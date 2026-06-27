IGP MSTAAFU MAHITA: NANUKUU "WAZIRI HANA MAMLAKA YA KUTOA AMRI KWA IGP NA JESHI LA POLISI LABDA JESHI LA MAGEREZA"

IGP MSTAAFU MAHITA: NANUKUU "WAZIRI HANA MAMLAKA YA KUTOA AMRI KWA IGP NA JESHI LA POLISI LABDA JESHI LA MAGEREZA"

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kinondoniilala

JF-Expert Member
Joined
Feb 27, 2015
Posts
1,857
Reaction score
2,375
IGP MSTAAFU MAHITA, akiwa anahojiwa katika podcast ya Mr&Mrs Kashera alisikika akisema, JESHI LA POLISI linapokea AMRI na maagizo kutoka katika Mamlaka tatu tu ambazo ni Rais, Makamu wa Rais na Waziri Mkuu.

Sasa huyu Waziri wa Sasa WA mambo ya ndani haya Mamlaka nani aliyempa???

Je, IGP wa Sasa akitii Mamlaka haya itakuwa ni kulinajisi JESHI LA POLISI????
 
kinondoniilala said:
IGP MSTAAFU MAHITA, akiwa anahojiwa katika podcast ya Mr&Mrs Kashera alisikika akisema, JESHI LA POLISI linapokea AMRI na maagizo kutoka katika Mamlaka tatu tu ambazo ni Rais, Makamu wa Rais na Waziri Mkuu.

Sasa huyu Waziri wa Sasa WA mambo ya ndani haya Mamlaka nani aliyempa???

Je, IGP wa Sasa akitii Mamlaka haya itakuwa ni kulinajisi JESHI LA POLISI????
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Huyu Katambi ni kilaza tu anakubali kuvishwa mabomu kama zuzu, hata muonekano wake unadhihirisha kuwa ni hamnazo
GhfJRpEacAEgTRK.jpeg
 
kinondoniilala said:
IGP MSTAAFU MAHITA, akiwa anahojiwa katika podcast ya Mr&Mrs Kashera alisikika akisema, JESHI LA POLISI linapokea AMRI na maagizo kutoka katika Mamlaka tatu tu ambazo ni Rais, Makamu wa Rais na Waziri Mkuu.

Sasa huyu Waziri wa Sasa WA mambo ya ndani haya Mamlaka nani aliyempa???

Je, IGP wa Sasa akitii Mamlaka haya itakuwa ni kulinajisi JESHI LA POLISI????
Click to expand...
ni maoni yake mzee,
lakini kwa mujibu wa sheria,
waziri mwenye dhamana na masuala yote ya kiusalama,
ana mamlaka kamili dhidi ya wote wanaofanya kazi chini ya wizara yake :1Head:
 
Kwa kauli ya Mahita uliyonukuu akisema ajiunge CHADEMA atakuwa mjumbe wa kamati kuu hapohapo na nyumbu kuanza kumsafisha.
 
kinondoniilala said:
IGP MSTAAFU MAHITA, akiwa anahojiwa katika podcast ya Mr&Mrs Kashera alisikika akisema, JESHI LA POLISI linapokea AMRI na maagizo kutoka katika Mamlaka tatu tu ambazo ni Rais, Makamu wa Rais na Waziri Mkuu.

Sasa huyu Waziri wa Sasa WA mambo ya ndani haya Mamlaka nani aliyempa???

Je, IGP wa Sasa akitii Mamlaka haya itakuwa ni kulinajisi JESHI LA POLISI????
Click to expand...
Hao aliowataja nao wanatakiwa watokane na ridhaa ya wananchi ndiyo maagizo yao yatakuwa na uhalali. Ikitokea wameshika hayo madaraka kwa njia ya hila, uhalali wa maagizo yao nao utakuwa ni batili.
 
Tate Mkuu said:
Hao aliowataja nao wanatakiwa watokane na ridhaa ya wananchi ndiyo maagizo yao yatakuwa na uhalali. Ikitokea wameshika hayo madaraka kwa njia ya hila, uhalali wa maagizo yao nao utakuwa ni batili.
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Mpeni kadi ya CHADEMA kamanda Mahita
 
Tlaatlaah said:
ni maoni yake mzee,
lakini kwa mujibu wa sheria,
waziri mwenye dhamana na masuala yote ya kiusalama,
ana mamlaka kamili dhidi ya wote wanaofanya kazi chini ya wizara yake :1Head:
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Kwahiyo Waziri wa Ulinzi anaweza kuamuru JWTZ kuingia Vitani na nchi chokozi?
 
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