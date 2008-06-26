Hongera Fundi Mchundo


BAK

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BAK

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#1
Kwa kufikisha post Elfu na ushee. Vipi bado tu hujagraduate ili utoke kwenye ufundi mchundo na uingie kwenye uengineer!?....:)

Hongera zako nyingi.
 
Pundit

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#2
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Pundit

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#2
Now here is a felow who guarantees a learned input. Informative and fair without the fluff and pomposity of some pundits in here.

Hongera Fundi.
 
jmushi1

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#3
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jmushi1

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#3
Bubu mambo ya hongera tuyaache kwanza!
Wacha watu wajadili issues!
TAIFA LIKO NJIA PANDA NAOMBA UNISIKILIZE AT LEAST ONCE IN A BLUE MOON!
 
Pundit

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#4
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Pundit

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#4
jmushi1 said:
Bubu mambo ya hongera tuyaache kwanza!
Wacha watu wajadili issues!
TAIFA LIKO NJIA PANDA NAOMBA UNISIKILIZE AT LEAST ONCE IN A BLUE MOON!
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Sio lazima uchangie kila thread kaka, taifa linakuhitaji huko wewe endelea tu, usije kuharibu na hii thread ya hongera, twice in a day.
 
Mtu wa Pwani

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#5
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Mtu wa Pwani

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#5
na mimi najimwaya mwaya kutoa hongera zangu kwako uliekuwa fundi mchundo maana nnnamini sasa wewe ni engineer kamili au kwa lugha ya kwetu muhandisi


michango yako inathamani kubwa ktk jamii yetu na kwa kweli kidole kimoja hakivunji chawa na maana kuwa kuwepo kwako mimi na wenzetu ndio kunakolifanya jamvi hili lichangamke


kila la heri katika safari yako refu hapa jf na ktk maisha kwa jumla
 
F

Fundi Mchundo

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#6
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Fundi Mchundo

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#6
Bubu ataka kusema said:
Kwa kufikisha post Elfu na ushee. Vipi bado tu hujagraduate ili utoke kwenye ufundi mchundo na uingie kwenye uengineer!?....:)

Hongera zako nyingi.
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Shukrani,Mkuu! Ingawa naona haunitakii mema. Watu leo pongezi haikatizi. Kuna kathread kamefungwa, Mkuu.

Kiingeleza kinanisumbua na ukweli Dy Dx sikuwahi kuielewa! Mimi nitabaki huku huku lakini, ngoja kwanza, si kuna Ph.D bwelele hata kwa wale ambao kimombo hakipandi! Watch this space!

Asante tena, Mkuu.
 
Rev. Kishoka

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#8
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Rev. Kishoka

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#8
Fundi Mchundo,

Hongera kaka, endelea kumwaga vidonge na kutokosoa tunapokosea!
 
jmushi1

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#9
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jmushi1

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#9
Haya...ASANTE FUNDI MCHUNDO!

NAOMBA UPIGANIE KUPEWA ASANTE NA WATANZANIA BAADA YA UHURU!

Tukitaka kutoa asante jamani tusubiri baada ya EPA,RICHMOND,KAMATI YA MADINI NA KIGODA KUJADILIWA!

Taifa zima liko hapa jf!

TUNATHAMINI MICHANGO YA POSTINGS!

TULIMSAPOTI MAMA KILLANGO PIA!

SASA TUWASAPOTI WAZALENDO...SLAA,MWAKYEMBE,SIX,NA WENGINEO WALIOHAKIKISHA KWAMBA MUSTAKABALI WA TAIFA UNAJADILIWA KWANZA KABLA YA ZIMBAWE,BUSH,TSIVANGARAI NA BLAIR!

NAWASHUKURU WAZALENDO KWA KUSIKILIZA MAONI YA WALE WALIOITWA VICHAA!

KAMA SITA NA WAZALENDO WENGINE WANASIKILIZA...BASI HATUNA HAJA YA MTU YEYOTE KUSIKILIZA...ITS A DEFINING MOMENT IN OUR LIFE TIME HISTORY!

WE ARE BLESSED TO SEE THE NEW REVOLUTION OF HUMAN DIGNITY, JUSTICE,HOPE, AND ABOVE ALL THE RULE OF LAW FOR THE MOST POOREST PEOPLE IN THE WORLD WHO HAVENT REALISED THAT THEY ARE ACTUALLY THE RICHEST!

WE NEED GOOD LEADERSHIP!

WE NEED OUR COUTRY BACK!

WE NEED AFRIKA BACK!

WE NEED HUMAN DIGNITY AND RESPESCT...WE NEED TO BE EQUAL INFRONT OF ALMIGHTY....WE WILL BE VICTORIOUS!
 
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Ogah

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#10
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Ogah

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#10
dy dx ndio vitu gani......

.............hongera sana Fundi Mchundo....wewe ni moja ya hazina hapa JF
 
Kuhani

Kuhani

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#11
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Kuhani

Kuhani

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#11
Ogah said:
dy dx ndio vitu gani......
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Lugha za hisabati ya Calculus.

Lile tawi linaloogopewa kuliko yote katika somo la hesabu. Hawa kina YNIM na Fundi yanaonekana walipitia hiyo taaluma elite!
 
M

Morani75

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#12
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#12
Fundi..................Respect Mkuu!!!

Kanyaga twende Mkuu!!
 
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#13
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#13
Fundi Mchundo,
hongera kwa michango yako iliyokwenda shule humu ndani, you are one of the few voices of reason and objectivity in here, keep it up!
 
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Kalamu1

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#15
Naye BAK mbona siku hizi haonekani humu na wala hakuaga? Mara ya mwisho alikuwa uhamishoni Nairobi. Je, katekwa bila ya yeyote kujua au/na kutoa taarifa watu wajue?
Maana hilo nalo ni tatizo ambalo wengi hawalitilii maanani. Kimya, kumbe ulishadakwa na kuokotwa beach na hakuna ajuaye wewe ni nani!
 
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mambio

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#16
Kalamu1 said:
Naye BAK mbona siku hizi haonekani humu na wala hakuaga? Mara ya mwisho alikuwa uhamishoni Nairobi. Je, katekwa bila ya yeyote kujua au/na kutoa taarifa watu wajue?
Maana hilo nalo ni tatizo ambalo wengi hawalitilii maanani. Kimya, kumbe ulishadakwa na kuokotwa beach na hakuna ajuaye wewe ni nani!
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Kahamia MMU nenda huko utamkuta. Sijui kimempata nn...
 
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