Inakuje msichana unakuwa mwizi? Mdada mrembo lakini kaniibia.

Rebeca 83 said: wacha aibiwe na nyodo zake...lol,kama sio wa vigezo vyake kamtongoza wa nini?

Mambo mengine nlijua nitamsaidia lakini naona yamenifika shingoni.kuhusu english nlikuwa radhi aanze english course mi msichana akiwa hajui lugha ya malkia ananifanya nisiwe secure.maana kabla sijasema i have to look for neno la kiswahili so that asione kama nina nyodo.inakuwa mtihani.mi nacheck movie za kizungu yeye anataka kucheck za kipuuzi za bongo.i cant watch those shits.