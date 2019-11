Hoja zenye kufungua Akili: Dalili zinazopendekeza uwepo wa Mungu

Kawaida ya mwanadamu naturally anavutika kuamini vitu ambayo vipo katika kanuni zake za maisha yaani kanuni za fizikia (Law of Physics) kwa mfano kuona , kusikia, kuonja,

kugusa nk. So, sisi ni rahisi kuamini kuamini vitu tunavyoweza kuviona, kusikia na n.k ili kupata ushadihi wa uwepo wa vitu hivyo. Lakini kuna baadhi ya vitu ili kuamini ni kweli vipo lazima ufanye rational arguments lazima utumie power of Intelligence. Kwa mfano baridi, joto au upepo hatuwezi kuamini uwepo kwa kutumia codes za fizikia inatulazimu tupate dalili zake ili sisi tuamini uwepo wake. Hatujawahi kuona baridi lakini tuamini kama ina exisist kwasababu ngozi zetu huhisi baridi, Hatujawahi kuona sura ya upepo wala rangi lakini tunaamini uwepo wake kwasababu tunaona athari zake. Hatujawahi kuona akili lakini tunaamini kwenye akili kwasababu sisi tuna ufahamu. So kuamini uwepo wa Mungu dalili za mazingira yetu zinapendekeza kuamini uwepo wake. Kwa sababu huyo muumbaji ametia sign katika products zake. Kama vile wafanya biashara wanapotia logo katika products zao.



HOJA ZINAZOPENDEKEZA UWEPO WA MUNGU.

1.ULAZIMA WA KUWEPO SABABISHO

Lazima kwa kila kitu kilichopo kiwe na msababishaji na lazima huyo msababishaji au mwanzilishi awe ni mkubwa kulikoni hivyo vilivyosababishwa. Tukiangalia mwanzo wa dunia sababu yake ni nini kuja katika uwepo na kama hivi ilivyo. Sayansi inatuambia dunia ilianza kutokana na mwanga mkubwa wenye mripuko ambayo ni big bang lakini hapohapo tukiiuliza sayansi hiyo bingbang imeanza wapi wanatuambia come from absolutely nothing. Na ukitumia akili hoja ya bigbang come from nothing haishawishi. kwasababu hata hii dunia tunayoishi kama sio bigbang isingekuwepo kwa hiyo lazima kutakuwa na supernatual being ambaye amesababisha bigbang kuja katika uwepo. Na kama unakataa hilo pia ukamtae baba yako na mama ako kwasababu bila ya wao kupendana na kufanya sex wewe usingekuja katika uwepo. Kwa hiyo kanuni ya kwamba kila kitu kina msababishaji inashawishi kuamini kwamba dunia hii ina supernatural being aliyeanzisha.



2. UBUNIFU UNATEGEMEA UWEPO WA ALIYEBUNI.

Siwezi kuamini kama simu ninayotumia imejishape wenyewe lazima itakuwa na m-bunifu. Hata jamii forum design yake hapa maxence melo na wenzake walilazimika kubuni na haikujipamba wenyewe. Na alama za ubunifu ni shapes, rangi n.k. Kwa hivyo dunia hii iliyojaa maajabu yenye ubunifu wa kipekee pia lazima itakuwa na ultimate intelligence designer ambaye alipanga ubunifu wake hapa. kwa hiyo dunia yenyewe inatushawishi tujiulize who design it? lazima kutakuwa na supernatural intelligence aliyefanya haya.



3. MAISHA YANATEGEMEA UWEPO WA NGUVU INAYOTOA.

Dalili nyengine inayoshawishi uwepo wa Mwenye ufahamu Mungu ni kwamba hii dunia imekuja katika mfumo wa setup yaani mpangilio na sio merely accident. Kwasababu kama engekuwa dunia imekuja wenyewe katika uwepo isingekuwa na intelligence ya kujitengezea ardhi kwa ajili ya watakao-kaa humo wapate vyakula au isingekuwa na intelligence ya kujitengenezea mbingu ili wakaazi wake wapate maji ambapo bila ya hayo hakuna maisha . Bali hii ni mipango inayopendekeza kuna mmiliki anaejali anavyovimiliki na amefanya kila kitu kwasababu zake na kwa faida ya anaowamiliki.



4.MAAJABU YA DNA NA UBONGO

Binaadamu, lakini hasa ubongo wake una dalili za kushawishi uwepo wa Mtukufu Muumbaji. Ubongo ndio kituo cha kufanya michakato mbalimbali rangi, sauti, hisia,mwendo,tabia, n.k. Ubongo unachanganua zaidi ya taarifa milioni moja kwa sekunde. Lakini kuna kanuni katika mwili hutokea kwa lazima nje ya matakwa yako na haya pia huongozwa na ubongo pasipo wewe kutambua process zake. Kwa mfano kulala, kupumua, kuhisi na mengi mno. Na ni kwasababu kila cell katika mwili wako ina DNA. DNA ndio inataarifa zote za kukuongoza wewe. Huyu muumbaji kama ametia manual instruction katika uumbaji wake. Kama vile enginner anavyoandika software codes Kwa mfano unapoangalia computer unaweza kusema computer ni automatic system lakini aliyetengeneza amepanga ukibonyeza switch ya kuwashia computer itawaka wenyewe.



5.KANUNI YA KUTUMIKA NAMBA KATIKA MAUMBILE.

Jee unajua mpaka unathubutu kunyanyua mguu wako na kusema unakwenda ubongo umeshafanya mahesabu ya kuamuru motor yaani joint ziendee katika mfumo maalum ili ipatikane balance ya kukufanya wewe usimame na kutembea. Jee unajua mpaka unajisika vizuri ubongo umeshafanya mahesabu ya kuamuru moyo wako usukume damu katika maalum ili uwe kama hivyo ulivyo. Kwa hiyo kama sisi tungekuwa tumekuja wenyewe kutokana na chance. Hiyo chance ingekuwa haina uwezo wa intelligence ya kutumia namba namba kuongoza. Wakati chance yenyewe ili iwepo lazima inahitaji uwepo muda ambayo pia ni namba. Lazima supernatural being atakuwa mwenye ufahamu. Kwasababu namba hutumiwa na mwenye elimu .



Ni juu yako kuamini au kutoamini. Mungu alikuwa na uwezo wa kutufanya sisi sote tumuamini ila amefanya kwa kusudia kwasababu ametupa maamuzi huru. Suali kwako wewe sasa. Sisi sote tunajua wazi kuwa tutakufa kama jee baada ya hapo kukiwa na misha mengine na ukakutana kweli na Mungu itakuwaje?