Ibrahimu Traore mwisho wake utakuwa kama Gaddafi asipoweza kujua majira ya kuondoka madarakani na kuruhusu demokrasia. Hakuna dikteta mzuri

Gift mzalendo
JF-Expert Member
- Dec 13, 2019
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Ibrahimu Traore
Uhuru wa watu kuamua mambo Yao na viongozi wao ndo maendeleo ya kwanza katika taifa lolote.
Kuna MAGEREZA unapewa chakula Bure na Kila kitu isipokuwa uhuru TU, Lakini hakuna anapenda kukaa huko Gerezani.
Anaona bora aje mtaani apambane na hali kupata chakula chake mwenyewe kuliko kupewa chakula Cha Bure gerezani
Viongozi wengi wa Africa wameamua kuwa madikteta na kudharau uhuru wa watu kuchagua viongozi wao
Mwisho wa madikteta wote duniani ni mbaya
Cc Museven , kagame na kile Chama