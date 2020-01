Hongera serkali kwa kuvunja Mtandao huu hatari kwa usalama wa taifa

Niwape pongezi hizi leo ikiwa bado kuna kesi zinaendelea mahakamani maana kama hili lingeachwa ingekuwa na hatari kwa siku za mbeleniKulikuwa na wizi wa taarifa za siri za serkali na kuziuza nje ya nchi kwa mabeberu wasiolitakia mema taifa letu na wao kupewa ukwasi as foreign agent ,they could be killed indeed but let them suffer for the sack of our nation.Kundi lilikuwa hivi1. Tundu Lissu ,Kama mwanasheria na mbunge Mwenye ushawishi alitumia nguvu kubwa kuiba siri za kimikataba na kuwaba acacia ili washinde kesi dhidi ya Serikali, hii inamaana alikuwa foreign agent wao hapa Tanzania hii ilikuwa hatari kubwa sana mpaka mh .Rais kukemea siku akipokea ripoti ya prof Usolo kuhusu wizi wa madini yetu lisu aliamua kusaliti taifa na sasa taifa linaneemeka na madini.2. LwabajeHuku akijua yeye ni mtumishi wa serikali na kufahamu misingi ya kiapo cha kufucha siri aliamua kujineemesha kwa kupokea mahela huku akiuza utu wake kwa wazungu kupitia Kabendela ,kuiba data za uchumi na kuamua kuziuza mpaka alipobainika na kuamua kujinyonga hii imeonesha serikali yetu ilivyokuwa makini na wasaliti wa taifa huyu ndio alikuwa mwizi haswa wa siri na kuuza nje3. Mkenya msaidizi wa ZittoMkenya huyu aliyeajikiwa zito alijipa kuwa moja wa wasaliti wakubwa wa taifa hili japo lilimpa nafasi ya kuja kusoma hapa akasahau miiko ya ugeni akaanza kushirikiana na zitto kuuza kila alichojua kuhusu mamlaka na maendeleo ya taifa hili kama foreign agent akawa dalali na kujipatia napesa aliyowekeza hapa kabla ya kubainika na kukimbizwa kama kuku ,sasa nchi ipo salama4. Zitto kabweKila kukicha ulaya eti za ziara za kisiasa kumbe alikuwa anabeba mafaili aliyoiba na kupeleka huko sasa Mtandao umefekwa haachi kulialia mitandaoni ,walimuibia sasa wote wako kolokoloni ,zito kimya5. Erick KabendelaKosa kubwa ni kutengeneza Mtandao wa uharifu maana yeke ndio hoja hii ilipo ,Mtandao huu uliiba siri wakiwemo kina lwabaje na elik kuziandika kama mwanahabari na kulipwa mapesa ambayo yanaitwa ameyatakatisha na ukweli ni kuwa alilipwa kutoka ulaya tena ikiwa ziada ya mshahara kwakuwa ilikuwa siri zaidi ,yuko segerea na zito ambaye ndio msingi wa ushiriki kila siku anatwiti na msibani eti analia ,aibu sana wasaliti wamekamatwa pabaya6. Tito MagotiHuyu ni mwanamtandao ambaye hushurikiana na genge hili hatari ,alipigiga m 17 kwa mkupuo kutoka ulaya bila kueleza chanzo aliuza utu kwa m 17 na sasa kina Zitto wanaliana mshirika wao kakamatwaMy takeUkiambiwa serial inamkono mrefu jua ndioo hivyo ,tuipongeze kwa hili ingekuwa ni nchi za mbali hasa USA hawa wangenyongwaUSSRSent using Jamii Forums mobile app