I miss you - Dedication kwenu mnaowamisi watu

[Verse 1]Hello, hapo vipi sijui unanisikiaHello, na maneno natamani kukwambiaHello, tafadhali usije nikatiaHello ooh, ona mpaka nasahau kusalimiaHabari gani? Leo nimekukumbuka sanaNa mama yaani, twakuwazagaVipi nyumbani, hali ya mumeo na wana?Na aunty Shani, wa ChimwagaAnha Kile kidonda changu cha rohoBado kinanitia tabuNajitahidi kukaza rohoIla nazidisha adhabuTena silali ohNasubiri maajabuMaumivu yangu hayajapata dawa[Chorus]Maana I miss you (nakukumbuka iye iye) nakukumbuka babyI miss you (nakukumbuka iye iye)I do miss you (nakukumbuka iye iye) nakukumbuka mamaI miss you (nakukumbuka iye iye)[Bridge]Ooh na roho yangu mama (bigili bigili)Ah nikikuwaza (bigili bigili)Nikisinzia (Bigili bigili bayoyo)Oh nikilala (bigili bigili)Inama inuka woh (bigili bigili)Nami sina raha (Bigili bigili bayoyo)Sent using Jamii Forums mobile app [Verse 2]Tatizo hata sijui nini kosa languMpaka nikawa adui ghafla ukanichukiagaNawaza ila siambui ama shida zangu uuu..Simba nikawa chui mi roho inaniumagaYawezekana ahadi zangu zisizotimiaNdio maana haukutaka kusubiriaNasema nyama mwisho wa siku naleta bamiaChai mchana usiku dona kurumaghiaNilitamani sana ila nguvu yangu pale iliishiaNingalikua na uwezo ningekutimiziaNingali unafuraha haya maumivu ntayavumiliaIla japo nambie ivi unanifikiria maana eh eeh[Chorus]Nakumkumbuka iyeh iyeh (nakumkumbuka sana ooh)I miss you (nakukumbuka iye iye)Nakumkumbuka sana oohI miss you (nakukumbuka iye iye)I miss you (nakukumbuka iye iye)I miss you (nakukumbuka iye iye)[Bridge]Ooh na roho yangu mama (bigili bigili)Ah nikikuwaza (bigili bigili)Nikisinzia (Bigili bigili bayoyo)Oh nikilala (bigili bigili)Inama inuka woh (bigili bigili)Nami sina raha (Bigili bigili bayoyo)Hata nikila (bigili bigili)Nikikuwaza (bigili bigili)Nikiiii nana(Bigili bigili bayoyo)Ooh na roho yangu mama (bigili bigili)Ah nikikuwaza (bigili bigili)Nikisinzia (Bigili bigili bayoyo)Hata nikila