarifa zinazofuata.