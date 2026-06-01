Ritz
JF-Expert Member
- Jan 1, 2011
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Wanaukumbi.
Iran inaripotiwa kusimamisha mazungumzo na Marekani kuhusu mashambulizi ya Israeli dhidi ya Lebanon
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Timu ya mazungumzo ya Iran inasimamisha mazungumzo yote ya moja kwa moja na ubadilishanaji wa ujumbe na Marekani kupitia wapatanishi kulingana na vyanzo vinavyozungumza na Shirika la Habari la Tasnim. Kusitishwa huku kwa kidiplomasia ni maandamano ya moja kwa moja dhidi ya mashambulizi yanayoendelea ya Israeli dhidi ya Lebanon, ambayo Tehran inadai yamekiuka kimfumo mfumo wa kusitisha mapigano ambao ulijumuisha waziwazi usalama wa Lebanon kama sharti.
Maafisa na wapatanishi wa Iran wamesisitiza kwamba mawasiliano yatabaki kusitishwa kabisa hadi Israeli itakaposimamisha shughuli zake za kijeshi mara moja huko Gaza na Lebanon. Zaidi ya hayo, wanadai Israeli iondolewe kabisa kutoka maeneo yaliyokaliwa nchini Lebanon, wakisema kwamba hakuna majadiliano zaidi yatakayofanyika hadi hali ya Iran na upande mpana wa upinzani zitakapotimizwa kikamilifu.
Sambamba na kusitishwa kwa kidiplomasia, ripoti inaangazia azimio lililoratibiwa na vikosi vya jeshi vya Iran na Mhimili wa Upinzani ili kuzidi kijeshi. Kulingana na Tasnim, Iran na washirika wake wa kikanda wanapanga kutekeleza kizuizi kamili cha Mlango-Bahari wa Hormuz wa kimkakati na kuamsha nyanja mbadala za uendeshaji, ikiwa ni pamoja na Mlango-Bab al-Mandab, haswa ili kuiadhibu Israeli na waungaji mkono wake wa kimataifa.
View: https://x.com/thecradlemedia/status/2061442138987258099?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
Iran inaripotiwa kusimamisha mazungumzo na Marekani kuhusu mashambulizi ya Israeli dhidi ya Lebanon
——
Timu ya mazungumzo ya Iran inasimamisha mazungumzo yote ya moja kwa moja na ubadilishanaji wa ujumbe na Marekani kupitia wapatanishi kulingana na vyanzo vinavyozungumza na Shirika la Habari la Tasnim. Kusitishwa huku kwa kidiplomasia ni maandamano ya moja kwa moja dhidi ya mashambulizi yanayoendelea ya Israeli dhidi ya Lebanon, ambayo Tehran inadai yamekiuka kimfumo mfumo wa kusitisha mapigano ambao ulijumuisha waziwazi usalama wa Lebanon kama sharti.
Maafisa na wapatanishi wa Iran wamesisitiza kwamba mawasiliano yatabaki kusitishwa kabisa hadi Israeli itakaposimamisha shughuli zake za kijeshi mara moja huko Gaza na Lebanon. Zaidi ya hayo, wanadai Israeli iondolewe kabisa kutoka maeneo yaliyokaliwa nchini Lebanon, wakisema kwamba hakuna majadiliano zaidi yatakayofanyika hadi hali ya Iran na upande mpana wa upinzani zitakapotimizwa kikamilifu.
Sambamba na kusitishwa kwa kidiplomasia, ripoti inaangazia azimio lililoratibiwa na vikosi vya jeshi vya Iran na Mhimili wa Upinzani ili kuzidi kijeshi. Kulingana na Tasnim, Iran na washirika wake wa kikanda wanapanga kutekeleza kizuizi kamili cha Mlango-Bahari wa Hormuz wa kimkakati na kuamsha nyanja mbadala za uendeshaji, ikiwa ni pamoja na Mlango-Bab al-Mandab, haswa ili kuiadhibu Israeli na waungaji mkono wake wa kimataifa.
View: https://x.com/thecradlemedia/status/2061442138987258099?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw