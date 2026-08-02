Inadaiwa watu wameuziwa udongo kikombe Tsh 10,000 kwenye Mkesha Usiosahalika kwa Mwamposa

Inadaiwa watu wameuziwa udongo kikombe Tsh 10,000 kwenye Mkesha Usiosahalika kwa Mwamposa

Mawele said:
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Inadaiwa hapo ni kwa Mwamposa kwenye mkesha usiosahaulika, watu wamenunua udongo kikombe sh. 10,000.

Kwani hii imeandikwa kwenye kitabu gani cha Biblia wakuu?
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Kesho ntawaletea picha mimi muislamu mama yangu wa kambo mkristo nipo nae nyumbani kwangu hapa,pamoja na kumkataza kwenda huko kaforce mpaka kaenda kanunua huo udongo na maji..

Sasa hapa kwangu nina gari mbili malori ya Iveco moja iimekufa Engine moja ni issue ya commander gear so zimepark,jana nimekuta zimemwagiwa udongo mwekundu kwenye diff na huku chini ya Cabin nimemaindi hatari mother humwambii kitu kuhusu Mwamposa!

Nimemtoa mkoani naishi nae kwa ajili ya matibabu lakini yeye anaamin Mwamposa ndio atamponya
 
royal tourtz said:
Ingawa amefanya na usivyotaka ila inaonekana anapenda mafanikio yako. Kuliko kukuwekea dawa za kichawi za roho mbaya ni bora alivyofanya kwa upendo
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Upendo gani alionao mchawi huyo?, angekuwa na upendo si angewapa bure hayo maombi yake?.

Alafu kama Kweli anayo nia ya kuwapa uponyaji, kwanini asiende kwa wagonjwa mahala walipo wahitaji wa maombi?.

Mnaibiwa alafu mnatetea ujinga
 
Mimi nilikuwepo kwenye mkesha udongo ulitolewa bure na mimi nilipewa bure tuache kupotosha umma
Udongo ni sehemu ya kifaa cha kiroho na ni swala la imani..kama wewe huna imani tusioneane wivu sisi wenye imani
Na hata kama ingekua ni kweli unauzwa mbona iyo 10,000 ni hela ndogo sana tungeambiwa tununue 100,000 mimi binafsi ningenunua kwasababu najua ni wapi mtume Mwamposa aliponitoa na kwa taarifa yako upako au baraka za mungu hazinununuliwi kwa fedha hela yeyote inayoachiliwa madhabahuni ni sadaka na inakwenda kufanya kazi ya kueneza injili
Hamjui gharama anazotumia za kuandaa mkesha kwahiyo embu muacheni mtume afanye assigment yake ambayo mungu alimiitia
HIVI NI VITA~NA WASHINDI NI SISI
NB: udongo bado upo na kama ulikosa udongo siku ya mkesha kwa ajili ya ukombozi wa ardhi mtume ametoa ofa jumanne atagawa udongo bure njoo na imani yako upokee muujiza wako
ARISE AND SHINE!!!
 
Morning Glory1 said:
Mimi nilikuwepo kwenye mkesha udongo ulitolewa bure na mimi nilipewa bure tuache kupotosha umma
Udongo ni sehemu ya kifaa cha kiroho na ni swala la imani..kama wewe huna imani tusioneane wivu sisi wenye imani
Na hata kama ingekua ni kweli unauzwa mbona iyo 10,000 ni hela ndogo sana tungeambiwa tununue 100,000 mimi binafsi ningenunua kwasababu najua ni wapi mtume Mwamposa aliponitoa na kwa taarifa yako upako au baraka za mungu hazinununuliwi kwa fedha hela yeyote inayoachiliwa madhabahuni ni sadaka na inakwenda kufanya kazi ya kueneza injili
Hamjui gharama anazotumia za kuandaa mkesha kwahiyo embu muacheni mtume afanye assigment yake ambayo mungu alimiitia
HIVI NI VITA~NA WASHINDI NI SISI
NB: udongo bado upo na kama ulikosa udongo siku ya mkesha kwa ajili ya ukombozi wa ardhi mtume ametoa ofa jumanne atagawa udongo bure njoo na imani yako upokee muujiza wako
ARISE AND SHINE!!!
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😆😅😃😂😄😍👋👋👋💕💘💓💞💖❤️✌️✌️👋🙆‍♂️😁Bwana Yesu Asifiwe Mpendwa
Arise And Shine 🆗️✅️
 
TADPOLE said:
Kesho ntawaletea picha mimi muislamu mama yangu wa kambo mkristo nipo nae nyumbani kwangu hapa,pamoja na kumkataza kwenda huko kaforce mpaka kaenda kanunua huo udongo na maji..

Sasa hapa kwangu nina gari mbili malori ya Iveco moja iimekufa Engine moja ni issue ya commander gear so zimepark,jana nimekuta zimemwagiwa udongo mwekundu kwenye diff na huku chini ya Cabin nimemaindi hatari mother humwambii kitu kuhusu Mwamposa!

Nimemtoa mkoani naishi nae kwa ajili ya matibabu lakini yeye anaamin Mwamposa ndio atamponya
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Mbona wewe unaamini kumswalia mudi ndio utaiona pepo ya mito ya pombe na makahaba.
 
Morning Glory1 said:
Mimi nilikuwepo kwenye mkesha udongo ulitolewa bure na mimi nilipewa bure tuache kupotosha umma
Udongo ni sehemu ya kifaa cha kiroho na ni swala la imani..kama wewe huna imani tusioneane wivu sisi wenye imani
Na hata kama ingekua ni kweli unauzwa mbona iyo 10,000 ni hela ndogo sana tungeambiwa tununue 100,000 mimi binafsi ningenunua kwasababu najua ni wapi mtume Mwamposa aliponitoa na kwa taarifa yako upako au baraka za mungu hazinununuliwi kwa fedha hela yeyote inayoachiliwa madhabahuni ni sadaka na inakwenda kufanya kazi ya kueneza injili
Hamjui gharama anazotumia za kuandaa mkesha kwahiyo embu muacheni mtume afanye assigment yake ambayo mungu alimiitia
HIVI NI VITA~NA WASHINDI NI SISI
NB: udongo bado upo na kama ulikosa udongo siku ya mkesha kwa ajili ya ukombozi wa ardhi mtume ametoa ofa jumanne atagawa udongo bure njoo na imani yako upokee muujiza wako
ARISE AND SHINE!!!
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Pigie Yesu makofi
 
Morning Glory1 said:
Mimi nilikuwepo kwenye mkesha udongo ulitolewa bure na mimi nilipewa bure tuache kupotosha umma
Udongo ni sehemu ya kifaa cha kiroho na ni swala la imani..kama wewe huna imani tusioneane wivu sisi wenye imani
Na hata kama ingekua ni kweli unauzwa mbona iyo 10,000 ni hela ndogo sana tungeambiwa tununue 100,000 mimi binafsi ningenunua kwasababu najua ni wapi mtume Mwamposa aliponitoa na kwa taarifa yako upako au baraka za mungu hazinununuliwi kwa fedha hela yeyote inayoachiliwa madhabahuni ni sadaka na inakwenda kufanya kazi ya kueneza injili
Hamjui gharama anazotumia za kuandaa mkesha kwahiyo embu muacheni mtume afanye assigment yake ambayo mungu alimiitia
HIVI NI VITA~NA WASHINDI NI SISI
NB: udongo bado upo na kama ulikosa udongo siku ya mkesha kwa ajili ya ukombozi wa ardhi mtume ametoa ofa jumanne atagawa udongo bure njoo na imani yako upokee muujiza wako
ARISE AND SHINE!!!
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Hivi huyo Jamaa wenu akifa mtakuwa mnasali wapi?
 
Morning Glory1 said:
Mimi nilikuwepo kwenye mkesha udongo ulitolewa bure na mimi nilipewa bure tuache kupotosha umma
Udongo ni sehemu ya kifaa cha kiroho na ni swala la imani..kama wewe huna imani tusioneane wivu sisi wenye imani
Na hata kama ingekua ni kweli unauzwa mbona iyo 10,000 ni hela ndogo sana tungeambiwa tununue 100,000 mimi binafsi ningenunua kwasababu najua ni wapi mtume Mwamposa aliponitoa na kwa taarifa yako upako au baraka za mungu hazinununuliwi kwa fedha hela yeyote inayoachiliwa madhabahuni ni sadaka na inakwenda kufanya kazi ya kueneza injili
Hamjui gharama anazotumia za kuandaa mkesha kwahiyo embu muacheni mtume afanye assigment yake ambayo mungu alimiitia
HIVI NI VITA~NA WASHINDI NI SISI
NB: udongo bado upo na kama ulikosa udongo siku ya mkesha kwa ajili ya ukombozi wa ardhi mtume ametoa ofa jumanne atagawa udongo bure njoo na imani yako upokee muujiza wako
ARISE AND SHINE!!!
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Kazi ya sales and marketing inakufaa sana.
 
Matawi ya juu said:
Waumini wa mwamposa hawana tofauti na machawa ya CCM, yote akili ziko makalioni
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Uzuri ni kwamba haukulazimishwa kua muumini wa mwamposa....wanaoibiwa wameridhika kuibiwa na wala hawajakufata wewe kukuomba uende ukaibiwe nao
Ni vyema na ni hekima ukafanya lile linalokuhusu
Mwamposa ana watu wake ambao mungu alimpa hawahudumie na inaonekana wewe sio miongoni mwao kwahiyo tupunguze ujuaji mwingi kwa mambo ambayo hayatuhusu
 
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