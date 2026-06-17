Housegirl alipwe Mshahara wa elfu 80 hadi laki 3

Housegirl alipwe Mshahara wa elfu 80 hadi laki 3

W

Wild Flower

JF-Expert Member
Joined
Jul 20, 2023
Posts
938
Reaction score
1,877

Shirika la kutetea haki za Wafanyakazi wa majumbani la Wote Sawa chini ya Mkurugenzi Mtendaji wake Angela Benedicto, limesema Serikali imetoa tangazo ambalo utekelezaji wake umeshaanza ambalo linamtaka mwajiri aliyeajiri mfanyanyakazi wa nyumbani (house girl) na haishi kwako, umlipe mshahara wa kima cha chini Tsh.160,000 na kama anaishi kwako utamlipa mshahara wenye kima cha chini shilingi elfu 80.

Mfanyakazi wa ndani aliyeajiriwa na Maafisa wenye stahiki (Majaji, Wabunge, Mawaziri na Viongozi wengine wa juu wa Serikali atalipwa kima cha chini cha mshahara cha Tsh. 265,000 na walioajiriwa na Wanadiplomasia (wakiwemo Mabalozi) na Wafanyabiashara wakubwa watalipwa kima cha chini cha shilingi 328,000. ‎ ‎

Haya yamebainishwa na Jackline Ngalo, Mwanasheria wa Shirika la kutetea Wafanyakazi wa majumbani la Wote Sawa wakati wa Maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Wafanyakazi wa Majumbani yaliyofanyika jijini Mwanza yakiwa yameandaliwa na Wote Sawa, ambapo tangazo hilo linataka Mfanyakazi wa nyumbani apewe stahiki zake kama Wafanyakazi wengine wa ofisi mbalimbali ikiwemo likizo, mapumziko, kuwekewa fedha kwenye mifuko ya hifadhi za jamii, kupewa NIDA n.k. ‎

‎Angela amesema “Kwa zaidi ya miaka 10 sasa Shirika la Wote Sawa linashirikiana na Serikali na Wadau wengine katika kuimarisha ulinzi wa Watoto, Wanawake na makundi yaliyo katika mazingira hatarishi, katika kipindi hicho Wote Sawa imefikia Wafanyakazi wa majumbani elfu 10, Wananchi laki 3 katika kuwapa elimu na wamehudumia Manusura takribani 1500." ‎ ‎

Kwa upande wao Wafanyakazi wa majumbani kupitia Wawakilishi wao wamepaza sauti wakielezea changamoto mbalimbali zinazowakabili, huku Katibu Tawala wa Wilaya ya Ilemela, Wakili Mariam Msengi, ambaye amemwakilisha Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, Said Mtanda kwenye maadhimisho hayo akatoa maagizo ya RC Mtanda ya kuwataka Maafisa wa NIDA Mkoa na Wakuu wa Wilaya wote wa Mwanza kuwasaidia Wafanyakazi wa majumbani kupata vitambulisho vya NIDA.
 
Eli Cohen said:
Kama atakuwa anakula kwa mama ntilie sawa.
Click to expand...
Halafu hawa wapuuzi wanajiongelesha wanahisi kila mtu anaishi nao kama mbwa, mdada ukiishi naye kila kitu ni juu yako! Unaweza kupata mgonjwa ukaanza kumtibia, mavazi chakula malazi ni wewe, ukitoka humuachi nyuma na anaishi kama yuko kwao bado unapangiwa umlipe kama vile kapanga nje!
 
Kuna vitu vingne unaweza ona ni vidogo sana ila ukitaka kuvijadiri kwa upana unakuta ni vikubwa sana

Mi nazan wangeachana nalo tu hili suala sana sana kitu ambacho serekal ingekikazania ni kuhakikisha hawa dada au kaka wa kaz za ndani wanafanya kazi zao katika mazingira rafiki na salama na endapo akipata shida sheria ziwe kali za kumlinda ila mambo ya mishahara wangeachana nayo

Mfano
Unapo taka kumlipa mtu mshahara lazma ujue pia uyo ane enda kulipa huwo mshahara yeye ana kipato cha aina gan
 
Hili saga ni sawa na la wasanii kwa mameneja.

Msanii umemtoa huko hajui hata kuoga.Unampiga brush anaanza kung'aa wanatokea wajuaji wanaanza kumpanga kuwa ananyonywa.

Hapo msanii yeye kaweka sauti tu.Ila kula,kulala,kutibiwa akiumwa,shida za hapa na pale,kurekodi,show na matangazo yote anashughulikia meneja.

Kazi kwelikweli!!!
 
Seran said:
Halafu hawa wapuuzi wanajiongelesha wanahisi kila mtu anaishi nao kama mbwa, mdada ukiishi naye kila kitu ni juu yako! Unaweza kupata mgonjwa ukaanza kumtibia, mavazi chakula malazi ni wewe, ukitoka humuachi nyuma na anaishi kama yuko kwao bado unapangiwa umlipe kama vile kapanga nje!
Click to expand...
Waweke mishahara juu na kodi chini..Hata million tunaweza walipa bila shida.
Sio wanakuja wameshiba uji wa magimbi na Maji ya Kilimanjaro kuhubiri wao walioshindwa kutetea kwa waajiri wa wafanyakazi wa ndani.

Tena bora sisi daraja la kati..hawa watetezi wanatesa sana mabinti..kima sana hao..wachumba zetu walianzia huko huko wakikueleza..
 
RoDrick RaY said:
Kuna vitu vingne unaweza ona ni vidogo sana ila ukitaka kuvijadiri kwa upana unakuta ni vikubwa sana

Mi nazan wangeachana nalo tu hili suala sana sana kitu ambacho serekal ingekikazania ni kuhakikisha hawa dada au kaka wa kaz za ndani wanafanya kazi zao katika mazingira rafiki na salama na endapo akipata shida sheria ziwe kali za kumlinda ila mambo ya mishahara wangeachana nayo
Click to expand...
Kupanga mshahara wakati mtu hana skills zozote ni uzumbukuku!!!

Wasajili makampuni na hayo makampuni yawapige brush na kuwafunza kazi za mahousegirl na mahouse boy.Kisha kila anayetaka house girl inabidi awe anafanya application kwenye haya makampuni.Kampuni ndo ziwe zinawasimamia hawa wafanyakazi wa majumbani na hayo maNIDA,SIJUI KUJUA LUGHA NA MAKOROKORO YOTE WASHUHULIKIE WAO.

Hapo sasa ndio itakuwa haki kudai mshahara mkubwa tofauti na hapo watafeli pakubwa.
 
Seran said:
Halafu hawa wapuuzi wanajiongelesha wanahisi kila mtu anaishi nao kama mbwa, mdada ukiishi naye kila kitu ni juu yako! Unaweza kupata mgonjwa ukaanza kumtibia, mavazi chakula malazi ni wewe, ukitoka humuachi nyuma na anaishi kama yuko kwao bado unapangiwa umlipe kama vile kapanga nje!
Click to expand...
Seran said:
Halafu hawa wapuuzi wanajiongelesha wanahisi kila mtu anaishi nao kama mbwa, mdada ukiishi naye kila kitu ni juu yako! Unaweza kupata mgonjwa ukaanza kumtibia, mavazi chakula malazi ni wewe, ukitoka humuachi nyuma na anaishi kama yuko kwao bado unapangiwa umlipe kama vile kapanga nje!
Click to expand...
😁😁 mijitu yetu hata haina shukran
 
The Worst said:
Kwa siku ni kama 3K na cent kidogo tu wala siyo nyingi,nao wanahitaji kujiwekea akiba wana wazazi wanawategemea etc wapeni favor wasaidizi wenu
Click to expand...
Inategemea mnaishije nao huko! Huku sisi hata akiba za kwao tunaw wanawapa wakitaka kwenda kusalimia nauli ni juu yetu! Mafuta lotion splash matibabu n.k ni sisi pesa yake haigusi kwa namna yoyote ile, labda atake mwenyewe! Kumpa elfu60-70 sio pesa ndogo kama unavyofikiri!

Nikutolee mfano wa mwajiriwa anayelipwa 300k kama mshahara wa mwezi, anatakiwa akapange nyumba, gharama za nauli na chakula kila siku, mavazi na afya juu yake! Unahisi huyu mtu ana survive vipi?
 
Wanaosema kwamba wanawahudumia mfano ishu ya mavazi unaweza ukamweleza atajinunulia kwa mshahara utakaompa (kama ni hiyo 100K) kutibiwa siyo kila siku ataumwa.

Hapo sasa itabidi kabla hamjaingia kandarasi ukampime kwanza kama ana maradhi endelevu kama yupo normal hizi malaria sijui UTI matibabu yake hayafiki hata 50K na hataumwa kila siku.
 
Seran said:
Halafu hawa wapuuzi wanajiongelesha wanahisi kila mtu anaishi nao kama mbwa, mdada ukiishi naye kila kitu ni juu yako! Unaweza kupata mgonjwa ukaanza kumtibia, mavazi chakula malazi ni wewe, ukitoka humuachi nyuma na anaishi kama yuko kwao bado unapangiwa umlipe kama vile kapanga nje!
Click to expand...
Wanazingua mnoo,imagine kwanza huyo boss wake analipwa laki 5,yeye msaidizi anataka alipwe laki 3 kweli?

Kila kitu namuhudumia mimi,kuanzia chakula n.k..mfano mimi wa kwangu nimemkatia pia bima ya afya...na ninamlipa not less than 100k kwa mwezi.

Hii hela kama ni mstaarabu anaweza kusave tu, na kiasi kidogo akatuma kwao,maana kila kitu nampatia.

Lakini hawatosheki,,wanajua labda tunalipwa mamilioni.

Binti yangu namuambia unaweza pata kazi ukalipwa laki 2 but kila kitu ujitegemee kuanzia kodi ya nyumba,chakula,bill mbalimbali kama maji,umeme na uweke saving..utamudu kwa laki 2?? Nadhani huwa wanadanganyana huko mitaani lakini uhalisia wa maisha hawaujui.
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register