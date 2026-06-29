Ibrahimu Traore mwisho wake utakuwa kama Gaddafi asipoweza kujua majira ya kuondoka madarakani na kuruhusu demokrasia. Hakuna dikteta mzuri



Ibrahimu Traore ​

Uhuru wa watu kuamua mambo Yao na viongozi wao ndo maendeleo ya kwanza katika taifa lolote.Kuna MAGEREZA unapewa chakula Bure na Kila kitu isipokuwa uhuru TU, Lakini hakuna anapenda kukaa huko Gerezani.Anaona bora aje mtaani apambane na hali kupata chakula chake mwenyewe kuliko kupewa chakula Cha Bure gerezaniViongozi wengi wa Africa wameamua kuwa madikteta na kudharau uhuru wa watu kuchagua viongozi waoMwisho wa madikteta wote duniani ni mbayaCc Museven , kagame na kile Chama