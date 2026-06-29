Ibrahimu Traore mwisho wake utakuwa kama Gaddafi asipoweza kujua majira ya kuondoka madarakani na kuruhusu demokrasia. Hakuna dikteta mzuri

Ibrahimu Traore mwisho wake utakuwa kama Gaddafi asipoweza kujua majira ya kuondoka madarakani na kuruhusu demokrasia. Hakuna dikteta mzuri

G

Gift mzalendo

JF-Expert Member
Joined
Dec 13, 2019
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Ibrahimu Traore

Uhuru wa watu kuamua mambo Yao na viongozi wao ndo maendeleo ya kwanza katika taifa lolote.

Kuna MAGEREZA unapewa chakula Bure na Kila kitu isipokuwa uhuru TU, Lakini hakuna anapenda kukaa huko Gerezani.

Anaona bora aje mtaani apambane na hali kupata chakula chake mwenyewe kuliko kupewa chakula Cha Bure gerezani

Viongozi wengi wa Africa wameamua kuwa madikteta na kudharau uhuru wa watu kuchagua viongozi wao

Mwisho wa madikteta wote duniani ni mbaya

Cc Museven , kagame na kile Chama
 
Lycaon pictus said:
Mi nipo na kampeni dhidi ya demokrasia, demokrasia ni upotevu wa rasilimali, muda na akili. Ni fool's errand.
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Kivipi upotevu wa rasilimali? Demokrasia ikitekelezwa kwa ukamilifu wake inasaidia uwajibikaji, inasimamia utawala wa sheria na haki, mgawanyo wa mamlaka, na uhuru wa vyombo vya dola.

Mfano waziri wa traore akiiba pesa atahojiwa na nani? Bunge gani? Mahakama ipi? Udikteta hapa Afrika haujawahi kusaidia kitu.
 
zitto junior said:
Kivipi upotevu wa rasilimali? Demokrasia ikitekelezwa kwa ukamilifu wake inasaidia uwajibikaji, inasimamia utawala wa sheria na haki, mgawanyo wa mamlaka, na uhuru wa vyombo vya dola.

Mfano waziri wa traore akiiba pesa atahojiwa na nani? Bunge gani? Mahakama ipi? Udikteta hapa Afrika haujawahi kusaidia kitu.
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Udikteta uliwasaidia Sheli Sheli kuendelea. Uliwasaidia walibya kuwa na maendeleo. Demokrasia imeleta nini Africa zaidi ya wala rushwa wa kutisha?
Na ni ngumu kutekeleza demokrasia kikamilifu. Huko magharibi demokrasia zao zimeishakuwa Oligarchies.
 
Lycaon pictus said:
Udikteta uliwasaidia Sheli Sheli kuendelea. Uliwasaidia walibya kuwa na maendeleo. Demokrasia imeleta nini Africa zaidi ya wala rushwa wa kutisha?
Na ni ngumu kutekeleza demokrasia kikamilifu. Huko magharibi demokrasia zao zimeishakuwa Oligarchies.
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Mifano 2 tu kwenye nchi zaidi ya 30 za kidikteta ujue ni changamoto!! Kisayansi kuna uhusiano kati ya democracy index na pato la taifa. Na tafiti kibao zimeshafanyika mkuu na humu nimezileta mara kadhaa.

Udikteta tuwaachie watu weupe ambao wana uzalendo na nchi zao.
 
zitto junior said:
Mifano 2 tu kwenye nchi zaidi ya 30 za kidikteta ujue ni changamoto!! Kisayansi kuna uhusiano kati ya democracy index na pato la taifa. Na tafiti kibao zimeshafanyika mkuu na humu nimezileta mara kadhaa.

Udikteta tuwaachie watu weupe ambao wana uzalendo na nchi zao.
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Demokrasia imefanya nini Africa. Kenya ya kidemokrasia, ambayo walau demokrasia imekomaa sana ina rushwa za kutisha. Kawaida nchi zikiendelea ndiyo huanza kuwa na mambo ya demokrasia. So unaweza kudhani yale maendeleo yameletwa na demokrasia. Mfano wa karibuni ni South Korea, Singapore na Sheli Sheli.
 
Lycaon pictus said:
Udikteta uliwasaidia Sheli Sheli kuendelea. Uliwasaidia walibya kuwa na maendeleo. Demokrasia imeleta nini Africa zaidi ya wala rushwa wa kutisha?
Na ni ngumu kutekeleza demokrasia kikamilifu. Huko magharibi demokrasia zao zimeishakuwa Oligarchies.
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Uongozi mbaya unafanya Democracy ionekane mbaya......lakini wakipatikana viongozi timamu wenye nia ya dhati, demecracy utaiona nzuri sana.
 
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