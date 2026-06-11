HOJA Inakuwaje bei ya kodi TRA kuagiza gari ni mara mbili ya bei ya gari. TRA inatakiwa kuwa inapitia hizi bei

HOJA Inakuwaje bei ya kodi TRA kuagiza gari ni mara mbili ya bei ya gari. TRA inatakiwa kuwa inapitia hizi bei

Hoja ya Mdau inayopendekeza maboresho au mabadiliko ndani ya jamii, inayotakiwa kuangakiwa kwa mapana na Mamlaka husika
A

Anonymous

Guest
Kuna haja kubwa kwa TRA kufanya mapitio ya mara kwa mara ya viwango vya bei vinavyotumika kwenye mfumo wao wa ukokotoaji wa kodi za magari. Kwa sasa, inaonekana kuwa baadhi ya bei zilizopo kwenye mfumo zimepitwa na wakati na haziakisi hali halisi ya soko la magari ilivyo leo.

Mfano mzuri ni Suzuki Hustler ya mwaka 2017, ambapo kodi inayokadiriwa kulipwa ni karibu mara mbili ya gharama halisi ya gari lenyewe sokoni. Hali kama hii inaongeza mzigo mkubwa kwa wananchi na inaweza kuwakatisha tamaa watu wanaotaka kuagiza au kumiliki magari kwa njia halali.

Ni muhimu kwa mamlaka husika kuhakikisha kuwa tathmini za thamani ya magari zinazingatia bei za sasa za soko la kimataifa na mabadiliko ya thamani ya magari kutokana na umri wake. Hii itasaidia kuweka mfumo wa kodi wenye haki, uwazi na unaozingatia uhalisia wa mazingira ya biashara na uchumi wa sasa.

Screenshot_20260609-015033.png

Suzuki Hustler .png
 
Uzuri hata hao TRA wanachokijua ni kuzunguka tu mtaani kutia makufuri kwa ambao hawajalipa kodi, hayo mengine sidhani kama wanayajua
 
Tatizo si TRA pekee, tatizo ni sisi wenyewe wananchi. Tabaka la kati linaloweza kuagiza magari ndilo limekuwa mstari wa mbele kujitenga na masuala ya haki na utawala.

Wengi wao wana falsafa ya "mradi nina ugali wangu na wa watoto wangu, mengine hayanihusu." Hawapigi kura, hawafuatilii siasa, hawaulizi serikali maswali, hawaandamani, hawataki hata kusikia habari za kudai haki.

Kwao, rais ni mtu yeyote tu na uchaguzi ni usumbufu usiowahusu. Matokeo yake ni taasisi kama TRA kujua kabisa kwamba hakuna atakayewabana.


Haki haibembelezwi, inadaiwa. Leo hii ushuru wa magari umefika hatua ambayo wakati mwingine hauonekani tena kufuata hata mantiki ya sheria za fedha zinazopitishwa na Bunge.

Gari la aina moja linaweza kuwa na ushuru tofauti ndani ya mwaka huohuo; aliyeagiza Februari analipa tofauti na aliyeagiza Mei. Huo si mfumo unaojenga imani kwa mlipakodi, ni mfumo unaojaribu mipaka ya uvumilivu wa wananchi. Lakini kwa kuwa wananchi wengi wamezoea kunung'unika mitandaoni na kuendelea na maisha yao, hakuna anayehofia chochote.


Halafu bado kuna watu wanadhani TRA wataombwa kwa upole wapitie upya kalkuleta yao. Sahau. Taasisi yoyote yenye mamlaka makubwa hujirekebisha inapobanwa na wananchi wanaodai haki zao, si inapobembelezwa.

Tumejenga utamaduni wa kuamini kuwa mabadiliko ya nchi yanamhusu Tundu Lissu peke yake, huku sisi wengine tukibaki watazamaji. Ukiendelea kuwa mtazamaji leo, kesho utafikisha hatua ya kushindwa kabisa kuagiza gari lolote na hakuna atakayekusikiliza. Haki na mabadiliko vinapatikana kwa KUDAI, si kwa KUOMBA.
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register