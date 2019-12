Hukumu ya kesi ya Jamhuri dhidi ya JamiiForums kutolewa tarehe 22 Januari 2020

Mzee Mwanakijiji said: Sasa mbona ilisemwa leo ndio hukumu; hakuna mawasiliano yanayoeleweka? Halafu ikifika Januari 22 itakuwa ni "siku ya kufikiria lini tutoe hukumu"? Click to expand...

It's true, the info given is sketchy, watu tumejitokeza mahakamani Kisutu, kumbe imepangiwa tarehe nyingine. Kwenye mass mobilization, updates should have been within minutes. Unapoacha shughuli zako to join forces kuonyesha solidarity for the just cause, halafu unakuta nothing, unakuwa a bit frustrated.Let's wait for 22nd January, 2020.