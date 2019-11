Huu ndio wakati mzuri wa kupata rafiki na ndugu wa kweli, asikudanganye mtu

Anasimulia Bujaga Izengo Kadago:



"Ilitokea mwaka flani nlipoteza kazi baada ya mkataba kuwa umeisha nami niliona ni wakati wa kujadiliana vyema na mwajiri kuhusu maslahi yangu maana nlishafanya kazi hapo kwa miaka 4. Kila mara akiniahidi kuongeza salary.



Majukumu yaliongezeka sana nilifurahi kwa hilo sababu napenda majukumu nijifunze zaidi na pia kutoa mchango kazini. Tatizo mwajiri wangu Muhindi. Yeye hakujali sana hilo maana siku zote alikuwa akitamba kuwa mezani pake pana CVs nyingi tu za watu wamemaliza vyuo hawana kazi.



Mwaka huo nilipiga moyo konde nikasema hapana nitasimamia nachoamini. Nikamwambia nakuomba tafadhali niongeze mshahara au basi nisaidie niweze chukua mkopo bank. Yule muhindi alikataa kuongeza mshahara na pia kunidhamini kuchukua mkopo bank. Akataka awe ananikopesha yeye tu-million tuchache anikate mwenye mshahara.



Sikutaka niendelee na utaratibu huo maana ujenzi wangu ulikuwa unaenda kwa kusuasua sana. Almost kama umesimama. Kodi ya nyumba nlikuwa nalipa 500,000 kwa mwezi then miezi 6 tsh 3,000,000/=



Ilifikia hatua nina madeni mengi mpaka mwisho wa mwezi sina ninachopata. Mwajiri wangu aliendelea kuwa na jeuri na ulipofika mwisho wa mkataba aliniambia atakuwa tayari kuendelea na mimi ikiwa nitakubali apunguze salary maana lle yenyewe aliona ni nyingi. Sikukubaliana naye tukaachana hapo.



Akanilipa pesa kiasi flani kama asante. Nikatumia hiyo kulipa madeni. Maisha ya bila kazi yakawa magumu kwangu. Nina watoto wawili wanasoma English Medium School. Kodi ya nyumba mpaka hapo nlikuwa nadaiwa miezi 7.



Tuliishi katika shida nikihangaika kwa ndugu jamaa na marafiki. Ni kipindi ambacho nilipoteza marafiki wengi sana. Sikuwa na tabia ya kuomba omba pesa na hili lilinipa ujasiri siku moja baada ya kuangalia nyumbani hamna kitu basi nimuombe rafiki yangu mmoja ambaye ana maisha mazuri na kazi nzuri.



Tuliamka asubuhi mchele umeisha, gesi ilishaisha, sukari imeisha, unga umeisha na kibaya hatukuwa tukitumia sana ugali so ni kama unga haukuwa kipaumbele kwetu. Almost kila kitu kilikuwa kimeisha. Niliwaangalia wanangu na kutokwa machozi.



Kwenye fridge kulikuwa na maji, nyanya, hoho na karoti hivi huwa nanunua kila week. So vilikuwa vimebaki. Nikamueleza jamaa yangu jambo hilo, kuwa naomba anisaidie angalau 10,000 tu.



Hakujibu kitu. Nikaamua kupiga simu akawa anakata. Nikajua atakuwa busy. Naadaye nikamtumia tena rafiki yangu text. Alinijibu "fanya kazi ,wenzio tupo kazini".



Niliumia sana kwa ile text. Jamaa yangu nilikuwa nimesoma naye O-level sehemu fulani. Alinijibu hivyo. Sikusema kitu. Nikashukuru tu Mungu. Mwenye nyumba akaanza nidai kodi maskini bado alidai kwa ustaarabu. Hali ilipozidi kuwa mbaya mke na watoto na mdada wa kazi ikabidi waondoke waende home kwa mke.



Nikabaki peke yangu nyumba nzima. Sina pesa na siwezi muomba mke awe ananitumia pesa tayari ana watu watatu wa kuwahudumia. Niliishi kwa shida na mateso makubwa. Nikipata pesa naweka mafuta kwenye gari nifanye mizunguko ya kutafuta kazi. Narudi nyumbani nakula uji ambao umekuwa ugali maana nilipika asubuhi uji mzito baadaye ukaganda ndio nakuja kula ukiwa kama ugali. Nalala.



Kesho tena nitaamka nitakula uji huo uliolala kwenye friji na kuoga nitavaa vizuri nitaenda kutafuta kazi kwa kuonana na watu. Niliishi maisha hayo nikapoteza marafiki wengi sana ambao nlikuwa nikiwapenda na kuwaita marafiki. Wengi nilipowaambia sina kazi walianza kuwa busy.



Nikawa siwaambii tena hilo suala ili nisipoteze marafiki. Niliumia siku rafiki yangu mmoja wa zamani sana niliyesoma naye A Level ambaye tulikuwa kama mapacha. Huyu aliniambia yupo Zanzibar amechill huko kikazi nikamwambia please naomba if possible kama utaweza nije angalau nikae siku mbili nipumzishe kichwa.



Nlimwambia hivyo kwa kujiamini kwa kuwa jamaa ilikuwa tukitoka shule anafikia home hata week moja au mbili kabla ya kwenda kwao mkoani. Alipoipata meseji hiyo hakujibu tena miezi ikapita.



Ni kipindi ambacho nilipata rafiki mpya kwa jina la Humphrey. Huyu ni jamaa ambaye tulikutana kwenye social media tukawa friends tukaja kutana uso kwa uso. Nikamueleza tatizo langu, alihangaika sana akinitia moyo na kunifariji. Aliikuwa rafiki hasa katika kipindi changu kigumu katika maisha.



Rafiki yangu mwingine ambaye alibaki huyu nilisoma naye A- level hatukuwa karibu sana tukiwa shule lakini alikuwa ni mtu mmoja mpole na mcha Mungu sana.



Nakumbuka siku hiyo mtoto wangu mdogo anaumwa vibaya sana amelazwa hospital moja ya kulipia nawaza nitalipia vipi matibabu akanipigia kunisalimia.



Katika maongezi nikamwambia nipo hospitali fulani mtoto anaumwa. Akaniambia nakuja kumuona mtoto. It was saturday jamaa alikuja akatusalimia wakati anaondoka akanipa tsh 40,000 sikumuomba (hapo kabla wife hajaondoka na watoto home).



Nilirudi ndani natokwa machozi, wife aliniuliza nini i told her xxx kanipa hii pesa. Tukanunue dawa nyingine zaidi.



Nlimshukuru sana huyu jamaa yangu. Kiukweli aliendelea kunisaidia kila mara alipoweza. Akawa karibu nami sana. Wakati mwingine akinitumia pesa ya mafuta ya gari niende kwake tukaongee and still alikuwa akinipa pesa ya matumizi.



Nilikumbuka kumwambia tatizo langu jamaa yangu mwingine ambaye alihamishiwa Dodoma kikazi. Nilimuomba aniazime tsh 200,000 nitume kwa wife akanitumia baada ya muda nilifanya kazi fulani kwa mtu akanipatia 300,000.



Nikatoa 200,000 kumrudishia yule jamaa aligoma akanambia wewe huna kazi, una matatizo unanirudishiaje hiyo pesa? Nilimwambia sababu nilikwambia niazime, akasema sawa sasa nakupa tumia.



Nilitokwa na machozi kwa wema wa huyu jamaa ambaye hatukuwa marafiki wa karibu sana.



Marafiki zangu wa karibu walinikimbia, wengi wakawa mbali nami na wengine hata sikutaka kuwaambia sina kazi. Niliogopa kuwapoteza maana kuna mmoja ambaye wakati naoa alinichangia pesa flani. Wakati wake wa kuoa ikawa kipindi hicho nipo juu ya mawe.



Nliposhindwa mchangia nlimwambia nipo vibaya sina kitu kabisa akanambia kopa hata kwa mkeo. Niliumia wakati sina pesa ya kula mke karudi kwao na watoto then nikope kwake 200,000 ili nimchangie jamaa harusi yke.



Nilimwambia situation yangu akakata simu na kuvunja urafiki. Huyu ni jamaa ambaye tulisoma naye A- level tukasoma naye chuo tena room moja hostel.



Niliogopa kuendelea kupoteza marafiki nikawa nawaficha suala hilo. Mwenye nyumba alishindwa kuvumilia miezi 11 sijamlipa kodi. Nilimuomba nihamishe tu vitu maana kiukweli naye ile hali yangu ilimtesa.



Aliona ni kweli nina shida mpaka nimepoteza familia yangu. But nilimwambia im..