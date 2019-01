Ikulu Yahojiwa weledi wake kwenye masuala ya faragha

*Kurugenzi ya mawasiliano ikulu msiwaweke kwenye wakati mgumu wahariri wa Vyombo vya Habari* .Na: *Edwin Soko**Mwandishi**Mwanafunzi wa sheria*Nianze kwa msemo wa *kilatini* usemao" *ignorantia legis neminem excusat"* kwa tafsiri isiyo sahihi ya *kiswahili* ni kuwa, " *Kutojua sheria sio kinga ya mtu kushindwa kuwajibika"*Nimeamka asubuhi na mapema na kutupia macho kwenye magazeti ya leo, gazeti la kwanza kulitupia macho lilikuwa ni *Daly News* la Leo tarehe 3/1/2019 hapo nikakutana na habari picha kurasa ya mbele, ikimuonesha Rais wetu *John Pombe Magufuli* akimjulia hali aliyekuwa *Waziri Mkuu Dr. Salim Ahmed Salimu* akiwa amelazwa kwenye chumba cha wagonjwa wenye uangalizi maalumu *ICU* Ndio hapo nilipopigwa butwaa kukutana na picha hiyo.Kimsingi sikutaraji kuiona picha ya *ICU* kwenye gazeti, kwa kuwa ni kinyume na kanuni za sheria ya *Huduma ya Vyombo vya Habari za mwaka 2017.(MSA Regulations 2017).*Kwa faida ya wengi ngoja nifanye *uchambuzi* kidogo.*Kifungu cha 5 (1)sehemu h cha sheria* hiyo, inasema kuwa, kuna hitaji la msingi la kutoa faragha matukio ya mtu akiwa katika *maumivu makali* au kwenye hatua ya *kupambana na uhai*( *point of death)* Sheria imekwenda mbali na kuainisha hata marufuku ya kupiga *close up picture.* ( *picha kuzwa)*Wakati natafakari zaidi nikataka kujua magazeti mengine mbali na Daily News *yameripori vipi tukio hilo?*Hapo nikakuta mambo yake Yale gazeti la *the* *Guardian na Jamvi la Habari* nayo yametumia picha ile ile.Lakini nikatafuta *chanzo* cha picha, hapo nikakuta katika caption kwenye mabano kuwa, ( *Photo: state house* )Kwa maelezo hayo ni wazi kuwa *kitengo cha kurugenzi ya mawasiliano ikulu* ndicho kilichosambaza *picha hiyo* kwenye vyombo vya habari, kwa kuwa sio jambo geni kusambaza picha za matukio ya mh raisi na kimsingi ndio shughuli zao husika.Mashaka yangu yalikuwa kwenye kwenda kinyume na kanuni nilizozitaka hapo juu.*Best practice za journalism zikoje kwingineko*Sheria hii ya MSA na kanuni zake hatukuzitoa mbinguni Bali tulichungulia Nchi nyingine *zinafanya vipi?*Taratibu pana za matukio km hata vyombo vya habari huwa havichapishi picha za mgonjwa aliye kwenye hatua ya kupambana na uhai wake( *ICU* ).*Rejea* . Tukio la kufariki baba wa Taifa mwl *Nyerere* akiwa London hospitalini hatukuona picha hata moja toka ICU.*George HW Bush* tangia kuungua kwake akiwa ICU hadi kufariki hatukuona picha akiwa *ICU* .Nelson Mandela tangia kuugua kwake akiwa ICU hadi mauti yanamkuta hatukuona picha toka *ICU*Ni wazi kuwa *weledi wa taaluma ya habari + sheria zilitumika kulinda heshima hiyo .**Mantiki* yake ni kuzuia maumivu kwa familia na pia kulinda *faragha kwa mgongwa.**Umakini wa kwanza ulitakiwa wapi?**Kurugenzi ya mawasiliano* walitakiwa wawe wa kwanza kujua matakwa ya sheria kutotuma kwa vyombo vya habari picha hiyo iliyotumika sana Leo.Sina jibu la moja kwa moja kwenye jambo hili kuwa, ni *bahati mbaya* au kukosekana kwa *weledi* kwenye kurugenzi hiyo ?*Kosa la wahariri liko wapi?*Wahariri walioruhusu kuchapisha kwa picha hiyo uenda walipitiwa kwa *bahati mbaya* au *hawaielewi vyema sheria* *hiyo* ? Yote yanawezekana*Ushauri*Kurugenzi ya mawasiliano inayoongozwa na kaka yangu *Msigwa* ijenge tabia ya *kuzisoma sheria* na kanuni zake na kuzielewa ili kuepuka kuwaweka *wahariri* kwenye wakati MGUMU wa maamuzi, bila shaka kuna wahariri ambao wanaweza kuwa kwenye za wakati MGUMU wa kuamua kipi kifuatwe maadili au sheria au mamlaka( *Authority* )*Pia kwa wahariri* wasimamie *maamuzi* katika kutii sheria hizo kwani mazoea ya kukiuka sheria yanaweza tumika siku moja kuviadhibu vyombo na waandishi husika.*Kubwa kabisa* ni kuwa, na self regulation ni muhimu sisi wenyewe km wanataaluma tusisubiri hadi tunyoshewe vidole.Uzuri Tanzania kuna chombo cha sauti ya wahariri *TEF* kinaweza tumika *kuwajengea uwezo wahariri wetu* na kukumbushana juu ya sheria hizo mpya.*Pia nichukue nafasi hii kujibu hoja za rafiki yangu mmoja ambaye hakutaja jina lake* aliandika kwenye andiko lake na kujikita juu ya haki ya watu kujua kinachoendelea kwa mtu alitelazwa ICU.( *public need to know)*Kuna context moja tu ambayo unaweza tumika hapo ambayo no *consent/ridhaa* ya familia na sio mgonjwa, vinginevyo public interest haiwezi kuwa na nguvu nje ya msingi huo na ndio maana nikaandika juu kitu kinachoitwa *best* *practice**Je nami kati ya kurugenzi na vyombo hivyo aliyeomba ridhaa hiyo ?**Ingependeza km angetoa mifano ya wapi zaidi ya Tanzania imetokea.**Dies bona /Good Day*Sent using Jamii Forums mobile app