HONGERA MH PM;WAWEKEZAJI WANATESEKA SANA SABABU YA MA DC...TUZUNGUKE KOTE MWONE YANATOENDELEAA

BASIASI
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BASIASI
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6,096 2,000
NIKUPE HONGERA KUBWA MH WAZIRI MKUU WETU NAAMINI MUNGU AKUWATEUA KWA BAHATI MBAYA BALI KUTIMIZA YALE MAANDIKO YA KWENYE VITABU VYA DINI
NIMEONAA MPEKUZI MKURUGENZI AMETAKA MIL 31 ILI WAKAE KWENYW VIKAO NA MWEKEZAJI APEWE VIWANJA
HILO NIMELIONA MIKOA.MIWILI MMOJA WAPO N MARA TARIME WAWEKEZAJI WALIPITA WALICHOKUTANA NACHO NA HATA AWAJAAWEKEZA AMA KYINGIZA THUMUNI WALIKIMBIA ASBH KWEUPE
NAONGELEWA HILI KABKA YA UTEUZI WA MA DC WAOYA HIVI KARIBUNI NA BÀDHI YA WAKURUGENZI
MH WAZIRI MKUU TUNAZUNGUKA MIKOA MINGI SANA NAAMINI SOON KILE KITENGO CHENU MTAPOKEA WOTR WANAOKWAMISHA MAENDELEO YA NCHI IKIWEMO KUWAKWAAZA WAWEKEXAJI
ZOEI LINGINE LINALOTESA KWA SAFARI HII SIO TENA WAWEKEZAJI HATA WAFANYABIASHARA WA MKOA
INAPOTOKEA ANAKUJA KIONGOZI AMA KUNA PROJECT YA MWEKEZAJI INAHITAJI KUFANYIKA RESEARCH
SIWAFICHI WAFANYABIASHAR WANATRSEKA SANA SANA MBAYA AMBAO AWATOCHANGA MAISHA YAO YANAKUWA MAGUMU SANA MILELEL NA MILELE
TUFIKE WKATI TUJUE WATANZANIA TUMEPEWA VIONGOZI NA MUNGU KUTUFIKISHA KANANI NA SIO KURUDI TENA MISRI
MUNGU AKUBARIKI SANA NATAMANI KILA MKOA UKAE NA WAWEKEZAJI NA KUWAWEKA VIONGOZI PEMBENI KIDOGO ILI WAWEZW KUJIACHIA KWENYE MKUTANO MJUE NN KINAWASIBU
OTHERWISE NAWATAKIA KAZI NJEMA YA BARAKA NA UPENDO KUELEKEA KANANI
MNACHOFANYA N MUNGU TU ANAENDA KUWALIPA NA VIZAZI VYENU
BARIKIWA SANA
WENU
MTUMISHI WA BWANA
BSS
NIMEONAA MPEKUZI MKURUGENZI AMETAKA MIL 31 ILI WAKAE KWENYW VIKAO NA MWEKEZAJI APEWE VIWANJA
HILO NIMELIONA MIKOA.MIWILI MMOJA WAPO N MARA TARIME WAWEKEZAJI WALIPITA WALICHOKUTANA NACHO NA HATA AWAJAAWEKEZA AMA KYINGIZA THUMUNI WALIKIMBIA ASBH KWEUPE
NAONGELEWA HILI KABKA YA UTEUZI WA MA DC WAOYA HIVI KARIBUNI NA BÀDHI YA WAKURUGENZI
MH WAZIRI MKUU TUNAZUNGUKA MIKOA MINGI SANA NAAMINI SOON KILE KITENGO CHENU MTAPOKEA WOTR WANAOKWAMISHA MAENDELEO YA NCHI IKIWEMO KUWAKWAAZA WAWEKEXAJI
ZOEI LINGINE LINALOTESA KWA SAFARI HII SIO TENA WAWEKEZAJI HATA WAFANYABIASHARA WA MKOA
INAPOTOKEA ANAKUJA KIONGOZI AMA KUNA PROJECT YA MWEKEZAJI INAHITAJI KUFANYIKA RESEARCH
SIWAFICHI WAFANYABIASHAR WANATRSEKA SANA SANA MBAYA AMBAO AWATOCHANGA MAISHA YAO YANAKUWA MAGUMU SANA MILELEL NA MILELE
TUFIKE WKATI TUJUE WATANZANIA TUMEPEWA VIONGOZI NA MUNGU KUTUFIKISHA KANANI NA SIO KURUDI TENA MISRI
MUNGU AKUBARIKI SANA NATAMANI KILA MKOA UKAE NA WAWEKEZAJI NA KUWAWEKA VIONGOZI PEMBENI KIDOGO ILI WAWEZW KUJIACHIA KWENYE MKUTANO MJUE NN KINAWASIBU
OTHERWISE NAWATAKIA KAZI NJEMA YA BARAKA NA UPENDO KUELEKEA KANANI
MNACHOFANYA N MUNGU TU ANAENDA KUWALIPA NA VIZAZI VYENU
BARIKIWA SANA
WENU
MTUMISHI WA BWANA
BSS