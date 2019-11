Idris Sultan adai kuahirishwa kwa Sherehe za Uhuru kunapunguza Uzalendo kwa Taifa..

Dear Mheshimiwa Raisi,

I love you work ethics na jinsi ulivyo na uchu wa maendeleo ndio maana nilikusapoti 2015. Nasema hayo ili ujue I’m with you mostly na akupendae sio mnafki. Hii nchi inapoteza wazalendo siku hadi siku na siwezi laumu kwasababu watu wanakosa passion.

This is a beautiful country tena sana ila watu wake hatujui uzuri wa hii nchi na tuipende vipi. Kutengeneza uzalendo kuna umuhimu wa kuijua historia yetu kwa undani. Ili watu waweke attention kwenye historia basi muhimu kuonyesha uzito wa matendo yaliyofanyika katika historia.

Kuonyesha uzito huo basi ni kuadhimisha makubwa yote yaliyofanyika katika historia. Kama nilivyosema juu “Tunapoteza wazalendo” vijana wadogo sasaivi wanakua wakiichukulia nchi poa poa tu. Hawajui uzito wa uhuru walionao kutembea kwenye hii ardhi.

Vitu kama hospitali ni muhimu sana ila natamani ingekuwa kwenye bajeti yake ya afya. Isifike wakati tuchague kati ya kusherehekea juhudi za kutafuta uhuru wa nchi na afya. Kila sula lina umuhimu wake. Ni ngumu kuchagua either ule au upumue. We need both.

I’m scared we are losing patriotism na kidogo kidogo tutatengeneza vijana wanaopata madaraka katika ofisi yako ila wataangalia maslahi yao tu. Yes inafika huko. It’s too late umefanya maamuzi na you’re the president ndio kauli ya mwisho ila naomba ulione hili katika jicho langu

#Jop

