Huyu ndiyo Msanii aliyedharaulika zaidi kwenye muziki wa Tanzania? – Kisa cha Rashidi Ziada (KR)

Ukizungumzia wasanii ambao hawajawahi kupewa heshima inayolingana na mchango wao kwenye muziki wa Tanzania, kwangu jina la kwanza ni Rashidi Ziada (KR).



KR alianza muziki tangu miaka ya 90. Amepitia makundi mbalimbali kama GWM, Wachuja Nafaka, hadi kuwa sehemu ya TMK Wanaume Family. Licha ya historia hiyo ndefu, ni vigumu kuona akitajwa miongoni mwa majina yanayopewa heshima kwa mchango wao.



Kinachoshangaza zaidi ni kwamba wengi wanaamini KR ndiye aliyeanzisha style ya kucheza ya "Mapanga", style ambayo baadaye ilikuja kuwa moja ya alama kubwa zilizolitambulisha TMK Wanaume Family. Lakini pamoja na mchango huo, hajawahi kupata utambuzi unaolingana na alichokitoa.



Mpaka leo, ni nadra sana kumuona KR akiitwa kwenye show kama solo artist, na hata interview za kuzungumzia muziki wake yeye binafsi zimekuwa chache sana. Mara nyingi amebaki kuwa mtu wa pembeni, wakati wenzake wameendelea kupata nafasi kubwa zaidi.



Jambo jingine linalonigusa ni tabia yake. Wanaomfahamu wanasema KR ni mtu mwenye roho nzuri sana. Kila anapoitwa kwenye event za wenzake huwa anajitokeza kutoa support na kuonyesha upendo. Lakini mara nyingi huonekana upendo huo haurudi kwake kwa kiwango kilekile.



Tumeshuhudia mara kadhaa sherehe za birthday au matukio ya member wenzake wa TMK yakipewa uzito mkubwa. Lakini sijawahi kuona juhudi kama hizo zikielekezwa kwa KR, jambo linalofanya wengi wahisi mchango wake haupewi thamani anayostahili.



Kwa maoni yangu, kama angekuwa kwenye nchi yenye utamaduni mkubwa wa kuthamini waanzilishi wa mitindo ya sanaa, huenda leo angekuwa ametambuliwa zaidi, angekuwa ameshinda tuzo mbalimbali, na pengine angekuwa amefanikiwa zaidi kutokana na mchango wake.



Inaumiza kuona msanii mwenye historia ndefu na mchango mkubwa anaweza kuzeeka bila kupata utambuzi unaolingana na alichokifanya kwa muziki wa Tanzania.



Je, ninyi mnakubaliana kwamba Rashidi Ziada (KR) ni mmoja wa wasanii waliodharaulika zaidi kwenye historia ya muziki wa Tanzania? Kama kuna wasanii wengine watajwe