HONGERA POLISI WA KAWE KWA KAZI NZURI!SWALI LANGU WALE MLIOBEBA WANANUNUA DUKAN MO/UNGA KWA NN WAMETESEKA KUTOKA??TUNARUDIA YA RUKWA??

BASIASI

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BASIASI

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NAOMBA NIANZE KWA KUWAPONGEZA POLISI WA KAWE KWA KAZI NZURI YA JANA MTAANI KWETU

NAOMBA NIMPONGEZE MKUU WA KITUO NAAMINI AMESAIDIA HATA KUFANYIKA ZOEZI HILI

MTAANI KWETU KUNA VIJANA WANAJAA NYUMBA YA JIRANI KILA ASBH ANAWAUZIA BANGI NA VALIUM WANAITA KWA KOBINA

VIJANA WANAPOLEWA USIKU WANAANZA KUPORA KILA WANAEMWONA.

.SIO MARA YA KWANZA

BAADA YA KUKUPONGEZA MH NIKUJULISHE TU HUYU MZEE NA MKEWE WAMESHAFIKA HAPO MARA NNE NA WAKITOKA WANASEMA KABISA WANAWAACHIA POLISI 80" 000...
JAMBO HILI LIMEFIKIA KUWATISHA WANANCHI BASI KUMBE HILINZOEZI SIO JEMA KAMA MTU ANAUZA NA BANGI NA MBAYA ANAUZA NA VALIUM MMEZIKUTA WENYEWE JANA AKIKAMATWA ANATOKA......


AIPENDEZI AFIKISHWE MAHAKAMAN HATAAMARAMOJA TU...

TUACHANE NA HAYO KUNA VIJANA AMBAO WALIKUWA WANANUNUA MO ENERGY/UNGA KWA DADA MMOJA DUKAN AMBAKO INASEMEKANA MLIKUTA BAADHI WAKILAMBA. MONDE AKA BIA AKA WANATOA LOCK SAA TANO ASBH...

SAFI KABISA NIMEPENDA HII NAAMINI HATA WAUZAJI AWATARYUDIA

SSHIDA WALE VIJANA WALIOKAMATWA WENGINE WAMETUMWA NA NDUGUZAO...,KUNUNUA VITU NA WAWILI HATA KILEVI AWAKIJUI
HATA TULIPOWAJULISHA. HAO SIO WAVUTABANGI WALA WALEVI MLISEMA TUTAJUA KITUONI


NIOMBE RADHI MH MKUU WA KAWE

NDUGU ZAO WAMETESEKA KUWATOA WAKILILIWA MPAKA WAWE NA MHAMALA.UNAOSOMEKA

IMENIWIA UCHUNGU KUKAA NA HILI NIKIAMINI KAMA TUKIKAA KIMYA IPO SIKU WATATUCHUKUA SISI AMA WAKE ZETU WANAOENDA MADUKANI KUNUNUA VITU

NASHAURI BAADA YA KUKAMATA INAPOTOKEA NDUGU WA WAHUSIKA WANAKUJA NA MNAONA KWELI MLIOKAMATA HAWA N SAFI AWAKUWA NA BIA HAPO DUKAN AWAKUWA WANAVUTA KILEVI NAOMBA ASKARI WAKO WAWACHIE BILA MASHARTI YOYOTE ILI TUTIMIZE ULR USEMI TUNAKAMATA TUNACHUJA WAHALIFU WAENDELEE KUBAKI WASAFI WARUDI MTAANI..

WALE WANAOTUMIA ZOEZI KAMA HILI VINGINEVYO MTUONDOLEE.KABISA HAPO.KAWE YETU


MWISHO TUNAOMBA HUYU MZEE ANAEUZIA WAHUNI HAWA BANGI NA WENGINE WANATOKA KAWE WANAVUTIA NYUMBAN KWAKE KAWE MNAJUA HUU N MWAKA WA NNE ANATOKA ANARUDI MNAKAMATA ANATOKA ANARUDIA APEWE FUNZO KULINDA AMANI YA MTAA

TUMECHOKA KUPIGWA NGETA SAA MOJA USIKU JAMANI WENGINR TUSHAZEEKA KUANZA KUONEKANA.NA.MAALAMA.HATA UNASHIÑDWA.KUDANGANYA.HII N LVEBYT AMA.LAH

MUNGU AWATANGULIE TUWAONDOE WAHUNI WOTE....MTAAN KWETU

MMBARIKIWE
 
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Atlantis Voyager

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Atlantis Voyager

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Mtaa went ni upi. Mi ninapenda polisi wawe wanakamata watu wanaoshinda mitaani bila kazi haswa kwenye fremu za saloon za kiume na kike. Chini ya miti na pia baharini
 
darcity

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darcity

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Uzuri wa jamii forum ni ya Kila mtu,wahusika wamekusikia mkuu.

Mkuu FaizaFoxy naomba leo utuache Kama tulivyo.😀😀
 
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