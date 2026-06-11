Iran yalenga kambi za Marekani katika nchi za Ghuba baada ya majeshi ya Marekani kuanzisha mashambulizi mapya

Iran yalenga kambi za Marekani katika nchi za Ghuba baada ya majeshi ya Marekani kuanzisha mashambulizi mapya

Ritz

Ritz

JF-Expert Member
Joined
Jan 1, 2011
Posts
55,835
Reaction score
45,586
Wanaukumbi.

Iran imeshambulia kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Ghuba kulipiza kisasi duru ya hivi karibuni ya mashambulizi ya Marekani, yaliyokuja baada ya Donald Trump kusema kwamba ataishambulia Iran “kwa nguvu kubwa”.

Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani (CENTCOM) ilisema imekamilisha siku ya pili mfululizo ya mashambulizi ya “kujilinda”, yaliyofanyika usiku mmoja baada ya Trump kusema kwamba Tehran ilikuwa imechukua “muda mrefu sana kufikia makubaliano” ya kumaliza vita.

Kwa kujibu, Iran ilisema imeshambulia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Bahrain na Kuwait, ambayo ni malengo yale yale yaliyolengwa katika mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na Iran siku iliyotangulia.
Kuongezeka huku kwa mashambulizi ya kulipizana kisasi katika siku za hivi karibuni kumefanya juhudi za makubaliano ya usitishaji kuwa dhaifu kati ya nchi hizo mbili.

Baada ya shambulio la hivi karibuni la Marekani, milipuko ilisikika katika miji ya kusini mwa Iran karibu na Mlango bahari wa Hormuz, ambapo vikosi vya Marekani pia vilishambulia mifumo ya ulinzi wa anga, rada na maeneo mengine katika duru ya awali ya mashambulizi.

Katika ongezeko hili jipya la mzozo, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran (IRGC) pia lilisema limepiga meli mbili za kubeba mafuta zilizokuwa zikivuka Mlango wa Hormuz, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, ingawa hakukuwa na uthibitisho wa haraka kutoka vyanzo huru.

Hii ilikuja baada ya vyombo vya habari vya serikali ya Iran kuripoti kwamba Mlango bahari wa Hormuz ulikuwa “umefungwa kabisa kwa aina zote za meli”. Hata hivyo, CENTCOM ilisema kwamba “meli za kibiashara zinaendelea kupita kuingia na kutoka katika Mlango wa Hormuz”.

Bei za mafuta zilipanda muda mfupi baada ya kutangazwa kufungwa kwa njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa baharini na baada ya taarifa za shambulio dhidi ya meli hizo kutolewa.

Chanzo: www.bbc.com
 
Inaonekana Marekani imechapika vizuri jana 🤠

mana Trump anatafuta kusitisha Vita uku akidai ni Iranian ndio imeomba kusitisha Vita.❗️👈
 
Hii ni Sinema KABISA 🔥

JUMATATU: 🇺🇸Trump atangaza ushindi mara ya 38
JUMANNE: 🇺🇸Trump alisema tuko karibu sana kufikia makubaliano mara ya 25
JUMATANO: 🇺🇸Trump alisema nipewe Nobel kwa kusimamisha vita
ALHAMISI: 🇺🇸Trump alizuia Israeli kuishambulia Iran
IJUMAA: 🇺🇸Trump mwenyewe alianza kuishambulia Iran
Jumamosi: 🇺🇸Trump atatangaza ushindi tena mara ya 39

TRUMP imekuwa kichekesho duniani ⚡


View: https://x.com/_infogram_/status/2064926955846373482?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🇮🇷Kikosi cha Wanamaji cha IRGC cha Iran kimeacha taarifa muhimu:

Meli mbili za mafuta zinazojaribu kupita kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz zimeshambuliwa.

Mlango-Bahari sasa umefungwa hadi taarifa nyingine itakapotolewa kutokana na madai ya ukiukaji wa mapigano wa Marekani.

Onyo: Chombo chochote kinachosogea au kukaribia kitachukuliwa kuwa "kinashirikiana na adui."

Mgogoro wa sehemu ya kukaba mafuta umezidi kuwa mbaya.

Chanzo: Tabz, Geppwatch / Mwandishi: Lynn

View: https://x.com/marionawfal/status/2064850909612409334?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🇮🇷 IRAN YAFUNGA KABISA NJIA YA HORMUZ

Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya ya Iran:

Kuanzia wakati huu na kuendelea, kutokana na ukosefu wa usalama katika eneo hilo, Mlango wa Hormuz unatangazwa kufungwa kwa aina yoyote ya chombo kupita, ikiwa ni pamoja na meli za mafuta na vyombo vya kibiashara, na trafiki yoyote itarejelewa.

Katika mwendelezo wa maovu ya Amerika ya jinai na kwa kuzingatia mwanzo wa mashambulizi ya jeshi la wavamizi wa nchi hiyo katika baadhi ya maeneo ya kusini katika jimbo la Hormozgan, kuanzia wakati huu na kuendelea, kutokana na ukosefu wa usalama katika eneo hilo, Mlango wa Hormuz unatangazwa kufungwa kwa aina yoyote ya chombo kupita, ikiwa ni pamoja na meli za mafuta na vyombo vya kibiashara, na trafiki yoyote itarejelewa.

Madai ya Marekani kwamba meli ilipitia mlango huo uliotajwa hapo juu yanakanushwa.


View: https://x.com/ryanrozbiani/status/2064842237624610878?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, alizungumza kwa simu na Kaja Kallas, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, kujadili maendeleo ya hivi karibuni ya kikanda kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya eneo la Iran.

Wakati wa simu hiyo, Araghchi alilaani vikali vitendo vya Marekani, akiviita ukiukaji wa wazi wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa. Alisema kwamba matukio haya yamemaliza kwa ufanisi usitishaji mapigano na akasema kwamba Marekani inawajibika kwa matokeo hatari yanayotokana nayo.

Pia alikosoa ukimya wa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali hiyo, akionya kwamba kuendelea kutochukua hatua kimataifa kunaweza kuongeza ukosefu wa usalama wa kikanda na kimataifa.

(Shirika la Habari la Tasnim)

View: https://x.com/thecradlemedia/status/2065027097374945557?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
Kwa mwenye uelewa wa vita.

Ukiona mtu ana shehena ya mzigo then akukurushia vipande saba maeneo tofauti Juu hiyo ni Message kuwa hata huko tunaweza kukufikia.
 
🇮🇷 Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imepinga madai ya Trump kwamba makubaliano yameidhinishwa, ikisema kwamba hakuna makubaliano ya mwisho yaliyofikiwa na hakuna pendekezo lililokubaliwa. Tehran inasema makubaliano yoyote ya baadaye lazima yashughulikie kikamilifu mahitaji muhimu ya Iran, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa mali zilizozuiliwa, utambuzi wa maslahi yake ya kimkakati, na ulinzi wa nafasi zake za nyuklia


View: https://x.com/irantimes01/status/2065250990232945042?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
Hadithi nyingine ya Trump iliyofichuliwa na Iran.🔥

🇺🇸Trump saa 6:00 PM: "Tumekuwa tukichukua mamilioni ya mapipa ya mafuta ya Iran kila usiku. Iran haikujua hata. Leo watachukua. Ndiyo maana mafuta yana thamani ya $85–90, si $250."

🇮🇷 Iran saa 7:00 PM: "Mpumbavu,✋️ amka. Uongo mtupu. Hakuna mtu anayeweza kuchukua hata lita 1 ya mafuta yetu bila ruhusa."

Ya kuchekesha. Hadithi bandia zaidi ya Trump bado 🤡


View: https://x.com/_infogram_/status/2065080011653333076?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
Iran habari ingine wameidungua Apache ya thamani ya dola milioni 50 kwa drone ya dola 500😂
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register