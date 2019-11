Hoja Prof. Asad kuwa na Strong Institution vs Wahafidhina wa strong leadership in place. Tujadiliane

Wanabodi, Tanzania inapitia changamoto nyingi ikijumuisha harakati za wanasiasa na wanaharakati wa asasi za kiraia kuhusu uongozi kwanza au taasisi imara kwanza. Hebu tujadiliane kwa mifano. Unawezaje kuwa na taasisi imara inayoongozwa na watu kama watu ni legelege. Au tuwe na watu imara ambao wanajenga taasisi ambayo kwa kuwa watu ni imara eventually; taasisi basi inakuwa imara. Tupitie mifano hapa chini, halafu tuone...Yesu wa Nazareth aliwahi kusema “I will strike the Shepherd, And the sheep of the flock will be scattered” Ukikata kichwa au ukiua kiongozi wafuasi huwa wanasambaa by default.Wakati wana wa Israel wanatoka nchi ya utumwa kwenda nchi ya ahadi walifanikuwa kwa kuwa na kiongozi na sio mfumo. Mfumo (wa kitaasisi) ulifuata baada ya kuwa na uongozi kutoka utumwani.Julius Kambarage wakati anaongoza mapambano ya ukombozi mwa kusini mwa Jangwa la Sahara hakuna na taasisi imara sana, isipokuwa yeye kwa kuonesha uongozi alijenga taasisi chini ya aliekuwa Bridg. Gen. Hashim Mbita.Jirani zetu Kenya wameonesha ukomavu wa kuwa na katiba yenye true separation of power. Jaji Mkuu anafanyiwa usaili yet sasa hivi Jaji Maraga anahaha kupata bajeti toka kwenye “mhimili uliojichimbia chini”. Jaji Maraga kaonesha kuchukia na yuko tayari kususia shughuli za executive branch.Kenya hao hao wenye Katiba mpya, akina Uhuru na Rutho wamepiga hela kwa SGR ya diezel wakishirikiana na China wamejenga reli ya gharama karibu mara 3 ukilinganisha na SGR ya umeme tunayojengewa na kampuni ya Waturuki.Namkumbuka Naila Kiula (W) Ujenzi enzi za Mwinyi, aliacha wizara ikiwa na wahandisi wenye miradi ya ujenzi ambayo haina matokeo makubwa. Historia ime-prove Wizara ya Ujenzi wakati wa JPM akiwa Naibu Waziri na baadae Waziri kamili alipata mileage na output significant kuliko wakati wote wa mzee Mwinyi.JK alikuwa na mawaziri wa miundombinu kadhaa kama vile Bazil Mramba, Shukuru Kawambwa na Andrew Chenge. Ukipima miaka 5 ya hawa watatu 2005-10; huwezi kulinganisha na JPM aliporejea 2011-15;Mfalme wa Dubai Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan ambae ndiye Rais wa UAE na Makamu wake wa Rais wa UAE Mfalme wa Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum; hawa watu ni strong men ambao wamegeuza Dubai na Abu Dhabi kuwa lulu. Mikutano ya kimataifa, mashirika bora kabisa ya ndege, UAE kwa sasa ni hub ya biashara kubwa. Wameanzia kwenye strong men followed by institutions.China baada ya miaka 4 toka Xi amekuwa Rais, kamati kuu ya CCP iliona Rais Xi ni lulu. Wamempa utawala wa milele. Kagame pamoja na tuhuma za kupora utajiri wa Congo, anachokifanya vs Burundi hata Uganda, kwa sasa hub ya mikutano mikubwa inafanyikia Rwanda.Marekani imechukua zaidi ya miaka 200 kupata strong institutions.By the way institutions zinaundwa na watu. Ukiwa na watu legelege huwezi kupata strong institutions.It takes strong leader to establish strong institutions and not other way round.Mfalme Alexander the Great jemedari kabisa huko Ugiriki alipata kusema I am not Afraid of an Army of Lions led by a Sheep.Kwa Tanzania, tuendelee hivi hivi na "Mr. Strong man" ambae ni JPM ili kutokea kwake tuweze kupata mifumo/taasisi imara. Cha msingi JPM anatakiwa kupata innovators kwenye akili za kibiashara na uwekezaji kwa kutumia rasilimaliza ndani ili tu-maximize potential ya Tanzania hasa wakati huu wa uwekezaji. Mrejesho wa uwekezaji tukitumia Watanzania tunatabakiza fedha nyingi ndani, itaongeza mzunguko, kupanua vyanzo vya kozi na kuongeza ajira kwa vijana.John Maxwell alifanya utafiti wa ndugu wawili ambao ni waanzilishi wa McDonald’s Corporation (Dick na Maurice). Vijana hawa walikuwa na vision superb ya kuuza chakula faster kwenye mifumo ya migahawa yao (McDonalds System). Ila ni mpaka walipokutana na Ray Kroc mtu ambae hakuwa visionary behind formation ya migahawa ya McDonalds ila alikuwa na IQ ya namna gani migahawa ile inaweza kuwa replicated ndani ya muda mfupi na kwenye miji mingi ili kukuza biashara.Kati ya 1955 na 1959, Kroc alaiweza kufungua migahawa 100. Miaka 4 baadae yaani 1959-63 McDonald walikuwa na migahawa 500.Leo hii McDonalds wako nchi 119 countries na wanaendesha migahawa 31,000. John Maxwell nguli wa uongozi anasema Leadership ability or more specifically the lack of leadership ability—was the lid on the McDonald brothers’ effectiveness.Tuwe wakweli, we need strong leadership which can in-turn aweze ku-establish strong institutions kwenye sekta ya umma na sekta binafsi ili kupata tija zaidi kwenye uwezaji hasa kwenye kilimo-biashara, uvuvi, mifugo na mazao yanayohusiana na mifugo. Tukiwekeza vema hapo kuanzia uzalishaji mpaka mnyororo wa thamani, kuna kazi nyingi sana za kisekta Production (Viwanda vya nguo, viwanda vya madawa ya kilimo na mifugo, viwanda vya madawa ya binadamu, viwanda vya ngozi, viwanda vya mafuta ya kula, viwanda vya kusindika nyama, viwanda vya kusindika chai, kahawa, korosho) na hii itapelekea kupanuka kwa Service sector (legal, banking, insurance, logistics, construction, taxation, pensions... the list goes on).Kama sioni vyema au sisikii vyema niko tayari kukosolewa, viongozi wachache sana wanaomsaidia JPM wanafikra jumuishi za kukuza uchumi ambao unagusa maendeleo ya watu.VIVA JPM kwa miaka 4 ya Urais wa JMT.Mungu Ibariki Tanzania.Mungu wabariki Watanzania