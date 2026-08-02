Inadaiwa watu wameuziwa udongo kikombe Tsh 10,000 kwenye Mkesha Usiosahalika kwa Mwamposa

Mimi nilikuwepo kwenye mkesha udongo ulitolewa bure na mimi nilipewa bure tuache kupotosha umma

Udongo ni sehemu ya kifaa cha kiroho na ni swala la imani..kama wewe huna imani tusioneane wivu sisi wenye imani

Na hata kama ingekua ni kweli unauzwa mbona iyo 10,000 ni hela ndogo sana tungeambiwa tununue 100,000 mimi binafsi ningenunua kwasababu najua ni wapi mtume Mwamposa aliponitoa na kwa taarifa yako upako au baraka za mungu hazinununuliwi kwa fedha hela yeyote inayoachiliwa madhabahuni ni sadaka na inakwenda kufanya kazi ya kueneza injili

Hamjui gharama anazotumia za kuandaa mkesha kwahiyo embu muacheni mtume afanye assigment yake ambayo mungu alimiitia

HIVI NI VITA~NA WASHINDI NI SISI

NB: udongo bado upo na kama ulikosa udongo siku ya mkesha kwa ajili ya ukombozi wa ardhi mtume ametoa ofa jumanne atagawa udongo bure njoo na imani yako upokee muujiza wako

ARISE AND SHINE!!!