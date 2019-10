IPTL saga: Tanzania kuilipa Standard Chartered Dola za Kimarekani Milioni 185

Rais Kikwete aongea na Wazee wa Dar: Adai pesa za Escrow ni za IPTL. Uteuzi wa Tibaijuka watenguliwa Watu wanasimama ukumbini, ishara ya raisi na mama Salma kuingia ukumbini. Anaketi meza kuu na viongozi wengine na watu wengine wanaketi. Anakaribishwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kuongea machache na kumkaribisha rais Jakaya Kikwete. Anaitambulisha kamati ya amani mkoa wa Dar es Salaam...

Wakuu,Kuna habari zinasambaa kwamba Tanzania imeamuriwa na mahakama inayoshughulika na migogoro ya uwezekaji, (ICSID) kulipa dola milioni 185 za Kimarekani kwa uharibifu ilioufanya kwenye Benki ya Standard Chartered (Hong Kong) juu ya mzozo wa akaunti ya IPTL EscrowHuu ni ushindi wa pili kwa benki hii ya Hong Kong ndani ya miaka miwiliMwaka jana pia, Mahakama hii ya (ICSID) iliikataa rufaa ya Shirika la Umeme Tanzania (Tanesco) ya kupinga hukumu ya kuilipa Benki ya Standard Chartered Dola 148.4 milioni za Marekani (Sh336 bilioni).Rais wa ICSID, Claus von Wobeser alitupilia mbali hoja za Tanesco za kuitaka mahakama hiyo kutengua uamuzi wa awali ulioipa ushindi benki hiyo ya Hong Kong.Fedha hizo ni madai ya malipo ya umeme baina ya Tanesco na kampuni ya Independent Power Tanzania Limited (IPTL) iliyopewa zabuni ya kufua umeme wa dharura kuanzia Mei 26, 1995 huku ikidaiwa na benki hiyo.Nilishaweka thread ya ufafanuzi juu ya hili kutoka kwa rais wa kipindi hicho=====The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) has ordered Tanzania to pay $185 million in damages to Standard Chartered Bank (Hong Kong) over the IPTL Escrow account disputeZaidi, soma....Dar es Salaam. kutokana na mgogoro uliopo kati ya Tanesco na kampuni ya IPTL, mahakama ya migogoro ya kimataifa (ICSID) imeiamuru Serikali ya Tanzania kulipa Dola 185.4 milioni (zaidi ya Sh426 bilioni) kwa kukiuka mkataba.Shirika la Umeme Tanzania (Tanesco) liliingia makubaliano ya kuzalisha umeme na IPTL (Independent Power Tanzania Limited) mwaka 1995 lakini mwaka 2013 kukawa na kutoelewana kati ya wahusika wa mkataba huo.JK: Fedha za Tegeta Escrow ni za IPTLKatika makubaliano hayo, IPTL iliyokuwa inamilikiwa kwa ubia kati ya kampuni ya Mechmar ya Malaysia na VIP Engineering and Marketing ya Tanzania ilitakiwa kuzalisha megawati 100 kwenye mitambo yake iliyosimikwa Tegeta jijini Dar es Salaam na kuiuzia Tanesco.Kutekeleza mkataba huo, IPTL ilikopa fedha kutoka kwa taasisi tofauti za fedha zikiwamo benki za nchini Malaysia kwa ahadi ya kurejesha kutokana na mapato itakayokuwa inayapata ikilipwa na Tanesco.Baada ya muda, madeni yote iliyokuwa nayo IPTL yalinunuliwa na Benki ya Standard Chartered tawi la Hong Kong. Benki hununua deni kama mteja anataka kukopa tena na hupewa kiasi kinachobaki baada ya deni alilonalo kulipwa.Ni katika makubaliano haya kati ya Standard Chartered na IPTL ndipo Tanesco ilipotakiwa kutoa dhamana ya mkopo huo na endapo itashindwa kuulipa basi Serikali ichukue jukumu hilo.Kuhakikisha malipo hayo yanafanywa kwa wakati na mhusika anazipata, makubaliano hayo yaliafiki kufunguliwa kwa akaunti ya Escrow Benki Kuu ya Tanzania (BoT) ambako Tanesco ingekuwa inapeleka marejesho ya mkopo huo.Baadaye, Serikali ilichunguza fedha zilizomo kwenye akaunti ya Escrow na ikabainika ni za Serikali suala lililoenda kinyume na mkataba uliokuwapo.Kwa kutumia kipengele kinachoruhusu kufungua shauri nje ya mahakama za nchini kilichomo kwenye mkataba wa Tanesco na IPTL, Standard Chartered ilifungua kesi ambayo hukumu yake imeipa ushindi huo unaoitaka Serikali kulipa fedha hizo.Akitoa ufafanuzi kupitia kaunti yake ya Twitter, msemaji mkuu wa Serikali, Dk Hassan Abbas amesema msingi wa kesi ni deni la benki hiyo iliyorithi kutoka kwa wakopeshaji wa Malaysia dhidi ya IPTL na si Serikali wala Tanesco.