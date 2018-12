Idara ya Usalama wa Taifa inawajibu wa kumsaidia Masha.

Mtazamo wangu, sio lazima ukufurahishe.



"Unfair Business Strategy/Techniques". Serikali yetu inatumia, na madhara yake ni makubwa sana sanaaa (Kwasasa kuna wapumbavu wanaona ni sawa na ina faida, na usishangae kuna watu *wanaojifanya wamesoma* ndio walioshauri hili lifanyike).



Principle wanayotumia;



"MONOPOLIZATION OF BUSINESS with HIGH tax revenues" (Kutawala biashara kwa kupandisha kodi juu).



*** Raise tax/revenues for competitors to "slow down" then "fail/doom", so that we monopolize the business (Yaani wapandishie KODI wapinzani wetu kibiashara ili wapunguze kasi kisha washindwe kuendelea na biashara, ili tuitawale sisi).



*** Sekta za kibiashara ngapi zitakufa kama serikali ikiamua kuingia kufanya biashara kwa kutumia style hii????



Hili linafanyika si kwa malengo ya kuendeleza na kukuza biashara, hata kwa mwenye elimu ya la saba atalifahamu hili, huwezi kukuza sekta fulani ya biashara kwa kupandisha kodi juu na kuingiza kodi za ajabu ajabu. Na hili linafanyika kuua wapinzani kibiashara hasa kwenye sekta ya USAFIRI WA ANGA ili kuthibitisha;



1) Tulifanya maamuzi sahihi kununua ndege zote.



2) Hela irudi haraka ilionunuliwa ndege.



3) Shirika la ndege la serikali kujitangaza na kutawala biashara.



Haya yote hayata fanikiwa, na kama yakifanikiwa hayata dumu na yatatupa sifa mbaya kwenye sekta ya anga.



I) Ili biashara ikue lazima kuwe na upinzani, kusaidia kushawishi abiria kwa matangazo na kushusha bei n.k



II) Wapinzani wanapokuepo, mzunguko kibiashara unakua mkubwa ambao unasaidia MAKUSANYO YA KODI kila idara kuwa mengi.



III) Ili uweze kushindana, usifunge/usipandishe kodi ili wapinzani washindwe kuendelea na biashara, watakapo funga biashara zao utapoteza kodi nyingi na zenye thamani kuliko ticketi utakazo kata wewe peke yako.



IV) Tafuta njia mbadala kushindana (Shusha bei, Ongeza Route, Tengeneza mazingira rafiki kwa wateja, jitangaze n.k).



Mtazamo wangu, unaweza kua sahihi au si sahihi.

Nawasilisha,