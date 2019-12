Inaniitaji mwaka mzima kupata mtaji wa 1.5M haya maisha mbona yanakinaisha hivi

Ndeko said: Mkuu, kama unaamini wazo lako jaribu kutafuta mtaji kwa ndugu, jamaa na marafiki.

Kwakuwa una kazi, utakuwa unalipa kupitia kazi na hiyo biashara utakayoanziasha.



Faida yake ni kwamba itakusaidia kuanza mapema wazo lako kabla halijapitwa na wakati.



Pia kama utafanikiwa kukopa kwa watu hao utaepuka kulipa riba kwenye biashara ambayo hujajua performance yake.

Kupewa na ndugu haabilashaka wewe unatoka familia za kina MO, Bakhresa yaani mtaji akupe ndugu ndio maana kumbe zile kauri za mujiajiri munatoaga kirahisirahisi.Mkuu usione nakusema sana kwa kuandika statement hiyo tu “Omba mtaji kwa ndugu” imetosha kujua kwamba ujui maisha ya Tanzania yapoje hasa hakuna atayejitaabisha miaka kutafuta mtaji ikiwa anauwezo wa kupata kwa ndugu mzee waangalie mtu kama Naja naja wangepata neema hiyo usingewaona kabisa JF na mtaji usingekuwa tatizo kamwe.“Mtaji upewe na ndugu haaaa serious that life, that family, that tribe.Kuna jamaa amepiga vibarua vya kuosha magari miaka miwili Just kupata mtaji wa 2M.Kuna jamaa amepiga kazi kama mfanya usafi wa Guest House miaka mitano Just kupata mtaji wa kufanya kilimo.Kuna wanachuo wanabana Boom miaka mitatu just kupata hata 2M.LIFE NOT EASY BOSS labda KWAKO.