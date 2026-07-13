Iran yashambulia mataifa matano ya Ghuba, yaifungia Hormuz baada ya mabomu ya Marekani

Ritz
JF-Expert Member
- Jan 1, 2011
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Wanaukumbi.
Iran imeanzisha mashambulizi dhidi ya mataifa ya Ghuba na kutangaza Mlango-Bahari wa Hormuz kufungwa baada ya Marekani kufanya mashambulizi yake ya tatu katika wiki moja, katika ongezeko kubwa huku mzozo unaoendelea ukiendelea.
Tehran siku ya Jumapili ilidai mashambulizi dhidi ya Bahrain, Kuwait, Jordan, Qatar na Oman, ikiyaita majibu yake kwa mabomu mapya ya Marekani dhidi ya miji iliyoko pwani yake ya kusini.
Mashambulizi hayo makubwa ya Marekani yalikuja baada ya Iran kufunga Mlango-Bahari wa Hormuz - njia muhimu ya maji na mojawapo ya maeneo muhimu zaidi katika mzozo huo - ikiishutumu Washington kwa kukiuka mkataba wa makubaliano (MoU) uliosainiwa kati ya pande hizo mbili mwezi uliopita.
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Iran has mounted attacks on Gulf states
and declared the Strait of Hormuz closed after the United States conducted its third round of strikes in a week, in a serious escalation as the ongoing conflict spirals.
Tehran on Sunday claimed attacks on
Bahrain, Kuwait, Jordan, Qatar and Oman, calling them its response to renewed US bombings on cities along its southern coast.
👇🏽 SOURCE
Iran imeanzisha mashambulizi dhidi ya mataifa ya Ghuba na kutangaza Mlango-Bahari wa Hormuz kufungwa baada ya Marekani kufanya mashambulizi yake ya tatu katika wiki moja, katika ongezeko kubwa huku mzozo unaoendelea ukiendelea.
Tehran siku ya Jumapili ilidai mashambulizi dhidi ya Bahrain, Kuwait, Jordan, Qatar na Oman, ikiyaita majibu yake kwa mabomu mapya ya Marekani dhidi ya miji iliyoko pwani yake ya kusini.
Mashambulizi hayo makubwa ya Marekani yalikuja baada ya Iran kufunga Mlango-Bahari wa Hormuz - njia muhimu ya maji na mojawapo ya maeneo muhimu zaidi katika mzozo huo - ikiishutumu Washington kwa kukiuka mkataba wa makubaliano (MoU) uliosainiwa kati ya pande hizo mbili mwezi uliopita.
===============
Iran has mounted attacks on Gulf states
and declared the Strait of Hormuz closed after the United States conducted its third round of strikes in a week, in a serious escalation as the ongoing conflict spirals.
Tehran on Sunday claimed attacks on
Bahrain, Kuwait, Jordan, Qatar and Oman, calling them its response to renewed US bombings on cities along its southern coast.
👇🏽 SOURCE