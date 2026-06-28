Iran: kwasasa hatuna chaguo zaidi ya kutengeneza Bomu la atomiki kukabiliana na vitisho vya kijeshi dhidi ya marekani na Israeli.

Iran: kwasasa hatuna chaguo zaidi ya kutengeneza Bomu la atomiki kukabiliana na vitisho vya kijeshi dhidi ya marekani na Israeli.

Waterloo

Waterloo

JF-Expert Member
Joined
Nov 30, 2010
Posts
25,417
Reaction score
39,104
Kwa miaka mingi Iran chini ya kiongozi wao aliyeuwawa kikatili na marekani ayatollah khamenei ilijizuia na kutangaza wazi kuwa licha ya kuwa na virutubisho vya uraniamu ya kutosha kuunda Bomu la nuclear isingeweza kufanya hivyo kwakua ni kinyume na maadili ya kidini.

Leo kiongozi mkuu wa kidini wa Iran ayatollah mojtaba ametangaza kuvunja mwiko baba yake na kwamba kwasasa hakuna namna Iran itatengeneza Bomu la nuclear ili kujilinda zaidi na hatarii dhidi ya marekani na Israel.

Kwa mtazamo wangu Iran tayari ana atomic bomb kama hajatengeneza basi kutengeneza ni zaidi ya 2% kukamilisha maana tayari ana virutubisho vya uraniamu ya kutosha kutengeneza Bomu.
Sijajua marekani at respond vipi lakini kwa akili yangu naona hii vita ikichukua mkondo mwengine na hata kwenda mbali zaidi maana marekani na Israel wanapinga ni Iran kuwa na Bomu la nuclear. Tujiandae mtikisiko mkubwa waja.
Screenshot_20260628-200518_1.jpg
 
😁😁

Yani kabla hawajilamaliza mossad watakuwa washajua wapi linapouundwa na watakuwa wameishaua wanasayansi 3 kati ya sita vinara wa kuliunda, na mmoja wa wansayansi hao waatakao baki ni afisa wa mossad.

Stupid islamists🚮
 
Eli Cohen said:
😁😁

Yani kabla hawajilamaliza mossad watakuwa washajua wapi linapouundwa na watakuwa wameishaua wanasayansi 3 kati ya sita vinara wa kuliunda, na mmoja wa wansayansi hao waatakao baki ni afisa wa mossad.

Stupid islamists🚮
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Kutengeneza bomu la atomic ni ujinga kweli wewe kiazi
 
Waterloo said:
Kwa miaka mingi Iran chini ya kiongozi wao aliyeuwawa kikatili na marekani ayatollah khamenei ilijizuia na kutangaza wazi kuwa licha ya kuwa na virutubisho vya uraniamu ya kutosha kuunda Bomu la nuclear isingeweza kufanya hivyo kwakua ni kinyume na maadili ya kidini.

Leo kiongozi mkuu wa kidini wa Iran ayatollah mojtaba ametangaza kuvunja mwiko baba yake na kwamba kwasasa hakuna namna Iran itatengeneza Bomu la nuclear ili kujilinda zaidi na hatarii dhidi ya marekani na Israel.

Kwa mtazamo wangu Iran tayari ana atomic bomb kama hajatengeneza basi kutengeneza ni zaidi ya 2% kukamilisha maana tayari ana virutubisho vya uraniamu ya kutosha kutengeneza Bomu.
Sijajua marekani at respond vipi lakini kwa akili yangu naona hii vita ikichukua mkondo mwengine na hata kwenda mbali zaidi maana marekani na Israel wanapinga ni Iran kuwa na Bomu la nuclear. Tujiandae mtikisiko mkubwa waja.
View attachment 3617662
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anaongea akiwa shimo lipi mkuu
 
Eli Cohen said:
😁😁

Yani kabla hawajilamaliza mossad watakuwa washajua wapi linapouundwa na watakuwa wameishaua wanasayansi 3 kati ya sita vinara wa kuliunda, na mmoja wa wansayansi hao waatakao baki ni afisa wa mossad.

Stupid islamists🚮
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Stupid LGBTQ+
 
Eli Cohen said:
😁😁

Yani kabla hawajilamaliza mossad watakuwa washajua wapi linapouundwa na watakuwa wameishaua wanasayansi 3 kati ya sita vinara wa kuliunda, na mmoja wa wansayansi hao waatakao baki ni afisa wa mossad.

Stupid islamists🚮
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Mosaad wangekuwa na uwezo wangezuia wanajeshi wa IDF huko Lebanon wanauliwa Kila siku na Hezbollah.
 
sasa ukae kimya wanaume wanavyoleta ndege kilometa 2000 na kutawala anga yako huku nusu ya viongoz wako wakiuawa. wanakuachia kubweka mitandaoni tu kama kibaka
 
Eli Cohen said:
😁😁

Yani kabla hawajilamaliza mossad watakuwa washajua wapi linapouundwa na watakuwa wameishaua wanasayansi 3 kati ya sita vinara wa kuliunda, na mmoja wa wansayansi hao waatakao baki ni afisa wa mossad.

Stupid islamists🚮
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Ungekua unaongea hivi kisa mambo mengne nisngekuelewa lakni kwasababu unatetea ndoa yako mumeo kbabu cha kiyahudi kisikuache nakuelewa sana

Kula kwa jasho ni kazi sana kama sio mkakamavu hivo njia ya kutumia donat kama fursa huko Israel nakupongeza
 
Eli Cohen said:
😁😁

Yani kabla hawajilamaliza mossad watakuwa washajua wapi linapouundwa na watakuwa wameishaua wanasayansi 3 kati ya sita vinara wa kuliunda, na mmoja wa wansayansi hao waatakao baki ni afisa wa mossad.

Stupid islamists🚮
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waswahili bwana!unaongea kama vile ni swala la kumshika mtu bega nyeti kupotea
 
Waterloo said:
Kwa miaka mingi Iran chini ya kiongozi wao aliyeuwawa kikatili na marekani ayatollah khamenei ilijizuia na kutangaza wazi kuwa licha ya kuwa na virutubisho vya uraniamu ya kutosha kuunda Bomu la nuclear isingeweza kufanya hivyo kwakua ni kinyume na maadili ya kidini.

Leo kiongozi mkuu wa kidini wa Iran ayatollah mojtaba ametangaza kuvunja mwiko baba yake na kwamba kwasasa hakuna namna Iran itatengeneza Bomu la nuclear ili kujilinda zaidi na hatarii dhidi ya marekani na Israel.

Kwa mtazamo wangu Iran tayari ana atomic bomb kama hajatengeneza basi kutengeneza ni zaidi ya 2% kukamilisha maana tayari ana virutubisho vya uraniamu ya kutosha kutengeneza Bomu.
Sijajua marekani at respond vipi lakini kwa akili yangu naona hii vita ikichukua mkondo mwengine na hata kwenda mbali zaidi maana marekani na Israel wanapinga ni Iran kuwa na Bomu la nuclear. Tujiandae mtikisiko mkubwa waja.
View attachment 3617662
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Yaani Iran ambayo kiongozi wao mkuu anauliwa kama kuku wa gideri iwe na bomu la atomiki Mossad wasijue lakini wewe unayefanya usafi hapo masjid ubwabwa hapo Msamvu ndio ujue.😯😯😯😯
 
Imeloa said:
Yaani Iran ambayo kiongozi wao mkuu anauliwa kama kuku wa gideri iwe na bomu la atomiki Mossad wasijue lakini wewe unayefanya usafi hapo masjid ubwabwa hapo Msamvu ndio ujue.😯😯😯😯
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Wewe ni mdogo sana kwenye haya mambo. Hao mabwana zako ndo wanajua wanachopambania Iran asiweze kumiliki.
 
Eli Cohen said:
😁😁

Yani kabla hawajilamaliza mossad watakuwa washajua wapi linapouundwa na watakuwa wameishaua wanasayansi 3 kati ya sita vinara wa kuliunda, na mmoja wa wansayansi hao waatakao baki ni afisa wa mossad.

Stupid islamists🚮
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Mbona Pakistan walitengeneza, kwani mossad haikuwepo? Wala sio lazima watengenezee iran ikitengenezewa Pakistan au China hao mossad wana jeuri ya kuvamia china?
 
Imeloa said:
Yaani Iran ambayo kiongozi wao mkuu anauliwa kama kuku wa gideri iwe na bomu la atomiki Mossad wasijue lakini wewe unayefanya usafi hapo masjid ubwabwa hapo Msamvu ndio ujue.😯😯😯😯
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Mbona Pakistan ambayo ndio hailitambui taifa la Israel na inawasupport Hamas wazi wazi ilitengeneza nuclear hao mossad walishindwa vipi kuzuia?

Na kingine Iran inayo enriched uranium material ambayo inatosha kutengeneza bomu tayari sasa nikuulize Mossad walikua wapi kuzuia hiyo enrichment mpaka leo?

Yaani iliyopo ambayo USA na mossad wameshindwa kuichukua maana ipo chini ya mlima inatosha kutengeneza nuclear bomb ikiwa enriched mpaka 90% na kwa sasa imezidi 70%. Sasa mpaka wamefikia huu uwezo mossad walikua wapi?
 
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