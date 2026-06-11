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Anonymous
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Kuna haja kubwa kwa TRA kufanya mapitio ya mara kwa mara ya viwango vya bei vinavyotumika kwenye mfumo wao wa ukokotoaji wa kodi za magari. Kwa sasa, inaonekana kuwa baadhi ya bei zilizopo kwenye mfumo zimepitwa na wakati na haziakisi hali halisi ya soko la magari ilivyo leo.
Mfano mzuri ni Suzuki Hustler ya mwaka 2017, ambapo kodi inayokadiriwa kulipwa ni karibu mara mbili ya gharama halisi ya gari lenyewe sokoni. Hali kama hii inaongeza mzigo mkubwa kwa wananchi na inaweza kuwakatisha tamaa watu wanaotaka kuagiza au kumiliki magari kwa njia halali.
Ni muhimu kwa mamlaka husika kuhakikisha kuwa tathmini za thamani ya magari zinazingatia bei za sasa za soko la kimataifa na mabadiliko ya thamani ya magari kutokana na umri wake. Hii itasaidia kuweka mfumo wa kodi wenye haki, uwazi na unaozingatia uhalisia wa mazingira ya biashara na uchumi wa sasa.
Mfano mzuri ni Suzuki Hustler ya mwaka 2017, ambapo kodi inayokadiriwa kulipwa ni karibu mara mbili ya gharama halisi ya gari lenyewe sokoni. Hali kama hii inaongeza mzigo mkubwa kwa wananchi na inaweza kuwakatisha tamaa watu wanaotaka kuagiza au kumiliki magari kwa njia halali.
Ni muhimu kwa mamlaka husika kuhakikisha kuwa tathmini za thamani ya magari zinazingatia bei za sasa za soko la kimataifa na mabadiliko ya thamani ya magari kutokana na umri wake. Hii itasaidia kuweka mfumo wa kodi wenye haki, uwazi na unaozingatia uhalisia wa mazingira ya biashara na uchumi wa sasa.