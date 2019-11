Inakuwaje unawekeza mamilioni ya pesa then unakaa pembeni na kuachia wengine ndo wakuchungie mali zako?

AsajizzleDaGreat said: Kabisaa mkuu ni wakat wa kwenda tu.Lakin kuna kitu cha msingi hapo ambacho ndio kinaonrkana kama mzizi wa tatizo."ajira".

Hiki ni kifungo kwa wajasiriamali wemgi sana wanaojaribukutoka wakat bado ajira pia unaihitaji Click to expand...

Kamanda, wanasema hivi, You never know how strong you are, till being strong is the only choice you have!! Sikuwahi kuwaza hata siku moja kuwa kuna siku sitakua na kazi!! Niliamini kazi yangu itadumu, ilikua kazi nzuri yenye salary nzuri na allowances nono kwahio hata investment kwangu hazikua priority lakini ilikua kama fashion tu.....siku mkataba umeisha ndio akili ikaanza kunirudia but since then nimejiona huru sana, kumbe nilikua nimefungwa gizani, nilikua naogopa vitu ambavy havipo....fera for the unknown na kusikiliza story za kijiweni kuwa huwezi kutoboa bila kuajiriwa.Dream, Plan, Risk, Commit, make it happen.