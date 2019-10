Ikimpendeza Mh. Rais aongoze maridhiano ya kitaifa. Ni muhimu kwa ustawi wa Taifa leo na kesho

dudus said: Rais anatekeleza Ilani ya CCM 2015 - 2020. Kama ina hiyo hoja [ya MARIDHIANO] sawa ila kama haina utakuwa unampotosha. Hawezi kufanya kitu ambacho hakutumwa kufanya na alichotumwa kufanya ni kutekeleza Ilani. Click to expand...

Yapo mambo mengi ambayo rais anayafanya kwasasa na hayapo kwenye ILANI ya ccm, mfano, tafuta KOTE, hakuna sehemu kwenye ilani ya ccm kuna kitu kama NDEGE au ATC, hakuna, tafuta kwenye Ilani ya ccm kama kuna kitu UMEME au stigilazi JOJI, pia hakuna but rais ka inject pesa nyingi sana kwenye hiyo miradi. Kihistoria, since mfumo wa vyama vingi unaanza, rais anaeingia madarakani kwa muhula wake wa kwanza is like huaga hashirikishwi kwenye uandaaji wa ILANI ya chama chake, refer malalamiko ya Mkapa mwaka 1997 kwamba ILANI ya ccm haitekelezeki, yeye aliamua kujikita kwenye barabara na miundo mbinu mingine ili hali Ilani ya chama chake was silence about it, mwaka 2006 Kikwete nae alilalamikia ILANI ya ccm hasa kwenye kile kipengere cha Kadhi wa Waislamu kwamba yeye wala hakushirikishwa, tena alilalamikia kanisani nadhani ilikua Lutherani, again kwenye uchaguzi wa 2010 hakukua na kitu kinaitwa "KATIBA" mpya but Kikwete alijaribu, alipata shida sana kwenye chama chake but aliendelea tu hadi baadae kelele za chama chake zilivyo kua kubwa nae akachemka, so Ilani sio msahafu, tunazo historia