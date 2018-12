HUAWEI: KAMPUNI INAYOKUWA KWA KASI YA AJABU, ILIWAPINDUA APPLE NA KUSHIKA NAFASI YA PILI KIMAUZO NYUMA YA SAMSUNG

Kwanza naomba tu nikiri the last time nimeangalia data za kampuni ambayo inauza units nyingi kwenye flagship zake duniani ambapo ilikuwa ni mwanzoni mwa mwaka huu, mpangilio ulikuwa ni kama ifuatavyo;1. Samsung2. Apple3. HuaweiPia ukiangalia kwa mwaka jana kwenye market share huawei alikuwa nacheza between 10% to 11% ukicompare na samsung na iphone ambao walikuwa kwenye 23% na 17% respectively.Mwaka 2018 nadhani mnakijua fika kilichotokea kwenye kampuni ya Huawei. Above all flagships ambazo walizitoa tukiangalia tu p20 series hasa huawei p20 pro na mate 20 series hasa mate 20 pro.Tukianza na huawei p20 pro, hii ndo flagship yenye best camera kwa sasa according to benchmarks za dxomark.com ikiwa na rating ya 109 nina waamini hawa jamaa kutokana na the way ambavo wanatoa hizi ratings zao.Tumeshuhudia baada ya huawei p20 pro kuwa released mwezi wa 4 makampuni mengine makubwa pia walitoa simu zao, mfano samsung walitoa note 8, Apple walitoa iphone 10s/10s max, google walitoa pixel 3/3xl, HTC walitoa U12/12+. Lakini katika hizo simu zote hakuna iliyoifika huawei p20 pro kwenye camera labda tusubiri samsung s10 ikitoka mwezi wa pili. Lakini hata kama itahit kwenye camera mwezi mmoja baadae huawei watarelease p30 series.Tukija kwa upande wa mate 20 pro,1. Ndio simu yenye processor yenye nguvu kwa sasa,(Hi silicon kirin 980). Tumeshudua ikipambanishwa na processor kubwa kama SD 850 na Bionic A12 lakini hakuna iliyofua dafu kati ya hizo.2. Ndo simu inayokaa na charge ikishindanishwa na smartphones za haya makampuni makubwa mengine ikiwa na 4200mAh. Hapo sijaigusa huawei mate 20 X ambayo in 5000mAh3. Ndiyo simu yenye fastest fast battery charging, ikijaza 70% ndani ya dakika 30 tu. maana yake inajaa 100% in less than 1Hr4. Ndiyo simu ya kwanza kubwa kuwa na in display fingerprint scanner. Japo kabla ya hapo nilishudia tena kwenye huawei mate rs porche design.5. Tripple cameras with a wide angle feature.6. Reverse wireless charging. Yaani hii simu inaweza kucharge simu zingine kwa ambazo zinasupport wireless charging. Hii ni feature mpya kwenye simu.7. Beautiful design8. 3D face unlockYapo mambo mengi ya kuizungumzia hii simu.Kilichonifanya kuja kuandika hii post ni kasi ambayo hawa wachina wanaenda nayo katika soko.Kutoka kwenye hiki ninachokiona kwenye hiyo picha, sitoshangaa kabisa few years to come huawei akawa on top. Najua watu watanipinga lakini hebu fikiria hili,From Q2 ya 2017 to Q2 ya 2018,1. Samsung mauzo yake yalidondoka kutoka kuship units 79.8 millioni hadi 71.5 milioni ambayo ni sawa na upungufu wa asilimia 10.4 pia market share yake ilidrop kwa 2%. Lakini bado akaendelea kushika usukani.2. Apple mauzo yake yaliongezeka kutoka kuship units milioni 41 mpaka milioni 41.3 ambapo ni ongezeko la 0.7% huku market share yake ikiongezeka kwa 0.3% tu. Lakini ndiyo akajikuta anadondoka kutoka nafasi ya pili mpaka nafasi ya 3 kimauzo.3. Huawei mauzo yake yaliongezeka kutoka kuship units milioni 38.5 mpaka milioni 54.2 ambalo ni ongezeko la asilimia 40.9 pia market ikiongezeka kwa 4.8%. Pia tukashuhudia huawei akitoka nafasi ya 3 na kuingia nafasi ya pili kimauzo duniani kwa kishindo.Pia hata tukija kuangalia bei za flagship za huawei. Bei zake zipo chini ukilingalisha na samsung na iphone of the same specification.Jamani, namba huwa hazidanganyi hata siku moja. Pamona na misukosuko ambayo huawei wameipata kwa simu yake ya huawei mate 20 pro kuwa banned kuuzwa marekani lakini bado ameendelea kushika nafasi ya 2 japo alidrop kidogo kwa Q3 ya 2018.Acha tuone mwisho wake.Sent using Jamii Forums mobile app