Iran yalenga kambi za Marekani katika nchi za Ghuba baada ya majeshi ya Marekani kuanzisha mashambulizi mapya

🇮🇷 IRAN YAFUNGA KABISA NJIA YA HORMUZMakao Makuu ya Khatam al-Anbiya ya Iran:Kuanzia wakati huu na kuendelea, kutokana na ukosefu wa usalama katika eneo hilo, Mlango wa Hormuz unatangazwa kufungwa kwa aina yoyote ya chombo kupita, ikiwa ni pamoja na meli za mafuta na vyombo vya kibiashara, na trafiki yoyote itarejelewa.Katika mwendelezo wa maovu ya Amerika ya jinai na kwa kuzingatia mwanzo wa mashambulizi ya jeshi la wavamizi wa nchi hiyo katika baadhi ya maeneo ya kusini katika jimbo la Hormozgan, kuanzia wakati huu na kuendelea, kutokana na ukosefu wa usalama katika eneo hilo, Mlango wa Hormuz unatangazwa kufungwa kwa aina yoyote ya chombo kupita, ikiwa ni pamoja na meli za mafuta na vyombo vya kibiashara, na trafiki yoyote itarejelewa.Madai ya Marekani kwamba meli ilipitia mlango huo uliotajwa hapo juu yanakanushwa.