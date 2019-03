Hofu inaendelea kuua watu zaidi kuliko kitu chochote.

Umeshasoma wataalam wakisema usinywe hiki ,usile kile....wachina wanakula sana kitimoto na bado wanaishi maisha marefu kuliko sisi ambao tunaambiwa sijui kitimoto ina nini...



Watu wengi wanakunywa soda na wana ishi vizuri na asiyekunywa soda anakufa kwa magonjwa mengine.



Katika maisha haya kuna mtoto anazaliwa leo anakufa next week hajawah kunywa soda,kula chips wala kitimoto.



Maisha ya sasa yamejawa na hofu...kitu cha kula,kitu cha kunywa...na tunakoelekea hata hewa tunatovuta nayo tutajikuta tunatembea tumevaa mask.



Babu yangu ana miaka 92 sasa ...toka zamani anakunywa soda, anakula kitimoto ingawa ni kharamu na kila kitu umri huu anapiga soda karibia kila siku moja au mbili anadunda tu.



Alinambia mjukuu wangu enjoy life ..its too short.kuna watu wanajikinga na vyakula wanakuja kufa kwa ajali au malaria,ngoma,typhoid ,mshtuko tu wa moyo,mapenzi,kihoro n.k



Nilijifunza kula kila kinacholika haya ya kuambiwa sijui nini inakuua pole pole... By the way wengi hawataki kufa ghafla otherwise wangemeza sumu ya panya.kufa utakufa tu why dont yu enjoy life?



Mwingine anakataa vyooote hivyo anakuja kufa kwa chuki tu au wivu... Why? Hofu ndiyo inayoua watu zaidi kuliko ugonjwa mwingine wowote ule hapa duniani. Na mwenye hofu hata akiwa anapumua anakuwa ameshakufa tayari. Tena mwoga hufa mara nyingi kabla ya kifo chenyewe