Iran inaripotiwa kusimamisha mazungumzo na Marekani kuhusu mashambulizi ya Israeli dhidi ya Lebanon

Shirika la Habari la Tasnim - linaloshirikiana na IRGC - linaripoti kwamba timu ya mazungumzo ya #Iran inasimamisha ubadilishanaji wa maandishi na ujumbe na Marekani kupitia mpatanishi Pakistan, ikitaja shughuli za kijeshi za Israeli zinazoendelea huko #Lebanon.



Sehemu iliyotajwa ya Tehran ni kwamba Lebanon ilikuwa sharti la awali kwa mpango wowote wa kusitisha mapigano, na mpango huo sasa umekiukwa. Wapatanishi wa Iran wanasema mazungumzo hayatarudi hadi shughuli za Israeli Lebanon itakaposimama na vikosi vya Israeli viondoke kutoka eneo linalokaliwa la Lebanon.



Tangazo hilo pia lina tishio: kufungwa kabisa kwa Mlango-Bahari wa Hormuz - baada ya urahisi wa usafiri wa mara kwa mara katika wiki chache zilizopita - na "kuanzishwa kwa mstari wa mbele wa Bab al-Mandab" kama hatua za adhabu dhidi ya Israeli na washirika wake.



Hili linakuja siku chache baada ya ripoti za MOU ya awali kati ya Marekani na Iran ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa siku 60 na kuanzisha mazungumzo ya nyuklia. Hilo lilikuwa matumaini ya tahadhari ya wiki iliyopita, lakini hili ndilo lililofuata.



Hili linamaanisha kwamba Marekani - na pengine Israeli - wamekuwa wakipuuza mara kwa mara jinsi Lebanon ilivyo katikati ya kimuundo kwa msimamo wa Tehran. Dhana inaonekana kuwa shinikizo la kutosha dhidi ya Iran lingefanya ahadi zake za Lebanon ziwe za kimakosa. Hesabu hiyo inaonekana si sahihi.



Lebanon ina umuhimu kwa Iran kimkakati na kiitikadi, na shinikizo kutoka kwa kambi ya usaidizi ya Jamhuri ya Kiislamu kuchukua hatua - sio ishara tu - dhidi ya Lebanon limekuwa likiongezeka. Kukubali makubaliano huku Israeli ikiendelea na shughuli huko kungebeba gharama kubwa za ndani. Hilo si jambo ambalo Tehran inaweza kuliandika.