If it was not because of your family. We would have been together.

Honestly mpaka sasa sijawahi kujua sababu hasa ya wao kunichukia. Siwezi sema walinikataa, bali walinichukuia.Zilianza kama tetesi kutoka kwa beki tatu wenu aliponiambia kuwa kwenu huwa wanakusema kila siku kwamba hapa kwangu umekosea, na sina malengo na wewe nikishakutumia na kukuchoka nitakuacha na kwenda kwingine maana naonekana muhuni. Sikutaka kukuuliza kama ni kweli kwasababu niliogopa kumpoteza informer wangu ambaye pia nilikuwa naiva nae sana, au pengine ingekuwa ni uongo alafu mkaishia kufarakana.Siku zilienda, upendo wako kwangu ukaongezeka ila furaha ikapungua. Nilipohoji sana ikabidi unielezee ukweli ambao ulifanana na maelezo ya informer wangu . Niliumia kuona ulikaa na huo mzigo kwa muda mrefu japo sikukulaumu kwa kutoniambia maana uliangalia hali yangu back then.We live only once baby, na kwavile maisha ndio haya haya, I promised to work on it and you agreed saying you count on me. Nikaforce kuweka mipango yangu sawa na Mungu ni mwema matumaini yakaanza kuonekana. After 7 months of hustling hard nikaanza harakati za kuleta barua ya uchumba kwenu, posa kisha nikuoe.Siku ambayo nilikwambia uje kwangu ili tujadili swala la mimi kuja kwenu rasmi, badala yake ulivyofika ukaishia kuniuguza na kukanda mwili huku ukinilaumu maana ulishanilalamikia sana swala la kwenda kuangalia mpira wakati wa usiku. Nilisahau maumivu kwa muda kwa faraja nilizopata plus lawama zako zenye kuonesha upendo na kujali . Japo nilikwambia ni vibaka walinivamia wakati narudi, ila ukweli ni kwamba nilipigwa tena na mtu mmoja tu, shabiki wa Arsenal ambaye nilimgusa na kiwiko kwa bahati mbaya niliposhangilia walipofungwa goli la 2.Nikapona, tukapanga na hatimae mshenga akaleta barua. Laiti ningekuwa na smartphone au kuwepo kwenye mitandao ya kijamii kipindi hicho, basi ningejua mapema kuwa yule shabiki wa Arsenal aliyenishushia kipigo ni Kaka yako ambae uliniambia amekuja kutoka Kigoma. Honestly mpaka leo sijui kama kile kipigo ilikuwa hasira zake za kufungwa, mimi kumgusa na kiwiko au alikuwa ananijua, maana binafsi sikuwa namfahamu kwa sura hapo kabla.Barua yangu ilirudi salama, ila hela iliyokuwa ndani ya bahasha sikuiona na jibu ambalo mshenga alipewa ni kwamba ile barua itakuwa imekosea nyumba maana hakuna binti ambaye mimi naweza kuoa ndani ya ile nyumba. Vikaanza vikwazo vya kuzuia tusionane. Wakakugeuza mwali, huna simu pia sikuwa na simu, kuonana ikawa ndoto. Nasimama njiani karibu na kwenu hata masaa matano pengine ntakuona, ila wapi. Namshukuru informer wangu alikuwa anatengeneza mazingira ya sisi kuonana japo kwa mbinde.Vikwazo vilipozidi sana, plus mipango mibaya dhidi yangu iliyokuwa ikipangwa na yule kaka yako kipande ikasababisha ukubali kuachana na Mimi kwa kunionea huruma. Japo kwasasa mimi ndio nakuonea huruma kipenzi changu.Nilipata taarifa kuwa unahama mkoa, utaenda kwenye masomo ya ufundi mkoa fulani. Nikaja kwenu walau nikuone hata kwa mbali au nikuage. Nakuta kuna sherehe ndogo isiyo rasmi. Bahati nzuri informer wangu akaniona, moyo ulinienda mbio nikijua mpenzi unaolewa. Nilishangaa kuambiwa eti wazee wako wamefurahi umepima HIV majibu yametoka negative. Maaamaae, hivi ndugu zako walikuwa wananichukuliaje?I left there feeling dejected, sad, down and crying. Up to this moment sijajua ilikuwa ni sababu ya kuachana na wewe au ile sababu ya sherehe ndio iliniliza.Anyway yalishapita hayo.Mwaka jana 2018 nimeumaliza kwa majonzi kidogo. Ikiwa imepita miaka 15 toka tuachane na kupotezana. December 12 wakati nasimamia vibarua shamba, nikakutana na mmama ambaye sura yangu haikuwa ngeni sana japo kumbukumbu zilipotea. Hata yeye alinikumbuka kwa kiasi fulani. Kujaribu kumdadisi hapa na pale, kumbe ni yule informer wangu. Nilifurahi sana kumuona, akanipa sana story zako.Kwamba kabla hata hujaenda kuanza masomo yako, wazazi walipokea barua toka kwa mwanajeshi ambaye alionesha nia ya dhati ya kukuoa na wakakubali uolewe nae. . Ameniambia mtoto wako wa kiume umempa jina langu,wa kike umempa jina la mama yangu (mapacha) . Nimejiskia faraja sana maana hata sisi tulipanga hivyo. Ila ameniachia huzuni aliponiambia ndoa yako ilidumu kwa miaka mitatu tu. Kazi ya mola haina makosa, ila wewe kufariki kwa ugonjwa ambao wazazi wako walihisi ninao kumeniumiza zaidi.Taarifa zinasema mke wa kwanza wa huyo mwanajeshi alifariki kwa ugonjwa huo, hivyo hakuna shaka wewe umeupata wapi.Roho huwa inaniuma kupita maelezo kila nikikumbuka.Anyway, my informer alinipeleka lilipo kaburi lako, maana shamba langu lipo karibu na kijijini kwenu. Nilikaa pale kwa muda kabla ya kuamua kuondoka.Lengo la kukuandikia ujumbe huu ni kutaka kukwambia tarehe 23/12/2018 nilionana na wazazi wako japo hatukuweza kuongea (tungeongea nini zaidi ya salamu?). Nilikuwa nimekuja tena kaburini kwako kukuaga maana nilikuwa narudi Dar. Nilikaa pale kwa dakika 45 bila kuongea chochote mpenzi. Niliweka maua na kuamua kuondoka, nilipogeuka ndio nikawaona wazazi wako wakiwa wamesimama kwa mbali wananiangalia.Haikuniwia ugumu kuwatambua, maana wazee huwa hawabadiliki sana, japo wao kunitambua mimi nahisi ni informer wangu aliwapa taarifa zangu. Nilipowafikia niliwasalimia wakaitikia vizuri kisha nikawapita.Nilipowapa mgongo, nilimsikia baba yako akisema "NISAMEHE SANA MWANANGU" . Ikabidi nigeuke kwa mshangao kidogo. Mama yako nae akaniambia "MTUSAMEHE WANANGU" Niliganda kwa sekunde kadhaa, ila sikupata ujasiri wa kuongea chochote. Nikageuka na kuendelea na safari yangu.My dear Irene, Baba na Mama wanaomba msamaha. 