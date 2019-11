Hoja zenye kufunguwa Akili: Masuali magumu kuhusu Mungu na majibu yake

Kuna vitu vyengine kuviamini ni lazima ufanye rational decision. Kwasababu nikikuuliza babu yako watano unae ni lazima utanijibu ndio na ukisema hapana maanake hata usingukuwepo. Na nikikuuliza jee umeshawahi kumuona utaniambia hapana.

lakini kinachofanya uamini kama babu ya watano alikuwepo ni kwasababu wewe upo.



There's many complexities within ourselves that we can't even describe absolutely but we can't deny ourselves.

Kwasababu hujawahi kuona akili yako huwezi sema mimi sina akili!