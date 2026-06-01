Iran inaripotiwa kusimamisha mazungumzo na Marekani kuhusu mashambulizi ya Israeli dhidi ya Lebanon

Iran inaripotiwa kusimamisha mazungumzo na Marekani kuhusu mashambulizi ya Israeli dhidi ya Lebanon

Ritz

Ritz

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Joined
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Wanaukumbi.

Iran inaripotiwa kusimamisha mazungumzo na Marekani kuhusu mashambulizi ya Israeli dhidi ya Lebanon
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Timu ya mazungumzo ya Iran inasimamisha mazungumzo yote ya moja kwa moja na ubadilishanaji wa ujumbe na Marekani kupitia wapatanishi kulingana na vyanzo vinavyozungumza na Shirika la Habari la Tasnim. Kusitishwa huku kwa kidiplomasia ni maandamano ya moja kwa moja dhidi ya mashambulizi yanayoendelea ya Israeli dhidi ya Lebanon, ambayo Tehran inadai yamekiuka kimfumo mfumo wa kusitisha mapigano ambao ulijumuisha waziwazi usalama wa Lebanon kama sharti.

Maafisa na wapatanishi wa Iran wamesisitiza kwamba mawasiliano yatabaki kusitishwa kabisa hadi Israeli itakaposimamisha shughuli zake za kijeshi mara moja huko Gaza na Lebanon. Zaidi ya hayo, wanadai Israeli iondolewe kabisa kutoka maeneo yaliyokaliwa nchini Lebanon, wakisema kwamba hakuna majadiliano zaidi yatakayofanyika hadi hali ya Iran na upande mpana wa upinzani zitakapotimizwa kikamilifu.

Sambamba na kusitishwa kwa kidiplomasia, ripoti inaangazia azimio lililoratibiwa na vikosi vya jeshi vya Iran na Mhimili wa Upinzani ili kuzidi kijeshi. Kulingana na Tasnim, Iran na washirika wake wa kikanda wanapanga kutekeleza kizuizi kamili cha Mlango-Bahari wa Hormuz wa kimkakati na kuamsha nyanja mbadala za uendeshaji, ikiwa ni pamoja na Mlango-Bab al-Mandab, haswa ili kuiadhibu Israeli na waungaji mkono wake wa kimataifa.


View: https://x.com/thecradlemedia/status/2061442138987258099?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🇮🇷 Waziri Mkuu wa Iran hakujizuia na alimkashifu Trump 🔥🔥

🇮🇷 Waziri Mkuu wa Iran: "Mkataba wowote wa kusitisha mapigano lazima ujumuishe Lebanon. Kipindi.

Israel inaongeza mashambulizi nchini Lebanon ili kuzima uwezekano wowote wa diplomasia kurekebisha mambo.

Nikuambie, Kila kitu kinachoendelea Lebanon na eneo hilo? 🇺🇸 Marekani iko pale pale. Trump yuko katika timu moja na anatenda bila hatia kwa ulimwengu 🔥🔥

Trump atawajibika kwa kuunga mkono Israeli bila masharti."

Iran inajua jinsi ya kukabiliana na wasaliti wa kusitisha mapigano 🔥

View: https://x.com/_infogram_/status/2061357451065323600?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
Hawa wanafiki baada ya Iran kusema.

Umoja wa Ulaya umeitaka Israeli kusimamisha uchokozi wake dhidi ya Lebanon huku kukiwa na ongezeko la mashambulizi na kulazimishwa kuhama kwa nguvu hivi karibuni katika kitongoji cha kusini mwa Beirut.

"Tunaitaka Israeli kusimamisha ongezeko lake la kijeshi nchini Lebanon na kuheshimu uhuru na uadilifu wa eneo la Lebanon," msemaji wa EU Anouar el-Anouni alisema.

View: https://x.com/thecradlemedia/status/2061427409799270566?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🇮🇷 Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Araghchi atoa onyo la moja kwa moja:

"Kusitishwa kwa mapigano kati ya Iran na Marekani bila shaka ni kusitisha mapigano katika pande zote, ikiwa ni pamoja na Lebanon.

Ukiukaji wake katika upande mmoja ni ukiukaji wa kusitisha mapigano katika pande zote.

Marekani na Israeli wanawajibika kwa matokeo ya ukiukaji wowote."

Israel inapanua shughuli zake nchini Lebanon. Iran imeiambia Washington kwamba inawajibisha Marekani kwa kile ambacho Israeli inafanya.

Chanzo: @araghchi


View: https://x.com/marionawfal/status/2061406654982406356?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
Iran imesimamisha mazungumzo yote na Marekani. Hivi ndivyo walivyosema wanachohitaji kabla ya mazungumzo.

Sio masharti yasiyoeleweka. Sio "tutafikiria kuanza tena." ORODHA MAALUM. MATAKWA YALIYO WAZI. Mbele kwa mbele.

🇮🇷 Kukomeshwa mara moja kwa shughuli za kijeshi za Israeli huko Gaza → sharti lisiloweza kujadiliwa kwa mawasiliano yoyote yanayoendelea
🇱🇧 Kukomeshwa mara moja kwa shughuli za kijeshi za Israeli huko Lebanon → ukiukaji wa kusitisha mapigano ndio kichocheo cha moja kwa moja cha kusimamishwa huku
🇱🇧 Kujiondoa kikamilifu kwa Israeli kutoka eneo linalokaliwa la Lebanon → kujiondoa kwa sehemu hakukubaliki
🇮🇱 Kuzingatia masharti ya suluhu katika pande ZOTE → FM Araghchi alisema kusitisha mapigano ni "kamili" — Lebanon si faili tofauti
🇺🇸 Utimilifu wa Marekani wa ahadi za kusitisha mapigano Lebanon → Washington lazima itekeleze kile ilichokubali, sio tu usuluhishi
💬 Kusitisha mawasiliano ya ujumbe usio wa moja kwa moja kupitia wapatanishi → kila njia ya nyuma sasa imesitishwa, sio mazungumzo rasmi tu
🛢 Uanzishaji wa Mlango wa Hormuz mezani → Mhimili wa Upinzani kuashiria utayari ikiwa ukiukaji utaendelea
🌊 Uanzishaji wa Bab al-Mandeb mezani → sehemu ya pili ya kizuizi Washirika wa Iran wametishia kufunga
💵 Mali za Irani zilizogandishwa lazima zishughulikiwe kwanza → Iran ilikataa Marekani yatoa ofa ya kusimamisha vikwazo vya mafuta kwa muda wakati wa mazungumzo bila kutolewa mali kamili
📋 Hakuna mfumo wa mwisho uliofikiwa Mei 2026 → miezi ya mazungumzo haikuleta chochote cha kumfunga kabla ya kuanguka huku

💀 Madai 10
💀 0 yalifikiwa kabla ya kusimamishwa
💀 Hakuna utata wowote kuhusu kile Iran inahitaji
💀 100% ya masharti ni mambo ambayo Marekani haiwezi kuyatekeleza peke yake — yanahitaji kufuata sheria za Israeli

Kila sharti kwenye orodha hii linategemea Israeli kusimamisha shughuli Washington haijasimama.

Hii si mara ya kwanza. Aprili 2026: kusimamishwa sawa. Madai sawa. Mazungumzo yalianza tena tu wakati shinikizo lilibadilika. Sasa yameganda tena.

Kauli ya Araghchi ya saa 48 bado ni kanuni ya uendeshaji. Haya ndiyo masharti ya SAA ZERO.

Nitashiriki masasisho zaidi hivi karibuni. Washa arifa, hii ni muhimu sana.
 
Shirika la Habari la Tasnim - linaloshirikiana na IRGC - linaripoti kwamba timu ya mazungumzo ya #Iran inasimamisha ubadilishanaji wa maandishi na ujumbe na Marekani kupitia mpatanishi Pakistan, ikitaja shughuli za kijeshi za Israeli zinazoendelea huko #Lebanon.

Sehemu iliyotajwa ya Tehran ni kwamba Lebanon ilikuwa sharti la awali kwa mpango wowote wa kusitisha mapigano, na mpango huo sasa umekiukwa. Wapatanishi wa Iran wanasema mazungumzo hayatarudi hadi shughuli za Israeli Lebanon itakaposimama na vikosi vya Israeli viondoke kutoka eneo linalokaliwa la Lebanon.

Tangazo hilo pia lina tishio: kufungwa kabisa kwa Mlango-Bahari wa Hormuz - baada ya urahisi wa usafiri wa mara kwa mara katika wiki chache zilizopita - na "kuanzishwa kwa mstari wa mbele wa Bab al-Mandab" kama hatua za adhabu dhidi ya Israeli na washirika wake.

Hili linakuja siku chache baada ya ripoti za MOU ya awali kati ya Marekani na Iran ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa siku 60 na kuanzisha mazungumzo ya nyuklia. Hilo lilikuwa matumaini ya tahadhari ya wiki iliyopita, lakini hili ndilo lililofuata.

Hili linamaanisha kwamba Marekani - na pengine Israeli - wamekuwa wakipuuza mara kwa mara jinsi Lebanon ilivyo katikati ya kimuundo kwa msimamo wa Tehran. Dhana inaonekana kuwa shinikizo la kutosha dhidi ya Iran lingefanya ahadi zake za Lebanon ziwe za kimakosa. Hesabu hiyo inaonekana si sahihi.

Lebanon ina umuhimu kwa Iran kimkakati na kiitikadi, na shinikizo kutoka kwa kambi ya usaidizi ya Jamhuri ya Kiislamu kuchukua hatua - sio ishara tu - dhidi ya Lebanon limekuwa likiongezeka. Kukubali makubaliano huku Israeli ikiendelea na shughuli huko kungebeba gharama kubwa za ndani. Hilo si jambo ambalo Tehran inaweza kuliandika.
 
🇮🇷🇺🇸 Iran YASIMAMA Mazungumzo Yote Yasiyo ya Moja kwa Moja na Marekani Kuhusu Kuanguka kwa Mapigano ya Lebanon

Tasnim News ya Iran inaripoti kwamba wapatanishi wa Tehran wanaondoka kabisa kwenye meza. Kila ujumbe uliopitishwa kupitia wapatanishi umezuiwa. Kichocheo kilikuwa shughuli za Israeli zinazoendelea ndani ya Lebanon, mstari ambao Iran inasema uliandikwa kwenye usitishaji mapigano na kisha ukavukwa.

Maafisa wa Iran sasa wanaunganisha kurudi kwa mazungumzo yoyote na ombi moja: kujiondoa kikamilifu kwa Israeli kutoka eneo linalokaliwa la Lebanon na kusimamishwa mara moja kwa shughuli huko Gaza. Hadi hilo litokee, njia hiyo inabaki imefungwa.

Tasnim inaripoti kwamba Iran pia imeazimia kuweka Mlango-Bahari wa Hormuz umefungwa kabisa na kuamsha Bab al-Mandeb ili kuongeza shinikizo. Swali ambalo Washington inapaswa kujibu sasa ni kama inaweza kuizuia Israeli haraka kuliko Iran inavyoweza kuisonga mafuta duniani.

View: https://x.com/ryanrozbiani/status/2061442597185282459?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🚨 KUVUNJIKA KUBWA:

"Uliidharau Iran. Sasa unaona matokeo yake." 🇮🇷

Baada ya kufanya shambulio dhidi ya Tel Aviv, ndege ya kivita ya Iran ilishambuliwa na kombora la Israeli. Rubani alijibu mara moja, akagundua tishio la kasi kubwa linalokuja, na akaliangamiza kwa mafanikio angani.

🔥 Hii ndiyo Iran mpya. Haitamsujudia mtu yeyote — itawafanya wengine wafikirie mara mbili kabla ya kuipinga.

⚡ Nguvu. Usahihi. Azimio. 🇮🇷


View: https://x.com/irgc_iran_news/status/2061073429072355720?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🇮🇷 Msemaji wa Iran FM Asema Trump Anasoma Kutoka kwa Hati Iliyoandikwa Tel Aviv kuhusu Programu ya Nyuklia ya Iran

Esmail Baghaei:
Maafisa wa Marekani wameonyesha mara kwa mara kwamba wanatoa kauli zinazotegemea uongo, ili tu kutuliza utawala wa Kizayuni, bila msingi wowote halisi.

Hoja hizi zinaenda sambamba na uwongo huo mkubwa ambao wamekuwa wakiurudia kwa muda mrefu kuhusu hatari ya bomu la nyuklia la Iran.

View: https://x.com/RyanRozbiani/status/2061369796176855256/video/1?s=46
 
Ritz said:
🚨 KUVUNJIKA KUBWA:

"Uliidharau Iran. Sasa unaona matokeo yake." 🇮🇷

Baada ya kufanya shambulio dhidi ya Tel Aviv, ndege ya kivita ya Iran ilishambuliwa na kombora la Israeli. Rubani alijibu mara moja, akagundua tishio la kasi kubwa linalokuja, na akaliangamiza kwa mafanikio angani.

🔥 Hii ndiyo Iran mpya. Haitamsujudia mtu yeyote — itawafanya wengine wafikirie mara mbili kabla ya kuipinga.

⚡ Nguvu. Usahihi. Azimio. 🇮🇷


View: https://x.com/irgc_iran_news/status/2061073429072355720?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
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Ni hatari
 
BREAKING: 🇺🇸🇮🇱 Trump kwa Netanyahu baada ya Iran kutishia kujiondoa kwenye mazungumzo: "Una kichaa sana. Ungekuwa gerezani kama si kwa ajili yangu. Ninakuokoa."

Baada ya Iran kutishia kujiondoa kwenye mazungumzo, Rais Trump alimpigia simu Waziri Mkuu wa Israeli Netanyahu haraka ili kuahirisha shambulio lililopangwa dhidi ya Beirut, kulingana na Axios

Katika simu hiyo, Rais Trump alikasirika waziwazi dhidi ya Netanyahu, akisema:

"Una kichaa sana. Ungekuwa gerezani kama si kwa ajili yangu. Ninakuokoa kichaa chako. Kila mtu anakuchukia sasa. Kila mtu anachukia Israeli kwa sababu hii. Unafanya nini jamani?"

Afisa mmoja wa Marekani anasema ilikuwa simu mbaya zaidi kuwahi kutokea kati ya viongozi hao wawili, kwani Trump alimwona Netanyahu akijaribu kuhujumu diplomasia na Iran.


View: https://x.com/megatron_ron/status/2061579400982737376?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🇮🇷 Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran kuhusu mazungumzo:

"Mojawapo ya matatizo makubwa ni mabadiliko ya mara kwa mara na yanayokinzana katika misimamo ya Amerika. Huwezi kulazimisha madai mapya kwa upande mmoja na kutarajia upande mwingine uyakubali tu."

Kunyoosheana vidole kwa kawaida huku mazungumzo yakiendelea.

x.com/i/status/20615…

View: https://x.com/MarioNawfal/status/2061550404605977020/video/1?s=46
 
MAPEMA: Makamu wa Rais Mkuu wa Exxon atangaza kwamba Amerika INAISHIWA NA MAFUTA na yote ni kosa la Trump katika kuonya kwamba bei ya mafuta ya juu sana iko karibu!

Hongera, Trump. Amerika sasa kihalisi inaishiwa na gesi, kulingana na Makamu wa Rais Mkuu wa Exxon Valdez Neil Chapman, ambaye alizungumza katika Mkutano wa Bernstein huko New York na kuonya kwamba bei ya mafuta ghafi inaweza kufikia $160 tunapotafuta chini ya mapipa.

"Tunakaribia viwango vya hesabu ambavyo havijawahi kusikika," alisema. "Namaanisha viwango vya chini sana. Unaweza kujadili kama hiyo itafikia viwango hivyo vya chini sana katika wiki mbili au wiki tatu. Ukifika hatua hiyo, basi utaona bei zikipanda."

Bei zimepanda kidogo tu hadi sasa kutokana na Trump kutumia akiba yetu ya mafuta ya kimkakati, lakini hilo linakaribia kuisha.

"Orodha za kibiashara za mafuta ghafi, za vimiminika, fikiria petroli, petroli, dizeli, mafuta ya ndege, zote zimepungua. Na kupungua kwa orodha hizo kumepunguza au kupunguza, kukisaidiwa na kutolewa kwa akiba ya kimkakati ya mafuta, ambayo nchi nyingi za Magharibi zimefanya. Yote hayo yamepunguza athari," Chapman alielezea.

Baada ya yote kusemwa na kufanywa, Marekani itabaki na takriban mapipa milioni 300 ya mafuta ghafi katika akiba, kiwango cha chini kabisa tangu miaka ya 1980.

Kibaya zaidi, tangu Chapman aseme haya yote, Iran imejiondoa katika mazungumzo na Trump kuhusu mashambulizi ya Israeli huko Beirut na kuweka Mlango wa Hormuz umefungwa, ikimaanisha hakuna muda wa kupumzika unaokuja hivi karibuni kwa watu wa Marekani, ambao tayari wamemkasirikia Trump kuhusu bei za juu.

Anapotazama ukadiriaji wake wa idhini ukivunja rekodi mpya unaposhuka hadi 0, Trump anaweza kufarijika kwa kujua kwamba haya yote yangeweza kuepukwa na 100% ni kosa lake.

View: https://x.com/occupydemocrats/status/2061493798614483449?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
Tuliamshwa Marekani kuna mafuta mengi.
⚡️ 🔺ExxonMobil: Huenda mafuta yakafikia $160 kwa pipa
🔹Kampuni ya mafuta na gesi ya Marekani ExxonMobil imeonya kwamba bei ya mafuta inaweza kufikia $160 kwa pipa katika wiki zijazo huku orodha ya bidhaa ikipungua.
Makamu Mkuu wa Rais wa Exxon:
🔹Tunakaribia viwango vya hesabu visivyo vya kawaida. Namaanisha viwango vya chini sana.

View: https://x.com/me_observer_/status/2061629022891573514?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🇫🇷 Ufaransa chini ya Macron imemshtua sana Netanyahu 🔥

🇫🇷 Ufaransa imepiga marufuku Israeli kushiriki katika maonyesho ya ulinzi ya Eurosatory yanayokuja jijini Paris 🔥🔥

Hakuna mtu kutoka Israeli atakayeruhusiwa kuhudhuria au kuendesha banda la kitaifa.

🇮🇱 Netanyahu anastahili kutendewa mkanda huu.

Macron ni kiongozi jasiri na anasimama upande wa kulia wa historia 🔥💪

View: https://x.com/_infogram_/status/2061524074392945013?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
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