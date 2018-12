Influencing

WHERE YOU GO IS WHO YOU ARE!

KUJUA WEWE NI MTU AINA GANI TAZAMA

SEHEMU UNAZOENDA MARA KWA MARA

Siku kadhaa zilizopita nikiwa nyumbani mchana

nilijisahau nikaacha mlango wazi wakati wa gari

la taka kupita. Unajua kilichotokea? Nilipoenda

kurudishia mlango na kurejea kuketi ghafla

nikasikia mlio wa nzi. Akawa anaruka huku na

kule. Arrrghh. Instinct yangu ya kwanza

kikawaida huwa ni kuchukua dawa ya kuulia

wadudu na kuspray. Lakini this time sasa nipo

nyumbani na hiyo dawa hupaswi kuvuta hewa

yake maana ni toxic.

What to do?

Nikakumbuka kuwa mpaka muda huo nzi wa

watu alikuwa bado anazunguka yani hajapata

sehemu ya kusettle. Kwanza nikasmile maana

nina mke msafi sana and she knows huwa

namwambia. So nikajua nzi hajasettle maana

kaingia kwenye mazingira yasiyo yake.

What to do?

Nikafungua mlango tu wide enough. Kisha

nikatoka mlangoni nikaona nzi anazunguka

sebuleni kama mara tatu ruti ndefu hivi kisha

huyooo akatokea mlangoni kwa spidi ya rocket!

Problem solved.

NATAKA KUSEMA NINI?

Katika vitu ambavyo hatutofautiani kabisa na nzi

ni kwamba hata sisi huwa tunakuwa

"comfortable" katika mazingira tuliyozoea/

jizoesha. Ni vigumu sana ukawa comfortable

mahali penye uchafu kama wewe ni msafi. Au

penye usafi kama wewe ni mchafu kweli.

Utajibana weeee lakini mwisho vitakushinda

utaanza tu kuleta "fujo". Utatafuta tu sehemu ya

kutokea.

Sasa sikia sikumfukuza nzi alitoka mwenyewe.

Lakini vipi kama ukikuta mzoga kando ya njia

halafu kuna nzi wengi (comfort zone yao) halafu

ujaribu kuwafukuza (kuwaswaga)? Utakuwa

unafanya kazi bure. Wataruka kidogo na

kusambaa kisha watarudi tena. Hawawezi

kuondoka kabisa. Labda uondoe mzoga. Hao ndo

nzi. Nzi mahali pao pa kujidai siyo kwenye usafi.

Yani ukiona nzi katulia mahali ambapo wewe

unapaona ni pasafi basi ujue kuna tatizo na pua

zako au macho yako au vyote. Nzi anajua pa

kwenda.

Ndivyo na sisi tulivyo. Ukitaka kujijua wewe ni

mtu wa aina gani check where you normally go.

Wapi huwa unakwenda mara kwa mara. There's

no way ukaenda mara kwa mara sehemu

usiyoipenda.

Miezi kama mitano iliyopita kuna siku niliingia

kwenye daladala. Ghafla nikaona mdada

kafungua simu yake. (Umbea huu nao Mungu

atusaidie). Basi nimeona akafungua

INSTAGRAM.

Akaingia search. Akatype Jina la mtu.......

Akaanza ku-scroll post za huyo mtu.

Nikawaza tu katika "umbea" wangu huo, dah

huyu ameona of all places za kusoma ni hapo.

Akawa anaenjoy na kucheka kweli. Mara

anazoom. Basi katika "umbea" huo huo

nikamsemesha kidogo:

*Mimi:* Naona unachekicheki news kidogo..?

*Yeye:* Dah yani kakangu huyu (naniliu) ataua

watu mwaka huu. Mi lazima nipitie kwake kila

siku.

*Mimi:* Aisee huwa namsikia hivi yuko vizuri ee?

*Yeye:* Dah aisee yani hatari mbaya nakwambia.

Yani mimi nisipopita kwake nahisi kama naumwa

(huku akismile)

*Mimi:* Aisee si mchezo

*Yeye:* Ndo hivyo tunaondoa tu stress.

Mazungumzo hayakudumu sana maana

nilimshukuru kiaina nikatoa kitabu nikaanza

kuperuzi kidogo na mimi kuondoa hizo stress

kivyangu pia.

Ni muda umepita sasa ila tu baada ya kale

katukio ka nzi nikakumbuka hiyo siku pia.

Mimi nakutana na vijana wengi sana kupitia

mitandao ya kijamii. Hasa kwa ajili ya mambo ya

ujasiriamali na naweza kukuhakikisha kuwa

asilimia kubwa sana ya vijana hawako

COMFORTABLE na mambo ya maana. Mada

inayohusu maendeleo yao inaweza kupita na

kupata comments 10 tu katika ukurasa wenye

followers MILIONI MOJA. Sasa ngoja ije mada ya

jambo la ajabu ajabu utaona "MAONI"

yatakavyojaa. Sasa ukiona hivyo usijiulize sana

we elewa tu THAT'S WHO THEY ARE.

Ukiona vitu vya maana unaona vinakuboa ujue

wala hujakosea. Ni kweli kabisa "VINABOA" kwa

watu wasio sahihi. Ukiona vitu vya kijinga

"HAVIKUBOI" ujue ni kweli kabisa haviboi kwa

watu sahihi kwa vitu vitu hivyo pia.

Nzi ataborekaje na harufu ya mzoga?

Ukitaka kujua WHO YOU ARE wala usihangike

kufanya research kubwa. Angalia tu vitu

vichache:

1. Gallery yako ya simu

Ingia now uangalie. Ina picha za aina gani.

That's who you are.

Ina videos za aina gani?

That's who you are.

Kuna nyimbo za aina gani?

That's who you are.

2. Google Search list yako nini kinaongoza

kutafutwa?

That's who you are.

3. YouTube Videos na channels ulizosubscribe

nyingi ni zipi?

Ni za mambo ya ndoto zako na mafunzo ya

kimaisha au ni muziki na umbea mwingine?

That's who you are.

4. Vipindi vipi vya Redio na TV huwezi kukosa

kabisa?

That's WHO YOU ARE.

5. Nini unapenda kusoma bila kukosa.

Ubuyu wa leo leo au hadithi za Shigongo, au Tips

za Dewji au Mafundisho ya Strive Masiyiwa?

Wapi upo napo COMFORTABLE?

Wapi unaweza kuahirisha kula kwanza mpaka

ujue hicho kitu kilichoandikwa kimeishia wapi?

That's WHO you are.

5. Ukipewa External Hard Disk utaweka nini?

Movies au vitabu? Je ni movie gani?

Aina ya movie na series zinazokuattract that's

WHO you are.

6. Magroup gani ya WhatsApp upo sana.

Yanakujenga kiroho na kimaendeleo? Magroup

gani unaanza kuingia asubuhi.

That's WHO YOU ARE.

Nk nk.. check hivyo vitu tu haraka haraka kwa

uchache utajijua upo wapi.

Huwa unaenda wapi sana in the physical world

lakini pia social media?

Ni muhimu sana kujua who you are mapema

katika safari ya mafanikio yako ili uanze

kucontrol vitu vinavyokuvuta mapema. Usije

ukajikuta ghafla vitu vilivyokuwa vya msingi

kwako ghafla vinakuwa vinakuboa halafu hujui

kwa nini. Zamani ulikuwa unapenda watu wenye

lugha ya staha na heshima na kuwasikiliza kweli

kweli lakini siku hizi uko comfortable zaidi

kusoma na kusikiliza wasio na staha na

wanaotukanana matusi ya nguoni mitandaoni and

wala huoni kama ni shida tena. Coz umeshakuwa

nzi pia. Nzi mdogodogo.

Huoni shida kuwa kwenye mizoga ya maandishi.

In fact unaitafuta na ukikuta haitoi harufu sana

unasikitika. Ukikuta maua yananukia hutaki hauko

comfortable. Ulishawahi kuona nzi anaruka

kutoka ua moja kwenda jingine kwenye bustani

na akatulia na kuenjoy? Hawezi.

Huenda na wewe hutaki habari zenye harufu

nzuri.

That's WHO you are now.

That's who you've become.

Na uzuri ni kuwa unaweza kujua kabisa hiyo

WHO YOU ARE ya sasa kama inakupeleka mahali

sahihi au la.

Ukitaka ubadili mwelekeo wa maisha yako uwe

wenye tija basi angalia WHERE YOU GO ON A

DAILY BASIS.

Kama ningekuuliza swali sasa hivi kwamba: Hivi

jana ulishinda wapi siku nzima?

Unaweza kusema labda

"Nilishinda kazini"

"Nilishinda nyumbani"

Nk.

Lakini huenda ulishinda WhatsApp. Au Facebook.

Sasa hilo siyo shida. Ishu ulikuwa wapi na wapi

kwenye huo mtandao wa kijamii - kwenye maua

au kwenye mizoga?

Shaolin Monks hupewa training sana kuhusu eneo

la fikra. Na wewe unaweza kujifunza. Kutunza

fikra zako zisishikwe na mambo yasiyokuwa na

tija kwenye kutimiza ndoto zako. Hold your mind

together. Badilisha sehemu UNAZOENDA na

utabadilika sana. Kuna watu huwezi kuwaona

mpaka ubadili sehemu unazoenda. Yes. Unataka

kuonana na Reginald Mengi Samaki Samaki?

Utangoja milele coz kwenda Samaki Samaki

huenda that's WHO YOU ARE but it's not WHO

HE IS.

Umeelewa?

Kwenye Biblia Zakayo alikuwa si mtu mwema

machoni pa watu. Lakini WHERE HE WENT

changed everything. Alipanda tu kwenye mti ili

amwone "MTUMISHI". Where he went was WHO

HE WAS. Mungu anaona sirini. Zakayo pamoja na

mabaya yote lakini alikuwa anatafuta pa kwenda

ili atoke shimoni. Ni kama alijua hili nalosema

hapa WHERE YOU GO IS WHO YOU ARE.

Ukiendelea kwenda sehemu zile zile na kuonana

na watu walewale na kutazama na kusikiliza vitu

vile vile utaendelea kuelekea huko huko

unakoelekea. Utaingia kwenye mtego wa kusubiri

watu wengine watatue matatizo yako.

Utaendelea kuona kuwa Dewji ana bahati na

kusahau kuwa WHERE YOU GO IS WHO YOU

ARE.

Kama wewe ni kijana na unataka kuyafikia

mafanikio lazima kwanza u check na hili la WAPI

HUWA UNAPENDA KWENDA SANA.

Nakumbuka kuna siku nilikutana na kaka Samuel

Sasali Mlimani City na kibongobongo

nikamwambia "Kaka hatuonani?". Akaniambia tu

"Huenda NJE ZETU (outings) zinatifautiana tu".

And rightly so. Of course Sasali huwa ana majibu

at all times and ukimuona unajiandaa tu

kucheka. But the point is kama sionani naye

kanisani na sifanyi naye kazi na WHERE I GO IS

not WHO HE IS tutonanaje sasa?

Ni hivyo hivyo kwenye mitandao. Sehemu

unazoenda sana ziangalie vema huenda kuna

watu mnapishana. Huenda kuna fursa na ideas

unapishana nazo na ndo Mungu anazileta lakini

wewe hizo sehemu ambako hizo ideas

zinapostiwa is not WHERE YOU GO.

Usitafute mchawi gani kakuroga ukawa nzi. Ni

wewe mwenyewe. Anza kwenda kwenye maua

huenda ukaweza kutengeneza asali pia.

Ukiona kwenda Serena kula lunch au hata

kunywa juice tu haiikuingii akilini kabisa ujue

that's who you are.

Mpaka ubadilike itabidi ufanye maamuzi ya

Kizakayozakayo.

If you want to change your life start by changing

WHERE YOU GO.

COZ WHERE YOU GO IS WHO YOU ARE!