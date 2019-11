Wimbo maalumu kwa wapendanao...mtag yoyote umpendae hapa. Wakwangu nita mtag mwishoni kabisa mwa comments zoteIlikuwa safari ndefu yenye mateso, Machozi mizigo vikwazo Ila yote umenitua, Naomba penzi letu lisife kesho Ukanipa pressure mawazo Chonde mama utaniua, Na vile hujui kununa fundi wa kudeka Hata sijakutekenya unacheka,, Ooooh tambua ushaniteka Hata bila chakula nanenepa, my love Salama nikiwa na wewe Hata kama nina shida nasahau Sura kama malaika Na wala hauringi kwa dharau Lawama acha nipewe, Nitoke duniani angalau Kuliko ukakanyanyasika Ila kuumia kwenye mapenzi usahauMi ooh oh, I, mi amor, I My Love, I, te amor, I I love you I love you Baby I love you, I love you I love you(Mi nakupenda sana) I love you(Usiniache mama) Baby I love you(Me oooh)I love you Sura ya mama, umbo lawama Unayabia miguu,Unanichanganya ukiinama Naangalia tattoo, Nipakulie chakula mama sikomi Asubuhi mchana mpaka jioni,.. Michezo unaijua mama msomi Pini kitovu kifua na sikioni,,. Salama nikiwa na wewe Hata kama nina shida nasahau Sura kama malaika Na wala hauringi kwa dharau Lawama acha nipewe Nitoke duniani angalau Kuliko ukanyanyasika Ila kuumia kwa mapenzi usahauMi ooh oh, I, mi amor, I My Love, I, te amor, I I love you I love you Baby I love you, I love you I love you(Mi nakupenda sana) I love you(Usiniache mama) I love you