HONGERA MH PM;WAWEKEZAJI WANATESEKA SANA SABABU YA MA DC...TUZUNGUKE KOTE MWONE YANATOENDELEAA

BASIASI

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BASIASI

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NIKUPE HONGERA KUBWA MH WAZIRI MKUU WETU NAAMINI MUNGU AKUWATEUA KWA BAHATI MBAYA BALI KUTIMIZA YALE MAANDIKO YA KWENYE VITABU VYA DINI

NIMEONAA MPEKUZI MKURUGENZI AMETAKA MIL 31 ILI WAKAE KWENYW VIKAO NA MWEKEZAJI APEWE VIWANJA

HILO NIMELIONA MIKOA.MIWILI MMOJA WAPO N MARA TARIME WAWEKEZAJI WALIPITA WALICHOKUTANA NACHO NA HATA AWAJAAWEKEZA AMA KYINGIZA THUMUNI WALIKIMBIA ASBH KWEUPE

NAONGELEWA HILI KABKA YA UTEUZI WA MA DC WAOYA HIVI KARIBUNI NA BÀDHI YA WAKURUGENZI

MH WAZIRI MKUU TUNAZUNGUKA MIKOA MINGI SANA NAAMINI SOON KILE KITENGO CHENU MTAPOKEA WOTR WANAOKWAMISHA MAENDELEO YA NCHI IKIWEMO KUWAKWAAZA WAWEKEXAJI


ZOEI LINGINE LINALOTESA KWA SAFARI HII SIO TENA WAWEKEZAJI HATA WAFANYABIASHARA WA MKOA

INAPOTOKEA ANAKUJA KIONGOZI AMA KUNA PROJECT YA MWEKEZAJI INAHITAJI KUFANYIKA RESEARCH

SIWAFICHI WAFANYABIASHAR WANATRSEKA SANA SANA MBAYA AMBAO AWATOCHANGA MAISHA YAO YANAKUWA MAGUMU SANA MILELEL NA MILELE

TUFIKE WKATI TUJUE WATANZANIA TUMEPEWA VIONGOZI NA MUNGU KUTUFIKISHA KANANI NA SIO KURUDI TENA MISRI

MUNGU AKUBARIKI SANA NATAMANI KILA MKOA UKAE NA WAWEKEZAJI NA KUWAWEKA VIONGOZI PEMBENI KIDOGO ILI WAWEZW KUJIACHIA KWENYE MKUTANO MJUE NN KINAWASIBU

OTHERWISE NAWATAKIA KAZI NJEMA YA BARAKA NA UPENDO KUELEKEA KANANI

MNACHOFANYA N MUNGU TU ANAENDA KUWALIPA NA VIZAZI VYENU

BARIKIWA SANA

WENU
MTUMISHI WA BWANA
BSS
 
YEHODAYA

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YEHODAYA

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Mleta mada andika vizuri weka ushahidi.mwekezaji gani jina lake nk na vikwazo vipi alikutana navyo umeandikaa hewa tu halafu unajiita mtumishi wa Bwana
 
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