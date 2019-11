I love you - Rayvanny | Wimbo Maalum kwa wapendanao

​

Wimbo maalumu kwa wapendanao. Mtag yoyote umpendae hapa. Wa kwangu nita mtag mwishoni kabisa mwa comments zoteIlikuwa safari ndefu yenye matesoMachozi mizigo vikwazoIla yote umenituaNaomba penzi letu lisife keshoUkanipa pressure mawazoChonde mama utaniuaNa vile hujui kununa fundi wa kudekaHata sijakutekenya unachekaOoooh tambua ushanitekaHata bila chakula nanenepa, my loveSalama nikiwa na weweHata kama nina shida nasahauSura kama malaikaNa wala hauringi kwa dharauLawama acha nipeweNitoke duniani angalauKuliko ukakanyanyasikaIla mpenzi usisahauMi ooh oh, I, mi amor, IMy Love, I, te amor, II love you I love youBaby I love you, I love youI love you(Mi nakupenda sana)I love you(Usiniache mama)Baby I love you(Me oooh)I love youSura ya mama, umbo lawamaUnayabia maguuUnanichanganya ukiinamaNaangalia tattooNipakulie chakula mama sikomiAsubuhi mchana mpaka jioniMichezo unaijua mama msomiPini kitovu kifua na sikioniSalama nikiwa na weweHata kama nina shida nasahauSura kama malaikaNa wala hauringi kwa dharauLawama acha nipeweNitoke duniani angalauKuliko ukanyanyasikaIla mpenzi asahauMi ooh oh, I, mi amor, IMy Love, I, te amor, II love you I love youBaby I love you, I love youI love you(Mi nakupenda sana)I love you(Usiniache mama)I love you