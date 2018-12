Ibara ya 46(3) ya katiba yetu haitoi kinga kwa Raisi alieondoka madarakani kutoshitakiwa kwa makosa aliyofanya kabla hawajawa Rasi

Tafsiri na uwiano wa vipengele hivo viwili.



Article 46 (3):



Except where he ceases to hold the office of President pursuant to the provisions of Article 46A(10) it shall be prohibited to institute in court criminal or civil proceedings whatsoever against a person who was holding the office of President after he ceases to hold such office for anything he did in his capacity as

President while he held the office of President in accordance with this Constitution.



Article 46A (10):



In the event the National Assembly passes a resolution that the charges against the President have been proved and that he is unworthy of continuing to hold the office of President, the Speaker shall inform the President

and the Chairman of the Electoral Commission about the resolution whereupon the President shall be obliged to resign before the expiry of three days from the

day the National Assembly passed the resolution.



Tafsiri kwa ufupi wa hizi Article Mbili za Katiba;



Article 46 (3): Inampa kinga Rais/Mtu aliewahi kuwa Rais kutokushtakiwa kwa kosa lolote la MADAI/JINAI kwa mambo aliofanya au ambayo alitakiwa kufanya ila hajafanya kinga hii INAPOTEA kama tu ataachia kiti cha Urais kutokana na kipengele "Article 46A (10).



Article 46A (10): Katika mazingira BUNGE litaazimia kua mashtaka dhidi ya rais yameonekana kua HAFAI kushika/kuendelea na kiti cha urais, ambao SPIKA WA BUNGE atampa muongozo/taarifa RAIS na MWENYEKITI WA TUME YA UCHAGUZI juu ya maazimio hayo ya bunge. Rais atawajibika kuachia ngazi ndani ya siku 3 toka azimio lipitishwe ***Kipengele hichi ndio maana rasmi ya KUMVUA RAIS KINGA***



Uwiano wa Article hizi mbili kwa kifupi,



Rais ana kinga wakati akiwa madarakani na akimaliza muda wake wa madaraka kwa kipengele 46 (3), ila kinga yake inafutika KAMA atamwagwa na wabunge kupitia kipengele 46A (10).



*** Njia mbili za kumshitaki rais ni kwa kupitisha AZIMIO bungeni, la kubadilisha kipengele hicho au kumvua kinga yeye mwenyewe.



I humbly stand to be corrected,