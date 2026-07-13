Iran yashambulia mataifa matano ya Ghuba, yaifungia Hormuz baada ya mabomu ya Marekani

Iran yashambulia mataifa matano ya Ghuba, yaifungia Hormuz baada ya mabomu ya Marekani

Ritz

Ritz

JF-Expert Member
Joined
Jan 1, 2011
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Wanaukumbi.

Iran imeanzisha mashambulizi dhidi ya mataifa ya Ghuba na kutangaza Mlango-Bahari wa Hormuz kufungwa baada ya Marekani kufanya mashambulizi yake ya tatu katika wiki moja, katika ongezeko kubwa huku mzozo unaoendelea ukiendelea.

Tehran siku ya Jumapili ilidai mashambulizi dhidi ya Bahrain, Kuwait, Jordan, Qatar na Oman, ikiyaita majibu yake kwa mabomu mapya ya Marekani dhidi ya miji iliyoko pwani yake ya kusini.

Mashambulizi hayo makubwa ya Marekani yalikuja baada ya Iran kufunga Mlango-Bahari wa Hormuz - njia muhimu ya maji na mojawapo ya maeneo muhimu zaidi katika mzozo huo - ikiishutumu Washington kwa kukiuka mkataba wa makubaliano (MoU) uliosainiwa kati ya pande hizo mbili mwezi uliopita.

===============
Iran has mounted attacks on Gulf states
and declared the Strait of Hormuz closed after the United States conducted its third round of strikes in a week, in a serious escalation as the ongoing conflict spirals.
Tehran on Sunday claimed attacks on
Bahrain, Kuwait, Jordan, Qatar and Oman, calling them its response to renewed US bombings on cities along its southern coast.
👇🏽 SOURCE


 
Ritz said:
Wanaukumbi.

Iran imeanzisha mashambulizi dhidi ya mataifa ya Ghuba na kutangaza Mlango-Bahari wa Hormuz kufungwa baada ya Marekani kufanya mashambulizi yake ya tatu katika wiki moja, katika ongezeko kubwa huku mzozo unaoendelea ukiendelea.
Tehran siku ya Jumapili ilidai mashambulizi dhidi ya Bahrain, Kuwait, Jordan, Qatar na Oman, ikiyaita majibu yake kwa mabomu mapya ya Marekani dhidi ya miji iliyoko pwani yake ya kusini.
Mashambulizi hayo makubwa ya Marekani yalikuja baada ya Iran kufunga Mlango-Bahari wa Hormuz - njia muhimu ya maji na mojawapo ya maeneo muhimu zaidi katika mzozo huo - ikiishutumu Washington kwa kukiuka mkataba wa makubaliano (MoU) uliosainiwa kati ya pande hizo mbili mwezi uliopita.
===============
Iran has mounted attacks on Gulf states
and declared the Strait of Hormuz closed after the United States conducted its third round of strikes in a week, in a serious escalation as the ongoing conflict spirals.
Tehran on Sunday claimed attacks on
Bahrain, Kuwait, Jordan, Qatar and Oman, calling them its response to renewed US bombings on cities along its southern coast.
👇🏽 SOURCE


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Mzee wa Uharo angalia iran anavyochapika!!!!
 

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🇺🇸Mwandishi wa Habari: "Iran inasema Hormuz imefungwa. Kweli?"

🇺🇸Trump: "Iko wazi kwetu. Haijawahi kufungwa chini yangu."

🇺🇸Mwandishi wa Habari: "Imefungwa kwa siku 138 zilizopita..."

🇺🇸Trump: "Usizungumzie. Leo sitaki kuzungumzia."

Waandishi wa Habari wa Marekani wanampika Trump 🔥👏

🇺🇸Mwandishi wa Habari: "Iran inasema Hormuz imefungwa. Kweli?"

🇺🇸Trump: "Iko wazi kwetu. Haijawahi kufungwa chini yangu."

🇺🇸Mwandishi wa Habari: "Imefungwa kwa siku 138 zilizopita..."

🇺🇸Trump: "Usizungumzie. Leo sitaki kuzungumzia."

Waandishi wa Habari wa Marekani wanampika Trump 🔥👏
 
🇺🇸Marco Rubio mwezi Machi: "Lengo la vita ni kubadilisha utawala."

🇺🇸Marco Rubio mwezi Aprili: "Lengo la vita ni kuizuia 🇮🇷 Iran kutengeneza silaha za nyuklia."

🇺🇸Marco Rubio mwezi Julai: "Lengo la vita ni kurudisha kila kitu 'kama kilivyokuwa,' ikiwemo Mlango-Bahari wa Hormuz." 🤣

Wamarekani wamechagua kundi la wacheshi

View: https://x.com/_infogram_/status/2076266237731189092?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
IRAN: Matangi ya mafuta na vituo vya risasi katika Kituo cha Anga cha Prince Hassan huko Jordan vyateketezwa kwa moto

Idara ya Mahusiano ya Umma ya Kikosi cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC):

Kwa jina la Mungu, Mtukufu, Mlazimishaji.
"Na piganeni nao hadi isiwepo tena fitnah (upotoshaji), na dini yote iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu."

🔸Kwa watu mashujaa wa Iran:
Hatua zenu thabiti, usiku na siku 135 za uwepo eneo la tukio, na maandamano ya mazishi ambayo hayajawahi kutokea ambayo wewe na watu wa heshima wa Iraq mliumba, mmeshangaza ulimwengu, mmewatia moyo mashujaa wa Uislamu, na kumfanya "Shetani Mkuu" ashtuke na kuogopesha. Inakimbilia hatua yoyote ili kufidia kushindwa huku kubwa.

🔸Jana usiku, kufuatia operesheni ya Jeshi la Wanamaji la IRGC ya kuzuia meli mbili zinazokiuka sheria ambazo zilikuwa zikifunga mifumo yao na kusonga kwa njia isiyo halali, na kuhatarisha usafirishaji wa meli katika Mlango-Bahari wa Hormuz, jeshi la Marekani la mauaji ya watoto, ambalo lenyewe lilikuwa mchochezi wa vitendo hivi haramu na hatari, lilifichua tena asili yake ya kikatili kwa kushambulia kambi za pwani za vikosi vya jeshi la Iran.


🔸Katika awamu ya kwanza ya kujibu mashambulizi haya, wapiganaji jasiri wa Uislamu walichoma moto vituo kadhaa vikubwa vya makombora na matangi ya mafuta katika Kituo cha Anga cha Prince Hassan huko Jordan, kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani.


🔸Operesheni za kulipiza kisasi za wapiganaji zinaendelea, na matokeo yatatangazwa katika taarifa zinazofuata.

View: https://x.com/ryanrozbiani/status/2076495839044775988?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🇺🇸 Makamu wa Rais wa Marekani JD Vance alisema:

"Iran iko mbali zaidi na kutengeneza silaha ya nyuklia kuliko wakati wowote katika miaka 20-30 iliyopita."

🇫🇷 Ripoti pia zinadai kwamba Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alihoji uthabiti wa sera ya Marekani, akiuliza:

"Ikiwa uwezo wa nyuklia wa Iran uliharibiwa kabisa, kwa nini mzozo huo ulianza tena miezi minane baadaye?"

View: https://x.com/levantwire/status/2076491608808378488?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
Yani pale ikipigwa Jordan tn kwa Shabahaa kali 💩💩

lazima Israel wapate wasiwasi mkubwa kutokana na ujiran wake kati Jordan na Israe🤠🤠l
 
mdogoee said:
Yani pale ikipigwa Jordan tn kwa Shabahaa kali 💩💩

lazima Israel wapate wasiwasi mkubwa kutokana na ujiran wake kati Jordan na Israe🤠🤠l
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IRGC ilizindua shambulio la kushtukiza ambalo liliharibu mifumo ya makombora ya ATACMS ya Marekani huko Kuwait, huku athari 3 za moja kwa moja zikiripotiwa.

Mifumo hiyo ilikuwa imetumwa hivi karibuni katika mashambulizi dhidi ya Iran.


View: https://x.com/currentreport1/status/2076329230842101764?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🇮🇷🇺🇸 IRGC haijakamilika. Walithibitisha kushambulia kambi 2 za Marekani huko Kuwait, Ali Al Salem na Ahmad Al Jaber. Maghala ya mafuta, mfumo wa Patriot, na rada ya FPS "vimeharibiwa kabisa" kulingana na taarifa yao.

"Operesheni ya kulipiza kisasi inayofanywa na wana wenu jasiri inaendelea."

Kisha mstari huu: "Mlango-Bahari wa Hormuz ni eneo letu, na hatutaruhusu jeshi la wahalifu, la mauaji ya watoto kutoka upande mwingine wa dunia kuendelea na uingiliaji wake haramu huko."

Haya si maneno ya upande unaotafuta njia ya kutoka.

Chanzo: CIG, DD Geopolitics kwenye TG / Mwandishi: Oliver
 
BREAKING: 🇮🇷🇺🇸 Walinzi wa Mapinduzi wa Iran wamewaonya wakazi wa Kuwait, Bahrain, na Falme za Kiarabu:

"Epuka kambi na maeneo ya Marekani ambapo mifumo ya makombora iko, kwani yanaweza kuwa shabaha za mashambulizi katika siku za usoni."
 
⚡KUKUMBUKA: Jeshi la Wanamaji la Iran la IRGC latangaza kuharibiwa kwa rada ya FPS ya anga ya masafa marefu na rada ya kugundua meli nchini Oman, ikiwa ni jibu la moja kwa moja kwa shambulio la Marekani usiku wa leo kwenye kituo cha kusukuma maji cha kilimo huko Mahshahr, kwa mujibu wa Fars.

IRGC inaongeza "njia pekee ya kufungua Mlango-Bahari wa Hormuz kwa ajili ya kupita kwa meli ni kukomesha uingiliaji kati wa Marekani" na kwamba uingiliaji kati unaoendelea wa Marekani "utasababisha matukio makubwa zaidi katika sekta ya mafuta na gesi duniani."

#Iran #IranWar‌ #pakistán #Pakistan #Kuwait #Jordan � #Bahrain #Oman #Qatar �
 
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