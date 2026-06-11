Tatizo si TRA pekee, tatizo ni sisi wenyewe wananchi. Tabaka la kati linaloweza kuagiza magari ndilo limekuwa mstari wa mbele kujitenga na masuala ya haki na utawala.



Wengi wao wana falsafa ya "mradi nina ugali wangu na wa watoto wangu, mengine hayanihusu." Hawapigi kura, hawafuatilii siasa, hawaulizi serikali maswali, hawaandamani, hawataki hata kusikia habari za kudai haki.



Kwao, rais ni mtu yeyote tu na uchaguzi ni usumbufu usiowahusu. Matokeo yake ni taasisi kama TRA kujua kabisa kwamba hakuna atakayewabana.





Haki haibembelezwi, inadaiwa. Leo hii ushuru wa magari umefika hatua ambayo wakati mwingine hauonekani tena kufuata hata mantiki ya sheria za fedha zinazopitishwa na Bunge.



Gari la aina moja linaweza kuwa na ushuru tofauti ndani ya mwaka huohuo; aliyeagiza Februari analipa tofauti na aliyeagiza Mei. Huo si mfumo unaojenga imani kwa mlipakodi, ni mfumo unaojaribu mipaka ya uvumilivu wa wananchi. Lakini kwa kuwa wananchi wengi wamezoea kunung'unika mitandaoni na kuendelea na maisha yao, hakuna anayehofia chochote.





Halafu bado kuna watu wanadhani TRA wataombwa kwa upole wapitie upya kalkuleta yao. Sahau. Taasisi yoyote yenye mamlaka makubwa hujirekebisha inapobanwa na wananchi wanaodai haki zao, si inapobembelezwa.



Tumejenga utamaduni wa kuamini kuwa mabadiliko ya nchi yanamhusu Tundu Lissu peke yake, huku sisi wengine tukibaki watazamaji. Ukiendelea kuwa mtazamaji leo, kesho utafikisha hatua ya kushindwa kabisa kuagiza gari lolote na hakuna atakayekusikiliza. Haki na mabadiliko vinapatikana kwa KUDAI, si kwa KUOMBA.