Hongera Fundi Mchundo

Haya...ASANTE FUNDI MCHUNDO!



NAOMBA UPIGANIE KUPEWA ASANTE NA WATANZANIA BAADA YA UHURU!



Tukitaka kutoa asante jamani tusubiri baada ya EPA,RICHMOND,KAMATI YA MADINI NA KIGODA KUJADILIWA!



Taifa zima liko hapa jf!



TUNATHAMINI MICHANGO YA POSTINGS!



TULIMSAPOTI MAMA KILLANGO PIA!



SASA TUWASAPOTI WAZALENDO...SLAA,MWAKYEMBE,SIX,NA WENGINEO WALIOHAKIKISHA KWAMBA MUSTAKABALI WA TAIFA UNAJADILIWA KWANZA KABLA YA ZIMBAWE,BUSH,TSIVANGARAI NA BLAIR!



NAWASHUKURU WAZALENDO KWA KUSIKILIZA MAONI YA WALE WALIOITWA VICHAA!



KAMA SITA NA WAZALENDO WENGINE WANASIKILIZA...BASI HATUNA HAJA YA MTU YEYOTE KUSIKILIZA...ITS A DEFINING MOMENT IN OUR LIFE TIME HISTORY!



WE ARE BLESSED TO SEE THE NEW REVOLUTION OF HUMAN DIGNITY, JUSTICE,HOPE, AND ABOVE ALL THE RULE OF LAW FOR THE MOST POOREST PEOPLE IN THE WORLD WHO HAVENT REALISED THAT THEY ARE ACTUALLY THE RICHEST!



WE NEED GOOD LEADERSHIP!



WE NEED OUR COUTRY BACK!



WE NEED AFRIKA BACK!



WE NEED HUMAN DIGNITY AND RESPESCT...WE NEED TO BE EQUAL INFRONT OF ALMIGHTY....WE WILL BE VICTORIOUS!