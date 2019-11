Huyu ndiyo Mmoja wa Marais wanaotakiwa kwa sasa Barani Afrika na sishangai kuona akipendwa na wenye Akili Kubwa duniani

Kagame: Less talk, more action will bring the change we need in the region



Chanzo: The CITIZEN



Huwa nawashangaa mno na sana wale ‘ Wapuuzi ‘ fulani fulani kutoka nchi moja hivi Barani Afrika ( kwa sasa nimeisahau Jina ) wanavyomchukia ‘ Genius ‘ huyu Rais wa Rwanda ‘ Shujaa ‘ Paul Kagame.



Nina uhakika tena wa 100% kwamba kwa mambo ambayo Kagame anayafanya na alipoitoa Rwanda basi hata Malaika Wakuu wa Mwenyezi Mungu Mikaela na Jibril pamoja na Mwenyezi Mungu mwenyewe wanamkubali na wanampenda mno Rais Paul Kagame.



Na ukiona Binadamu yoyote Yule ‘ anamchukia ‘ Rais Paul Kagame wa Rwanda, Wanyarwanda na hasa Kabila ‘ lililobarikiwa ‘ kuliko yote Barani Afrika la ‘ Watutsi ‘ basi jua ya kwamba atakuwa na shida Kichwani mwake au pia wana dalili zote za Kuja kuwa Wachawi kwa Siku za baadae.



Sijaona kama Kagame kwa hii Afrika ya sasa na nitafurahi Siku nikisia amekuwa Rais wa Bara zima la Afrika.