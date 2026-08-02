Inadaiwa watu wameuziwa udongo kikombe Tsh 10,000 kwenye Mkesha Usiosahalika kwa Mwamposa

Kesho ntawaletea picha mimi muislamu mama yangu wa kambo mkristo nipo nae nyumbani kwangu hapa,pamoja na kumkataza kwenda huko kaforce mpaka kaenda kanunua huo udongo na maji..View attachment 3642167
Inadaiwa hapo ni kwa Mwamposa kwenye mkesha usiosahaulika, watu wamenunua udongo kikombe sh. 10,000.
Kwani hii imeandikwa kwenye kitabu gani cha Biblia wakuu?
Halafu mnasema maisha magumu😀😀kumbe watu ndio wagumuView attachment 3642167
Inadaiwa hapo ni kwa Mwamposa kwenye mkesha usiosahaulika, watu wamenunua udongo kikombe sh. 10,000.
Kwani hii imeandikwa kwenye kitabu gani cha Biblia wakuu?
Mama Anataka Chuma Iveco Inyanyuke Kupitia MaombiIngawa amefanya na usivyotaka ila inaonekana anapenda mafanikio yako. Kuliko kukuwekea dawa za kichawi za roho mbaya ni bora alivyofanya kwa upendo
Upendo gani alionao mchawi huyo?, angekuwa na upendo si angewapa bure hayo maombi yake?.Ingawa amefanya na usivyotaka ila inaonekana anapenda mafanikio yako. Kuliko kukuwekea dawa za kichawi za roho mbaya ni bora alivyofanya kwa upendo
Apostle Kumetokea Nini ?🫂Halafu mnasema maisha magumu😀😀kumbe watu ndio wagumu
😆😅😃😂😄😍👋👋👋💕💘💓💞💖❤️✌️✌️👋🙆♂️😁Bwana Yesu Asifiwe MpendwaMimi nilikuwepo kwenye mkesha udongo ulitolewa bure na mimi nilipewa bure tuache kupotosha umma
Udongo ni sehemu ya kifaa cha kiroho na ni swala la imani..kama wewe huna imani tusioneane wivu sisi wenye imani
Na hata kama ingekua ni kweli unauzwa mbona iyo 10,000 ni hela ndogo sana tungeambiwa tununue 100,000 mimi binafsi ningenunua kwasababu najua ni wapi mtume Mwamposa aliponitoa na kwa taarifa yako upako au baraka za mungu hazinununuliwi kwa fedha hela yeyote inayoachiliwa madhabahuni ni sadaka na inakwenda kufanya kazi ya kueneza injili
Hamjui gharama anazotumia za kuandaa mkesha kwahiyo embu muacheni mtume afanye assigment yake ambayo mungu alimiitia
HIVI NI VITA~NA WASHINDI NI SISI
NB: udongo bado upo na kama ulikosa udongo siku ya mkesha kwa ajili ya ukombozi wa ardhi mtume ametoa ofa jumanne atagawa udongo bure njoo na imani yako upokee muujiza wako
ARISE AND SHINE!!!
Mbona wewe unaamini kumswalia mudi ndio utaiona pepo ya mito ya pombe na makahaba.Kesho ntawaletea picha mimi muislamu mama yangu wa kambo mkristo nipo nae nyumbani kwangu hapa,pamoja na kumkataza kwenda huko kaforce mpaka kaenda kanunua huo udongo na maji..
Sasa hapa kwangu nina gari mbili malori ya Iveco moja iimekufa Engine moja ni issue ya commander gear so zimepark,jana nimekuta zimemwagiwa udongo mwekundu kwenye diff na huku chini ya Cabin nimemaindi hatari mother humwambii kitu kuhusu Mwamposa!
Nimemtoa mkoani naishi nae kwa ajili ya matibabu lakini yeye anaamin Mwamposa ndio atamponya
Mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe😆😅😃😂😄😍👋👋👋💕💘💓💞💖❤️✌️✌️👋🙆♂️😁Bwana Yesu Asifiwe Mpendwa
Arise And Shine 🆗️✅️
Pigie Yesu makofiMimi nilikuwepo kwenye mkesha udongo ulitolewa bure na mimi nilipewa bure tuache kupotosha umma
Udongo ni sehemu ya kifaa cha kiroho na ni swala la imani..kama wewe huna imani tusioneane wivu sisi wenye imani
Na hata kama ingekua ni kweli unauzwa mbona iyo 10,000 ni hela ndogo sana tungeambiwa tununue 100,000 mimi binafsi ningenunua kwasababu najua ni wapi mtume Mwamposa aliponitoa na kwa taarifa yako upako au baraka za mungu hazinununuliwi kwa fedha hela yeyote inayoachiliwa madhabahuni ni sadaka na inakwenda kufanya kazi ya kueneza injili
Hamjui gharama anazotumia za kuandaa mkesha kwahiyo embu muacheni mtume afanye assigment yake ambayo mungu alimiitia
HIVI NI VITA~NA WASHINDI NI SISI
NB: udongo bado upo na kama ulikosa udongo siku ya mkesha kwa ajili ya ukombozi wa ardhi mtume ametoa ofa jumanne atagawa udongo bure njoo na imani yako upokee muujiza wako
ARISE AND SHINE!!!
Hivi huyo Jamaa wenu akifa mtakuwa mnasali wapi?Mimi nilikuwepo kwenye mkesha udongo ulitolewa bure na mimi nilipewa bure tuache kupotosha umma
Udongo ni sehemu ya kifaa cha kiroho na ni swala la imani..kama wewe huna imani tusioneane wivu sisi wenye imani
Na hata kama ingekua ni kweli unauzwa mbona iyo 10,000 ni hela ndogo sana tungeambiwa tununue 100,000 mimi binafsi ningenunua kwasababu najua ni wapi mtume Mwamposa aliponitoa na kwa taarifa yako upako au baraka za mungu hazinununuliwi kwa fedha hela yeyote inayoachiliwa madhabahuni ni sadaka na inakwenda kufanya kazi ya kueneza injili
Hamjui gharama anazotumia za kuandaa mkesha kwahiyo embu muacheni mtume afanye assigment yake ambayo mungu alimiitia
HIVI NI VITA~NA WASHINDI NI SISI
NB: udongo bado upo na kama ulikosa udongo siku ya mkesha kwa ajili ya ukombozi wa ardhi mtume ametoa ofa jumanne atagawa udongo bure njoo na imani yako upokee muujiza wako
ARISE AND SHINE!!!
Kazi ya sales and marketing inakufaa sana.Mimi nilikuwepo kwenye mkesha udongo ulitolewa bure na mimi nilipewa bure tuache kupotosha umma
Udongo ni sehemu ya kifaa cha kiroho na ni swala la imani..kama wewe huna imani tusioneane wivu sisi wenye imani
Na hata kama ingekua ni kweli unauzwa mbona iyo 10,000 ni hela ndogo sana tungeambiwa tununue 100,000 mimi binafsi ningenunua kwasababu najua ni wapi mtume Mwamposa aliponitoa na kwa taarifa yako upako au baraka za mungu hazinununuliwi kwa fedha hela yeyote inayoachiliwa madhabahuni ni sadaka na inakwenda kufanya kazi ya kueneza injili
Hamjui gharama anazotumia za kuandaa mkesha kwahiyo embu muacheni mtume afanye assigment yake ambayo mungu alimiitia
HIVI NI VITA~NA WASHINDI NI SISI
NB: udongo bado upo na kama ulikosa udongo siku ya mkesha kwa ajili ya ukombozi wa ardhi mtume ametoa ofa jumanne atagawa udongo bure njoo na imani yako upokee muujiza wako
ARISE AND SHINE!!!
Uzuri ni kwamba haukulazimishwa kua muumini wa mwamposa....wanaoibiwa wameridhika kuibiwa na wala hawajakufata wewe kukuomba uende ukaibiwe naoWaumini wa mwamposa hawana tofauti na machawa ya CCM, yote akili ziko makalioni