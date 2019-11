Ifahamu dola ya Maya iliyooneshwa kwenye filamu ya Mel Gibson "Apocalypto"

clinician said: Miaka kadhaa tangu kutolewa kwa filamu ya Apocalypto(mwaka 2006),bado nimeguswa kuandika makala yangu ya kwanza kwenye blogu hii kuhusu filamu hiyo.Ninaipenda sana filamu hii.

Wasichokijua watu wengi ni kwamba mengi kati ya yaliooneshwa kwenye filamu ya Apocalpto ni mambo halisi kuihusu dola mashuhuri iliyopata kuwepo America ya kati(mexico ya sasa) miaka ya 2000BC,dola hiyo iliitwa MAYA.



Tamaduni nyingi zilizooneshwa kwenye Apocalpto, ni uhalisia wa tamaduni za WAMAYA halisi.Majengo ya piramidi yaliyooneshwa kwenye filamu,kilimo cha mahindi,kutoboa masikio,silaha za kijadi,kuishi katika jamii ndogondogo, lugha, na mfumo wa tarakimu ni miongoni mwa tamaduni halisi za Wamaya zilizooneshwa kwenye Apocalypto.



Moja kati ya mafumbo makubwa ya kihistoria ni jinsi gani dola ya MAYA ilipotea,hakuna ushahidi wowote unaoelezea kupotea kwa dola ya MAYA.Hakuna historia ya kushindwa vitani au majanga ya asili(Anaandika Gerald Leinwand kwenye kitabu cha The Pageant Of World History) ..... Click to expand...

Asante kwa kuleta hapa topic hii ambayo nimependa tangu muda mrefu. Sijaona filamu, wala sijui kitabu cha huyu G. Leinwand.Ila tu kuhusu Wamaya - hapakuwa na dola moja la Wamaya. Wamaya walikuwa na madola mengi madogo na kila dola liliongozwa na mji fulani na mtawala wake walioshindana kati yao na kupiga vita mara kwa mara. Mwisho wake ulikuwa uvamizi wa Wahispania waliohitaji karibu karne mbili kuwashinda Wamaya.The Maya civilization developed in an area that encompasses southeastern Mexico , all of Guatemala and Belize , and the western portions of Honduras and El Salvador The period c. 2000 BC to 250 AD saw the establishment of the first complex societies in the Maya region, and the cultivation of the staple crops of the Maya diet , including maize squashes , and chili peppers . The first Maya cities developed around 750 BC, and by 500 BC these cities possessed monumental architecture, including large temples with elaborate stucco façades. Hieroglyphic writing was being used in the Maya region by the 3rd century BC.In the 9th century AD, there was a widespread political collapse in the central Maya region, resulting in internecine warfare , the abandonment of cities, and a northward shift of population.In the 16th century, the Spanish Empire colonised the Mesoamerican region, and a lengthy series of campaigns saw the fall of Nojpetén , the last Maya city, in 1697.(Nimefupisha kutoka Maya civilization - Wikipedia , makala yenye marejeo mengi ya kitaalamu)Nahisi kile unachorejela kuwa "mwisho wa dola la Maya" ni kipindi kile katika karne ya 9 BK ambako miji mingi katika kanda la kati ya Wamaya iliachwa na wakazi wao . Hata hivyo, utamaduni wa Wamaya uliendelea kwa nguvu kabisa katika maeneo mengine hadi kuja kwa Wahispania.