IJUMAA YANGU ILIYOKUWA

Habali wakuu

Natumaini yangu mnaendelea vizuri na mapumziko ya wiki ijumaa hii iliopita wakati natoka kazini nilipitia magomeni kwa dhumuni la kwenda fundi wa redio ya kitorori changu ninachokitumia kwa mizunguko yangu hapa town .

Sasa baada ya kumaliza shughuli yakuweka mziki kwa ride yangu nikaaamua kwenda pale kisuma bar magomeni kupata menu na some drinks nikiwa naendelea mida ya ssaa kumi na mbili hivi wakaja wakina mama flani wamevaa madira flani wako poa wamevaa macheni ya gold na smartphones zao za garama ,

Sasa picha likaanza walikuwa wamekaa mbele yangu mm nilikaa meza ya nyuma walikuwa wanagonga serengeti lite kama kawaida sasa kuna mmoja akawa ananiangalia sana of course am good looking person,nikajua ana shida ya bia nikamnunulia yeye na wenzake some round akuamini wako kama sita awanijui nikawapiga bia zao kadhaa sasa yule aliekuwa ananniangalia akaja kunishukuru unaua kimitungu tena shit happen nikamuomba namba tukawa tunachat pale.

Mimi baadaye nikaondoka with no time akaanza kunilalamikia mbona umeondoka mapema bra bra.

Kesho yake nikamtafuta aisee ni mke wa mtu na ana watoto wawili na she is very going woman nikajiuliza wanawake wanakosea wapi jamani mke wa mtu unajachia hivyo.